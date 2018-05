Ca ghép cùng lúc 3 tạng đầu tiên ở châu Á

"Bệnh nhân tương đối ổn định, không có dấu hiệu đào thải và tim, gan, thận mới đang hoạt động hiệu quả", bác sĩ Yongyut Sirivatanauksorn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ririraj (Thái Lan), nơi diễn ra ca phẫu thuật, tiết lộ trong họp báo ngày 2/5.

Đại diện Bệnh viện Ririraj công bố ca ghép 3 tạng đầu tiên ở châu Á. Ảnh: Bangkok Post.

Theo SCMP, Rachanond gặp vấn đề về thận từ năm 8 tuổi dẫn đến tổn thương nghiêm trọng ở tim và gan. Mỗi tuần, anh phải chạy thận 3 lần.

Tháng 8/2017, Rachanond nhập viện Siriraj trong tình trạng nguy kịch do suy đa tạng. Ngày 3/12 năm ngoái, may mắn đến với chàng trai trẻ khi có nội tạng phù hợp. Đội ngũ y tế do bác sĩ Yongyut dẫn đầu tiến hành ca phẫu thuật lịch sử kéo dài 12 giờ để ghép các nội tạng cho bệnh nhân. Đây là trường hợp ghép 3 tạng đầu tiên ở châu Á và thứ 15 trên thế giới.

Ngày 23/2, Rachanond xuất viện. Bác sĩ Yongyut khẳng định bệnh nhân hồi phục rất tốt và "không có gì đáng lo". Bên cạnh đó, ông giải thích Bệnh viện Ririraj muốn chờ Rachanond khỏe hẳn nên sau 5 tháng mới công bố ca phẫu thuật.

Cũng có mặt tại buổi họp báo, Rachanond bày tỏ lòng biết ơn đến người hiến tạng cũng như đội ngũ y bác sĩ. Từng trải qua quãng thời gian tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, giờ đây chàng thanh niên 26 tuổi đã có thể đi lại và sống cuộc đời bình thường. "Tôi không còn là một gánh nặng nữa", Rachanond xúc động.

Minh Nguyên