Bục túi sưởi, cụ bà bỏng nặng

Bé gái 8 tuổi bỏng nặng do vỡ túi sưởi / Nguy cơ bỏng từ thiết bị sưởi ấm

Cụ bà 70 tuổi này đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia hơn tuần qua vì vùng bỏng sâu và rộng 15% diện tích cơ thể.

Bà Thủy bị bỏng do dùng túi sưởi đang được điều trị tại Viện Bỏng quốc gia. Ảnh: VTC.

Tiến sĩ Nguyễn Hải An, phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực, Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) cho biết, khoa đang điều trị cho hai bệnh nhân bị bỏng do dùng túi sưởi, và từ đầu mùa tới giờ có gần chục trường hợp nhập viện vì lý do này. Bệnh nhân chủ yếu là người già.

Theo bác sĩ, do nhiệt độ cao, dung dịch trong túi rất nóng nên bỏng túi sưởi có thể rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Người già, thường cảm giác da kém, nên nhiều khi không cảm nhận rõ độ nóng. Vì thế, nếu để các cụ dùng túi sưởi, con cháu cần sạc xong, rút ra rồi thử với bản thân trước để điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi mới để người già dùng.

Túi sưởi khi bục có thể gây bỏng nặng vì giữ nhiệt cao.

Ngoài ra, để sử dụng an toàn, khi dùng túi sưởi cần tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, không nằm đè lên hay đặt trực tiếp túi lên cơ thể khi đang sạc điện, hoặc chọc vật sắc nhọn vào...

Vương Linh