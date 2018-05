Ca mổ trong đêm cứu sống hiệp sĩ Bình Dương

Khuya 12/5, hiệp sĩ Nguyễn Văn Hòa được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 tại Bình Dương với vết thương dài khoảng 2 cm ở hạ sườn trái, nghi thủng tạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết nội, thủng dạ dày, rách mạc nối lớn, tổn thương gan, mất máu nhiều và nhanh.

Sau vài phút nhập viện, bệnh diễn tiến nặng, bụng bệnh nhân căng tức, đau bụng nhiều, nôn ói, da niêm mạc nhợt. Các bác sĩ hội chẩn quyết định đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu trong trạng thái đã tím tái, mạch khó bắt, huyết áp tụt khó đo.

Bệnh nhân Hòa hồi phục sức khỏe sau ca mổ. Ảnh: H.M

Khi mổ, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân ngập đầy máu. Vết thương thủng gan trái, thủng mặt trước dạ dày, thủng mạc nối lớn, vết rách ở lách đang chảy máu ồ ạt. Ê kíp phẫu thuật đã khâu gan, khâu dạ dày, mạc nối lớn và cầm máu bảo tồn lách. Bệnh nhân được lấy hết máu tụ, lau rửa sạch, đặt dẫn lưu hố lách, khâu vết thương.

Sau 2 giờ, ca mổ thành công. Bệnh nhân mất gần 3 lít máu, được truyền 3 đơn vị hồng cầu lắng. Bác sĩ trưởng kíp mổ Nguyễn Văn Hường cho biết nếu bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời sẽ sốc mất máu dẫn đến hôn mê sâu và tử vong. Hiện bệnh nhân đã tỉnh, tiếp xúc được, dự kiến xuất viện trong 3 ngày tới.

Hiệp sĩ Hòa làm nghề lái xe ôm, tham gia đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương từ hai năm trước và hiện là đội phó. Anh cùng các hiệp sĩ trong đội bắt nhiều kẻ trộm cắp, cướp giật, giúp công an phá án. Đêm 12/5 trên đường đi làm về anh gặp hai nhóm thanh niên đang cự cãi, xô xát nên dừng xe can ngăn thì bị những người này đâm gục.

Lê Phương