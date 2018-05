BS sản khoa Lê Văn Đức: 'Tôi không ngại các ca khó'

Bác sĩ Lê Văn Đức.

- Điều kiện cần có của một bác sĩ sản khoa là gì, thưa ông?

- Làm việc an toàn, chuyên môn cao, có trách nhiệm và đặt cái tâm lên hàng đầu, tôi cho rằng đó là điều quan trọng nhất của một bác sĩ.

Áp lực trong ngành sản - phụ khoa rất lớn, cả mức độ khó về chuyên môn cũng như khả năng đối diện với rủi ro nghề nghiệp. Thực tế, trong ngành sản, không một bác sĩ nào có thể nói bệnh nhân sẽ được đảm bảo an toàn 100% trong suốt thai kỳ cho đến khi vượt cạn, dù theo dõi sát sao thế nào thì cũng có những trường hợp bệnh lý đột phát. Ngoài ra, trong tình hình hiện nay, nhiều tai biến sản khoa do chủ quan hoặc khách quan khiến vấn đề này ngày càng trở nên nghiêm trọng và nhạy cảm. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tâm niệm rằng, trong bất kỳ tình huống nào, bác sĩ cũng phải đặt sự an toàn của sản phụ và thai nhi lên hàng đầu.

- Nhiều người vẫn quan niệm bệnh viện tư nhân bác sĩ chưa hẳn có chuyên môn cao, ông nghĩ sao?

- Thực tế, trong sản khoa có sản thường và sản bệnh, các bệnh viện tư nhân thường rất ngại nhận sản bệnh vì nếu xảy ra chuyện không may, họ có thể không đủ cơ sở vật chất và nhân lực để ứng cứu, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện.

Tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, chúng tôi may mắn có được đội ngũ các chuyên gia Sản - Phụ khoa có bề dày kinh nghiệm cùng với lợi thế cơ sở vật chất tốt, đặc biệt hơn là sự hỗ trợ và chỉ đạo chặt chẽ từ các bệnh viện tuyến trên nên chúng tôi không ngại chăm sóc và điều trị cho các ca sản bệnh, sản khó. Nhờ vào điểm khác biệt này mà bệnh viện được nhiều sản phụ tin tưởng, lựa chọn.

- Ông hãy kể một số trường hợp nguy hiểm của sản phụ đã được xử lý kịp mà mình nhớ nhất?

- Chúng tôi đã chữa trị thành công rất nhiều trường hợp sản khó, trong đó có ba ca nhau cài răng lược và một ca mắc hội chứng HELLP, nhiễm độc thai nặng, nhau bong non. Đặc biệt là trường hợp thai phụ bị sảy thai liên tiếp nhiều lần khi vừa có tim thai, khiến bệnh nhân bị khủng hoảng tinh thần, suy sụp và mất niềm tin vào khả năng làm mẹ. Sau khi chẩn đoán, xác định bệnh nhân gặp hội chứng Antiphospholipid, điều trước tiên chúng tôi giúp bệnh nhân cân bằng tâm lý và tiến hành chữa trị hiếm muộn. Ở lần mang thai kế tiếp, với những chuẩn đoán và can thiệp y khoa kịp thời, sản phụ đã sinh con thành công trong giọt nước mắt hạnh phúc.

Số trường hợp thai phụ bị sảy thai liên tiếp mà chúng tôi đã điều trị thành công lên đến con số 11. Từ những trường hợp này, tôi khuyên những sản phụ không may bị sảy thai nên đi khám ở những trung tâm bệnh viên lớn có đủ trang thiết bị để xét nghiệm khi cần thiết, cũng như được điều trị đúng bệnh, đúng phương pháp.

Ngọc Bích