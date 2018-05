Cách tăng cân hiệu quả cho người gầy

Gầy là hậu quả của việc thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, cơ thể phải sử dụng năng lượng dự trữ có sẵn trong cơ bắp, trong mô mỡ để duy trì sự sống dẫn đến gầy, da nhão, cơ teo, cơ thể yếu ớt.

Nguyên nhân dẫn đến gầy thường do ăn uống kém, hệ tiêu hóa không khỏe mạnh, đang bị bệnh… hoặc do ăn uống không đúng cách. Người gầy nên tìm đúng nguyên nhân để khắc phục giúp tăng cường sức khỏe, phòng tránh bệnh tật do thiếu dinh dưỡng gây ra.

Dưới đây là những nguyên tắc dinh dưỡng giúp người gầy tăng cân:

Nạp năng lượng nhiều hơn

Người gầy cần cung cấp lượng calo nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, phần calo này giúp tăng cường khối cơ, mỡ giúp tăng cân.

Ngoài ra, bạn nên ăn nhiều hơn hiện tại, chú ý nhóm thực phẩm giàu bột đường như cơm, bún, phở, mì. Người gầy cần chọn các món ăn giàu năng lượng, ăn đặc, hạn chế các món nước loãng, ít năng lượng, không nên ăn cơm với nước canh, không nên vừa ăn vừa uống nước. Ngoài ba bữa ăn chính, bạn cũng nên ăn bổ sung thêm 2-3 bữa phụ trong ngày.

Nạp đủ chất dinh dưỡng cần thiết

Người gầy thường ăn uống kém, cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, do đó ngoài việc tăng cường nguồn năng lượng cung cấp cần chú ý đến chất lượng nguồn thực phẩm nạp vào. Ăn đa dạng, đảm bảo đủ các nhóm bột đường, đạm, béo, rau và trái cây trong mỗi bữa ăn chính là điều kiện bắt buộc giúp tăng cân.

Người gầy cần lưu ý chọn lựa thực phẩm giàu các dưỡng chất mà cơ thể thường thiếu hụt như:

Chất đạm: là nguyên liệu xây dựng tế bào, tạo dịch tiêu hóa, nội tiết tố, kháng thể… và cung cấp năng lượng. Đạm có nhiều trong thịt, cá, trứng, hải sản, đậu đỗ, sữa… Cân nhắc bổ sung các thực phẩm cung cấp các loại đạm dễ hấp thu như đạm whey, đạm sữa. Đừng quên các axit amin thiết yếu hay bị thiếu hụt như Lysine, thành phần cơ bản của các men tiêu hóa, nội tiết tố, kháng thể... giúp ăn ngon miệng, hấp thu tối đa chất dinh dưỡng.

Đông trùng hạ thảo, nấm linh chi giàu đạm, giàu axit amin thiết yếu và các vi khoáng giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch, làm chậm lão hóa… có lợi cho người gầy cần tăng cân.

Chất béo: là nguồn cung cấp năng lượng cao, giúp tăng cường dự trữ năng lượng dưới dạng mô mỡ, giúp hấp thu các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K. Người gầy cần tăng cường trong khẩu phần nguồn cung cấp từ dầu, mỡ, bơ, đặc biệt chú ý các axit béo không no quan trọng như Omega3, Omega6, chất béo dạng chuỗi trung bình dễ hấp thu như MCT, có trong các loại các cá béo, sữa dinh dưỡng.

Vitamin và chất khoáng: Kẽm kích thích cảm giác thèm ăn, giúp ăn ngon miệng, tăng cường sức đề kháng, có nhiều trong hàu, sò, củ cải, đậu đỗ, lòng đỏ trứng, sản phẩm dinh dưỡng có bổ sung.

Sắt, acid folic, vitamin B12 giúp phòng chống thiếu máu, tăng cường sức khỏe, có nhiều trong thịt đỏ, các loại rau quả.

Viatmin A, C, E, Magiê, selen giúp tăng cường sức đề kháng, ngăn ngừa mệt mỏi có nhiều trong thực phẩm có màu đậm, các loại hạt, rau quả.

Vitamin nhóm B giúp ăn ngon miệng, tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng, có nhiều trong gạo, ngũ cốc.

Canxi: ngăn ngừa loãng xương, giúp xương chắc khỏe, có nhiều trong các loại hải sản, cua đồng, cá nhỏ ăn cả xương, tôm tép nhỏ ăn cả vỏ, đậu nành, rau quả màu xanh đậm và sữa.

Chất xơ: Hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón, có nhiều trong các loại rau củ, hoa quả, ngũ cốc nguyên cám, nguyên vỏ.

Bổ sung các thực phẩm quý

Nhiều nghiên cứu cho thấy một số thực phẩm quý như đông trùng hạ thảo, nấm linh chi giàu đạm, giàu axit amin thiết yếu và các vi khoáng giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch, làm chậm lão hóa… có lợi cho người gầy cần tăng cân.

Người gầy cần ăn thêm bữa, ăn đa dạng thực phẩm, chọn thực phẩm giàu dưỡng chất, bổ sung sữa trong khẩu phần, kết hợp vận động thể lực vừa sức, làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc để tăng cân khỏe mạnh.

Bác sĩ chuyên khoa I - Trần Thị Minh Nguyệt

Phó chủ tịch hội đồng quản trị Công ty NutiFood