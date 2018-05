Ca 'phẫu thuật' có một không hai cho búp bê

"Elf on the Shelf" là loại búp bê quý giá đối với trẻ em phương Tây. Tương truyền, làm nhiệm vụ trợ giúp Ông già Noel, hàng đêm búp bê bí mật bay về cực Bắc báo cáo tình hình rồi đến sáng lại trở về nhà, ẩn nấp đâu đó chờ các chủ nhân tí hon đi tìm. Mỗi đứa trẻ đều xem "Elf on the Shelf" như bảo bối, nên khi thấy búp bê Sam của mình bị chó cắn, cô bé Aubrie bảy tuổi (Mỹ) vô cùng buồn bã.

Búp bê Sam của Aubrie bị chó cắn đến "trọng thương". Ảnh: fox35orlando.

Theo Fox News, để xoa dịu con gái cưng, mẹ của Aubrie là Jenn Thelen, nữ y tá tại Bệnh viện Nhi Arnold Palmer hứa sẽ "chữa trị" cho Sam. Buổi sáng đi làm, Jenn mang búp bê đi cùng rồi chuyển đến Khoa Chấn thương. Nằm trên giường bệnh, Sam được chẩn đoán "mất tay phải, gãy xương và bị thương bên má trái".

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Arnold Palmer "phẫu thuật" cho búp bê Sam

Bác sĩ phẫu thuật cho búp bê

Ban đầu, Aubrie rất lo lắng, không biết các bác sĩ sẽ chữa trị cho Sam như thế nào bởi theo quan niệm dân gian, "Elf on the Shelf" sẽ mất phép màu nếu người lớn chạm vào. Tuy nhiên, Jenn đã trấn an cô bé, nói rằng bác sĩ có đeo một "đôi găng tay kỳ diệu" nên không hề ảnh hưởng đến phép màu của búp bê.

Kết thúc ca "phẫu thuật", Sam được băng bó cẩn thận và rắc thêm nhũ kim tuyến để mau hồi phục.

Sam sau khi được bác sĩ phẫu thuật và băng bó. Ảnh: fox35orlando.

Trải qua một ngày nằm viện, Sam được trở về với gia đình Aubrie.

Minh Nguyên