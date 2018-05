Bộ Y tế yêu cầu dừng ghép tế bào gốc trị ung thư vú

Bệnh nhân đầu tiên ghép tế bào gốc trị ung thư hồi phục tốt / Ca ghép tế bào gốc trị ung thư vú đầu tiên tại Việt Nam

Ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cho biết, Bộ Y tế vừa họp với Sở Y tế Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trước mắt có thể kết luận những thông tin Bệnh viện Ung bướu Nghệ An công bố ghép tế bào gốc điều trị ung thư vú là gây hiểu nhầm cho người dân. Về bản chất, ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi mục đích là để điều trị suy tủy xương. Đây là phác đồ đã được Bộ Y tế cho phép.

“Nếu bệnh viện công bố là ghép tế bào gốc để điều trị suy tủy trên bệnh ung thư thì đúng phác đồ, nhưng thông báo sử dụng tế bào gốc để điều trị bệnh ung thư là sai về mặt bản chất. Hai việc này hoàn toàn khác nhau giữa hỗ trợ điều trị và có tác dụng trị bệnh”, ông Quang nhấn mạnh.

Cuối năm 2014, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An làm lễ ra viện cho bệnh nhân đầu tiên được ghép tế bào gốc điều trị ung thư vú. Ảnh: Ngọc Tú.

Trong cuộc họp mới đây bàn về phương pháp điều trị này, đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho rằng phương pháp ghép tế bào gốc điều trị suy tủy đã được Bộ Y tế cho phép. Thực tế, ông Quang nhấn mạnh, Bộ cho phép ghép là để điều trị suy tủy, chứ không phải chữa ung thư. Vì thế, trước mắt Bộ yêu cầu tạm dừng ứng dụng ghép tế bào gốc điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Theo ông Quang, quan điểm của Bộ Y tế là ủng hộ các bệnh viện nghiên cứu, phát triển kỹ thuật mới. Tuy nhiên nếu bệnh viện muốn dùng tế bào gốc để điều trị ung thư vú thì phải xây dựng đề tài khoa học chi tiết. Bộ Y tế sẽ lập hội đồng thẩm định dựa trên khoa học, đạo đức và quyền lợi của người bệnh để xem có cho phép hay không, vì đây là phương pháp mới. Nếu bệnh viện áp dụng tế bào gốc để điều trị suy tủy - một biến chứng trên bệnh nhân ung thư sau điều trị hóa chất, thì được phép thực hiện. Bệnh viện muốn công bố đánh giá điều trị khỏi ung thư thì phải có bằng chứng, có thời gian theo dõi dài, đánh giá xem hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư như thế nào.

“Sự nhập nhằng này khiến người dân hiểu sai. Rất nhiều chuyên gia về ung bướu hàng đầu đã có văn bản gửi lên Bộ Y tế yêu cầu làm rõ, vì công bố từ Bệnh viện ung bướu Nghệ An khiến nhiều người bệnh ung thư muốn chuyển về đây để chữa trị bằng cách ghép tế bào gốc”, ông Quang chia sẻ.

Theo các chuyên gia, việc công bố gây hiểu nhầm như vậy có thể ảnh hưởng đến sự sống của người bệnh. Tế bào gốc chưa được chứng minh có thể tiêu diệt được tế bào ung thư hay khống chế sự phát triển của ung thư. Nghiên cứu trên thế giới cũng chưa có chỉ định này.

Với bệnh nhân ung thư vú, nếu ở trong giai đoạn đầu thì chỉ cần phẫu thuật, kết hợp điều trị hóa chất có thể kéo dài sự sống. Trường hợp người bệnh cứ mất thời gian chờ đợi để được tế bào gốc thì có thể làm chậm trễ điều trị. Tại Việt Nam, hiện Bộ Y tế mới chỉ cho phép ghép tế bào gốc điều trị ung thư máu, ghép tế bào gốc trung mô điều trị viêm khớp, thí điểm ghép tế bào gốc điều trị tim mạch...

Trước đó, cuối năm 2014 Bệnh viện Ung bướu Nghệ An công bố thành công ca ghép tế bào gốc trị ung thư vú đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một bệnh nhân nữ 53 tuổi, ở thị trấn Yên Thành, Nghệ An, được xác định bị ung thư vú bên phải thể ống xâm nhập độ II.

Nam Phương