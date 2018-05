Cá rô cắm vào thanh quản người đàn ông

Bác sĩ Trần An Bích, Phó khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện cuối tuần qua trong tình trạng không nói, không nuốt được và khó thở. Trước đó, tại một cơ sở y tế khác, bệnh nhân được nội soi và thấy có con cá ở phần đầu thực quản nhưng không thể gắp ra do dị vật quá to.

Con cá sau khi được lấy ra khỏi thực quản anh Bình. Ảnh: Thiên Chương.

Kiểm tra bằng hình ảnh và nội soi bằng ống mềm, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xác định con cá nằm yên ở đầu thực quản của bệnh nhân. Đầu cá cắm sâu vào thanh quản, các vây cá đã làm trầy xước bộ phận này.

Các bác sĩ đã mở khí quản bệnh nhân, gây mê và gắp dị vật. Sau gần một giờ đồng hồ làm thủ thuật, chú cá rô dài 10cm đã được đưa ra khỏi thực quản của bệnh nhân. Đến chiều nay, sau 2 ngày phẫu thuật, người bệnh đã ăn uống và nói chuyện được.

Bệnh nhân cho biết, chiều 27/7 anh đi bắt cá mà không mang theo dụng cụ để chứa. Bắt được hai con, để rảnh tay bắt tiếp, anh cho cá vào miệng ngậm. “Đang ngậm cá thì bạn tôi đi phía sau chọc cười. Tôi vừa cười thì chú cá bống rơi ra còn con cá rô chui tọt vào miệng”, anh Bình nói.

Tiến sĩ Trần Phan Chung Thủy, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là tai nạn rất hy hữu. “Nếu cá nhỏ chui sâu hơn vào đường thở thì nạn nhân có thể đã tử vong do ngạt mà không kịp đến bệnh viện”, bác sĩ Thủy nói.

Thiên Chương

* Tên bệnh nhân được thay đổi