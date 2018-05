Bướu máu bẩm sinh hiếm gặp trên mặt bé gái

Hướng mới điều trị bệnh lý tim mạch nguy hiểm / Phòng ngừa đột quỵ bằng phẫu thuật

Bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Phúc An Khang với biểu hiện nổi các mạch máu dưới cằm. Trước đó bé đã chữa trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm. Sau khi chẩn đoán, chụp DSA, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có dị dạng mạch máu dưới cằm ở cả hai bên với kích thước khoảng 4 cm. Nếu không can thiệp ngay, bên cạnh tình trạng mạch máu nổi đầy mặt gây mất thẩm mỹ thì khối bướu sẽ ăn sâu vào mạch máu trong răng, có thể xâm lấn các mạch máu khác ở não, gây xuất huyết dẫn đến động kinh hoặc tử vong.

Bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: T.G

Tiến sĩ Trần Chí Cường cho biết tình trạng dị dạng mạch máu của bệnh nhân khá phức tạp. Để giảm đau đớn cho bệnh nhân, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch gây tắc dị dạng mạch máu cằm trái. Sau hai giờ được can thiệp nội mạch vào ngày 19/6, bệnh nhân tỉnh táo và chuyển sang phòng hồi sức. Dị dạng mạch máu cằm phải sẽ được can thiệp sau một tháng nữa, khi bệnh nhân hồi phục sức khỏe.

Can thiệp nội mạch sử dụng hệ thống máy DSA là kỹ thuật cao, có thể chụp được mạch máu não ở mọi góc độ với hình ảnh rõ ràng nhất, tái tạo theo không gian 3 chiều. Phương pháp không xâm lấn có thể giúp xử lý ở những vị trí khó, tỷ lệ thành công cao. Kỹ thuật này đã phát huy hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ, cứu chữa thành công nhiều ca bệnh khó về mạch máu não.

Cùng ngày 19/6, bệnh viện cũng áp dụng kỹ thuật can thiệp nội mạch cứu bệnh nhân 63 tuổi có túi phình 2 cm ở động mạch cảnh trong bên trái, gây xuất huyết màng não. Trước đó bệnh nhân đã được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhưng không khỏi. Các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh khó vì túi phình khổng lồ. Bác sĩ dùng phương pháp đặt Coil bít túi phình và stent chuyển dòng để điều trị cho bệnh nhân.

Lê Phương