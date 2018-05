Ca mổ đặc biệt cứu sống người phụ nữ chạy thận 9 năm

Trong suốt 9 năm, Daisy Thung đã phải vật lộn với căn bệnh suy thận. Mối đe dọa treo lơ lửng trên cuộc sống của người phụ nữ 35 tuổi này. Cô phải dùng đến những mạch máu thích hợp cuối cùng để chạy thận nhân tạo. Mặc dù không ngừng tìm kiếm tất cả những phương pháp điều trị khác nhau trong nhiều năm qua, bác sĩ thận học của cô cũng chưa tìm ra được biện pháp nào khác. Tại thời điểm đó, ghép thận là hy vọng duy nhất của cô. Cuối cùng, Daisy được giới thiệu về lựa chọn ghép thận với nhóm máu ABO không tương thích. Bác sĩ của cô tìm đến Giáo sư Vathsala, Giám đốc chương trình Ghép thận người lớn ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore.

Daisy Thung và chồng.

Chồng của Daisy, Thung T.K, muốn cho thận, nhưng Daisy vẫn phải đối mặt với hai khó khăn về y học. Đầu tiên, nhóm máu của cô không tương thích với nhóm máu của chồng (tình trạng không tương thích nhóm máu ABO). Thứ hai, các chỉ số xét nghiệm kiểm tra chéo về sự tương thích (cross match) là dương tính. Điều đó có nghĩa là trong cơ thể cô có kháng thể chống lại kháng nguyên của các tổ chức mô trong người chồng (kháng thể kháng HLA).

Thông thường, ghép tạng giữa những người có nhóm máu ABO không tương thích sẽ có xu hướng dẫn đến hỏng tạng ghép. Nguy cơ này sẽ cao hơn trên những bệnh nhân có chỉ số đối ứng chéo dương tính. Mặc dù vậy, những kỹ thuật sử dụng lọc huyết tương và thuốc ức chế miễn dịch xuất hiện trong thập niên trước đã giúp cải thiện đáng kể kết quả trên bệnh nhân có đối ứng chéo dương tính.

Thận ghép thường được đặt ở phần thấp trong ổ bụng. Những mạch máu (động mạch và tĩnh mạch) của thận cho sẽ được khâu nối riêng rẽ với mạch máu của người nhận. Niệu quản của thận cho sẽ được nối trực tiếp với bàng quang của người nhận để dẫn nước tiểu từ thận xuống. Thực tế, hầu hết các mạch máu thích hợp của Daisy đã bị sử dụng hết cho các lần chạy thận trước đây. Thận cho từ anh Thung phải đặt ở phần bụng dưới bên trái của Daisy và phải đảm bảo làm sao khâu nối được các mạch máu với nhau mà không xảy ra bất kỳ biến chứng nào.

Ngoài ra, Daisy cần phải được phẫu thuật vào thời điểm nồng độ kháng thể kháng lại tạng ghép từ cơ thể chồng ở mức thấp nhất có thể. Điều này có nghĩa là bác sĩ phẫu thuật và gây mê phải bố trí một vài lịch phẫu thuật sẵn sàng dành cho Daisy. Quan trọng hơn, phẫu thuật của Daisy phải được tiến hành ngay sau khi lọc máu, đây lại là lúc chức năng đông máu kém nhất. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu trong và sau khi mổ và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Để ngăn ngừa biến chứng chảy máu, trong quá trình mổ các bác sĩ phải tỉ mỉ cầm máu, kể cả những mạch máu rất nhỏ.

Bác sĩ phẫu thuật cũng phải theo dõi những phản ứng thải ghép cấp với thận ghép vì Daisy có đối ứng chéo dương tính và bất tương hợp nhóm máu. Nếu điều này xảy ra, dòng máu vào nuôi thận ghép sẽ mất và cuối cùng là quả thận sẽ trở thành màu “tím sẫm”, bác sĩ sẽ phải phẫu thuật lấy thận ghép ra và phẫu thuật thất bại.

Khó khăn tiếp theo về kỹ thuật mổ do sự khác nhau về kích thước thận. Quả thận của Thung khá to so với người của Daisy. Để phòng hiện tượng xoắn vặn, gấp khúc và huyết tắc của các mạch máu nuôi thận, điều quan trọng là phải sắp đặt cẩn thận quả thận ghép trong cơ thể của Daisy.

Mặc dù có nhiều nguy cơ, cả Daisy và chồng của cô đều đồng ý tiến hành phẫu thuật ghép thận. Để chuẩn bị, một đội ngũ các bác sĩ và phẫu thuật viên từ nhiều chuyên khoa và bộ phận chuyên môn tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore đã làm việc để lên kế hoạch cho ca ghép thận phức tạp này. Thiết bị lọc máu mới được mua từ Thụy Điển cho phép sàng lọc hiệu quả kháng thể đến ngưỡng an toàn để có thể tiến hành phẫu thuật.

Để giải quyết vấn đề đối ứng chéo dương tính, Daisy cũng được điều trị ức chế miễn dịch và lọc máu. Trong quá trình này, huyết tương chứa các kháng thể kháng HLA được loại bỏ và thay bằng huyết tương không có kháng thể. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý Truyền máu cũng giúp đỡ những xét nghiệm chuyên biệt và cố vấn chuyên môn trong lĩnh vực huyết học miễn dịch cũng như định nhóm các tổ chức mô. Cơ quan còn giúp chuẩn bị sẵn loại máu trong đó chỉ có ít hoặc hầu như không có kháng thể kháng nhóm máu và kháng HLA để chuẩn bị truyền cho Daisy trong khi mổ.

Ca ghép thận của Daisy được tiến hành vào ngày 17/9/2009. Sau mổ, thận ghép của Daisy có chức năng ngay lập tức. Hiện nay, chức năng thận của Daisy bình thường. Cô không phải tiến hành lọc máu như trước. Chồng của Daisy đã được xuất viện sau mổ 4 ngày và hiện tại sức khỏe bình thường.

Hàng năm, Singapore có khoảng hơn 700 bệnh nhân chạy thận, trong số đó chỉ có hơn 80 bệnh nhân có cơ hội được ghép thận. Khoảng 30% số người có thể cho thận lại bất tương đồng nhóm máu có thể không cho thận được. Khoảng 10% cơ thể có kháng thể kháng HLA và có đối ứng chéo dương tính. Những yếu tố này trước đây được coi là cản trở đối với ghép thận nhưng những biện pháp đặc biệt và một số thuốc có thể giúp vượt qua những trở ngại. Từ năm 2008, 9 ca ghép thận có đối ứng chéo dương tính đã được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore theo quy trình đặc biệt.

