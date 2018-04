Bộ Y tế truy tìm thuốc ung thư được làm từ bột than tre

Hải Phòng triệt phá cơ sở làm sản phẩm điều trị ung thư từ bột than tre

Sản phẩm của Công ty được sản xuất từ bột than tre. Ảnh: Anhp.

Ngày 10/4, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý vi phạm. Kết quả báo cáo về Cục trước ngày 14/4.

Trước đó, công an quận Kiến An, TP Hải Phòng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm của bà Đào Thị Chúc, phát hiện các công nhân đang đổ bột than tre tán mịn vào ruột vỏ thuốc. Các sản phẩm này được dán nhãn, đóng gói hiệu Vinaca Vi5 (loại 874 ml), Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mác khác. Trong đó, Vicana ung thư CO3 được cơ sở này quảng cáo là hỗ trợ điều trị ung thư, điều trị viêm, nhiễm suy kiệt cơ thể... Các sản phẩm Vinaca được phân phối trên cả nước.

Hà An