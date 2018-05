Cả nước khan hiếm máu điều trị vào mùa hè

Máu truyền cho bệnh nhân 170 bệnh viện miền Bắc chỉ còn đủ trong 5 ngày

Chia sẻ tại họp báo chương trình hiến máu Hành trình Đỏ 2017, giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, hàng năm cứ đến hè lại xảy ra tình trạng thiếu máu cho cấp cứu, điều trị. Vì thế 10 năm nay phong trào hiến máu Giọt hồng hè được duy trì đều đặn.

Lý do vì lực lượng hiến máu nhân đạo chính là học sinh, sinh viên, vào mùa hè thường nghỉ học. Trong khi đó so với các thời điểm khác trong năm thì mùa hè cũng là mùa khám chữa bệnh. Tuy nhiên, năm nay tình trạng thiếu máu nghiêm trọng hơn do nhu cầu khám chữa bệnh tăng. Bên cạnh đó, các đơn vị đang tập trung cho chương trình Hành trình Đỏ nên không tổ chức được nhiều lịch hiến máu, dẫn đến thiếu máu.

Các tình nguyện viên Hành trình Đỏ truyền thông tới người dân tại Lâm Đồng về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh. Ảnh: V.T.

"Trước Hành trình Đỏ, tình trạng thiếu máu xảy ra khắp nơi, như Cà Mau và Kiên Giang thiếu máu rất nặng. 2 tuần nay các địa phương phải kiếm từng đơn vị máu để truyền cho bệnh nhân", giáo sư Trí nói.

Cũng theo ông, Việt Nam phải tổ chức các phong trào hiến máu nhân đạo ít nhất 10 năm nữa thì hoạt động hiến máu mới có thể trở thành việc làm thường xuyên của mỗi người dân như nhiều nước hiện nay. Tại Nhật không có phong trào vận động mà mỗi người dân có kế hoạch hiến máu riêng, cân nhắc sức khỏe, sắp xếp thời gian. Xe hiến máu đỗ khắp nơi, nhiều điểm hiến máu ngay cả trong siêu thị. Tương tự Thái Lan có 61 triệu dân, mỗi năm tiếp nhận được 7 triệu đơn vị máu. Trong khi đó, ước tính năm 2016 Việt Nam thu được khoảng 1,4 triệu đơn vị máu, chỉ 1,6% dân số hiến máu.

"Hiện nay Việt Nam chỉ cần lơ là hoạt động hiến máu là không có máu cho cấp cứu, điều trị", giáo sư Trí cho biết thêm.

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chịu trách nhiệm cung cấp máu cho hơn 170 bệnh viện khu vực phía Bắc. Trung bình mỗi ngày Viện vận chuyển khoảng 800-900 đơn vị máu cho các bệnh viện. Hàng ngày Viện nhận yêu cầu máu từ các cơ sở y tế, sau đó sắp xếp 4 chuyến xe theo tuyến đưa máu đi. Tại những bệnh viện không có tủ bảo quản, Viện huy động xe cấp cứu vận chuyển 24/24h.

Máu khi được tiếp nhận về được sàng lọc nhiều lần, với nhiều kỹ thuật khác nhau để có được những đơn vị máu an toàn. Sau đó, các chế phẩm máu được cất giữ vào trong kho và cung cấp cho nơi có nhu cầu.

Hành trình Đỏ 2017 với thông điệp Kết nối dòng máu Việt được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31/7 tại 28 tỉnh thành, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 đơn vị máu. Đây là chương trình trọng tâm trong chiến dịch Những giọt máu hồng Hè do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động. Hai đoàn với 140 tình nguyện viên chia thành hai cánh sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 27/7. Trong đó, Hành trình Đỏ cánh phía Nam xuất phát từ Đất Mũi (Cà Mau), đi qua 18 tỉnh thành; phía Bắc xuất phát từ Phú Thọ qua 9 tỉnh thành vùng Đông Bắc. Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội vào ngày 29/7. Hiện chương trình đã tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu. Trước đây, lực lượng hiến máu chính chủ yếu là học sinh, sinh viên với khoảng 90%, nay giảm dần còn 50%, còn lại nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

Nam Phương