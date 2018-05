Ca mổ 'kép' đón bé trai chào đời từ người mẹ u xơ tử cung

Làm sao có con khi quá sản nội mạc tử cung / 20 năm tuyệt vọng kiếm con của đôi vợ chồng vô sinh

Chị Hiền từng phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung tại Bệnh viện Từ Dũ TP HCM năm 2013. Sảy thai 2 lần, sản phụ sinh năm 1980 chạy chữa nhiều nơi, thụ tinh nhân tạo nhưng vẫn chưa thành công. Năm 2015, vợ chồng chị điều trị ở bác sĩ Ong Thanh Phong, Phó giám đốc chuyên môn kiêm phụ trách khoa Sản Phụ Bệnh viện Hoàn Mỹ Minh Hải tại Cà Mau.

Hạnh phúc bên con trai của cặp vợ chồng hiếm muộn. Ảnh: T. P

Kết quả thăm khám bác sĩ phát hiện chị Hiền có khối u xơ tử cung khá lớn với kích thước trên 130 mm. Thấu hiểu câu chuyện kiếm con nhiều vất vả của cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Phong quyết định không phẫu thuật cắt bỏ hẳn tử cung mà trì hoãn và tìm phương pháp giúp chị tăng cơ hội thụ thai.

Chị Hiền bắt đầu canh trứng tự nhiên qua siêu âm khoảng 4 chu kỳ. May mắn chị thụ thai và dưỡng thai thành công. Khi thai 37 tuần, bác sĩ Phong nhận thấy bào thai phát triển tốt nhưng song song đó khối u xơ tử cung cũng lớn theo nên quyết định chấm dứt thai kỳ. Thai phụ trải qua ca mổ vừa bắt con vừa cắt tử cung toàn phần. Khối u nặng 5,9 kg được lấy ra khỏi cơ thể người mẹ và bé trai 3,2 kg cũng cất tiếng khóc khỏe mạnh chào đời.

Theo bác sĩ Phong, đây là trường hợp nhiều thách thức trong quá trình điều trị. Bệnh nhân rất khó có con, thai rất dễ sảy tự nhiên do khối u làm ảnh hưởng. Ca phẫu thuật đứng trước nguy cơ sản phụ có thể bị băng huyết hoặc không đảm bảo an toàn cho thai nhi. Khối u to khi cắt tử cung có thể xảy ra tai biến trên hệ tiết niệu. May mắn ca mổ đã diễn ra thành công.

Lê Phương