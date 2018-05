Cắt thành công lá lách cho bé trai thiếu máu

Ca phẫu thuật được thực hiện trưa 28/9 tại Khoa Ngoại - Bệnh viện Nhi Nghệ An. Bác sĩ Vũ Hùng, người tham gia ca phẫu thuật cho biết, khối lá lách sưng của cháu Hùng nặng gần 2 kg, mạch máu đã bị sưng to gần bằng ngón tay, rất dễ vỡ. Quá trình phẫu thuật cắt bỏ khối lách khá phức tạp nhưng cuối cùng đã thành công.

Hiện cháu được chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện. Cũng theo bác sĩ chăm sóc hậu phẫu cho cháu Hùng phải rất cẩn thận bởi bệnh nhân đã bị cắt lá lách, hệ miễn dịch suy yếu. Cháu lại đang mắc bệnh thiếu máu bẩm sinh nên rất cần duy trì lượng máu tối thiểu hàng tháng, và phải đến bệnh viện để làm các xét nghiệm, truyền máu.

Cháu Hùng đang được chăm sóc hậu phẫu tại bệnh viện. Ảnh: Nguyên Khoa.

Sau 8 năm chống chọi với căn bệnh thiếu máu bẩm sinh, do không đủ tiền để truyền máu thường xuyên nên lá lách của cháu Hùng (8 tuổi) bị phình to. Đầu tháng 8 vừa qua, bác sĩ cảnh báo cần phải phẫu thuật cho bệnh nhi, cắt khẩn cấp khối lá lách bị sưng. Bố mẹ cháu là anh Nguyễn Văn Sơn - chị Đinh Thị Tuyết phải vay ngân hàng và bán một con bê, gom tiền đưa con xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An để phẫu thuật.

Nhiều độc giả VnExpress.net đã động viên, giúp đỡ gia đình. Các sinh viên tình nguyện cũng tìm đến bệnh viện để tiếp máu trong cuộc phẫu thuật.

"Nếu không có các nhà hảo tâm giúp đỡ vật chất và tinh thần, các thanh niên tình nguyện giúp đỡ cho máu thì con trai tôi chắc không thể phẫu thuật được", chị Tuyết nói.

