Bộ Y tế truy nguyên nhân 20 em bé Nghệ An bị viêm cầu thận

20 học sinh Nghệ An nghi mắc viêm cầu thận cấp

Ngày 22/2, Cục trưởng Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An khẩn trương xác minh sự việc và tìm hiểu nguyên nhân. Bệnh viện tập trung cứu chữa các cháu, trường hợp bệnh vượt quá khả năng điều trị thì chuyển tuyến hoặc yêu cầu hỗ trợ của tuyến trên.

Từ tháng 11/2016 đến nay, xã Hạnh Dịch, Nghệ An xuất hiện rải rác các ca bệnh bị suy thận do viêm cầu thận cấp - nghi do liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A, chủ yếu ở học sinh cấp 1 và 2. Đến nay ghi nhận 20 trẻ mắc, 2 bé tử vong, 8 em đã được ra viện.

Theo các bác sĩ, khoảng 20-30% ca viêm họng là do liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A. Bệnh dễ gây biến chứng thấp tim, viêm khớp, viêm cầu thận nếu không được điều trị triệt để. Bệnh thường hay gặp ở lứa tuổi trên 5.

Nếu trẻ có ít nhất một trong các dấu hiệu sau thì cần nghĩ đến viêm họng do liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A: Họng đỏ, amidan sưng, có chất xuất tiết trắng và sưng đau hạch cổ. Đây là bệnh nguy hiểm vì nguy cơ gây biến chứng nặng nề. Bệnh nhân cần được điều trị đúng và đủ liệu kháng sinh để dự phòng các biến chứng thấp khớp cấp có thể ảnh hưởng đến tim sau này rất khó chữa. Để chẩn đoán chính xác viêm họng do liên cầu phải làm xét nghiệm cấy nhớt họng hoặc các test chẩn đoán nhanh

Nam Phương