Các bà mẹ không nên dùng chung máy hút sữa

Nhiều bà mẹ hiểu nhầm máy hút sữa cho thuê dùng an toàn với nhiều mẹ thì máy hút sữa cá nhân cũng như vậy (máy hút sữa cho thuê ở đây là các loại Symphony và Lactina chuyên dùng trong bệnh viện). Điều này không đúng. Máy hút sữa cho thuê và máy hút sữa cá nhân được thiết kế hoàn toàn khác nhau. Máy hút sữa cho thuê được thiết kế để sữa từ bộ phụ kiện (bình và ống hút) không tiếp xúc được với động cơ (là phần dùng chung giữa các mẹ). Thiết kế như vậy được công nhận là hệ thống kín.

Máy hút sữa cá nhân Freestyle có hệ thống mở dùng riêng.

Phần lớn các máy hút sữa cá nhân, như Medela Freestyle, Pump instyle advanced, Swing maxi, Swing, Mini… là những hệ thống mở. Động cơ mở dễ dàng tiếp xúc với các phân tử sữa mẹ. Với máy Medela Pump in Style, bộ phận màng tạo áp lực hút, nhả thông với ống hút và phễu chụp vú (bộ phận nhựa chụp vào vú), các phân tử sữa có thể xâm nhập vào phễu, ống hút và màng tạo áp lực. Bộ phận màng tạo áp lực này không thể tháo ra để tiệt trùng, do đó không đảm bảo vệ sinh và an toàn khi dùng chung.

Với trường hợp bạn thay bộ phụ kiện mới (bình, dây và phễu) thì các phân tử sữa của mẹ dùng trước đã thâm nhập vào màng tạo áp lực. Mỗi lần máy hút, nhả, các phân tử sữa này sẽ bị thổi, thâm nhập vào sữa của bạn. Dù các phân tử sữa không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng vẫn tồn tại. Một dấu hiệu chắc chắn của việc tồn tại các phân tử sữa mẹ là sự xuất hiện của nấm mốc trong ống hút.

Mặc dù sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, tuy nhiên hiện nay với bất kỳ loại sữa mẹ nào dù đó có thể là nguồn sữa từ ngân hàng sữa mẹ hoặc sữa do mẹ khác tặng đều được khuyến cáo phải thanh trùng để diệt virus trước khi cho con của bạn ăn để đảm bảo an toàn.

Máy Symphony có hệ thống kín dùng để cho thuê.

Thời gian mang thai, cơ thể con bạn đã được miễn dịch một cách an toàn với các virus có trong cơ thể người mẹ. Tuy nhiên, nếu một bà mẹ khác mang virus mà bạn không có, nó sẽ truyền vào con bạn thông qua sữa mẹ và em bé của bạn có thể bị ốm nặng. Một số virus nguy hiểm tiềm tàng có thể được truyền qua sữa mẹ gồm cytomegalovirus (CMV) và HIV (AIDS). Hầu hết các mẹ bị nhiễm CMV đều không biết là mình đang mang virus này.

Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho rằng việc dùng chung máy hút sữa giữa các bà mẹ sẽ mang đến nguy cơ nhất định nếu máy không được vệ sinh và tiệt khuẩn đúng cách. Những nguy cơ này bao gồm việc lây bệnh truyền nhiễm. FDA tin rằng làm sạch và khử trùng đòi hỏi phải loại bỏ tất cả dịch lỏng đã xâm nhận vào hệ thống hút của máy. Nếu việc khử trùng đúng cách không thể thực hiện được, FDA khuyến cáo không sử dụng chung các loại máy này”.

Các công ty bán máy hút sữa như Medela cũng khuyến cáo máy hút sữa là sản phẩm dùng riêng, là đồ chăm sóc cá nhân, giống như là bàn chải đánh răng và được đăng ký là sản phẩm dùng riêng với FDA. Để đảm bảo an toàn, các mẹ không dùng chung máy hút sữa, không bán lại máy cũ, hoặc cho mượn giữa…

Nếu định mượn một máy hút sữa cũ, bạn nên nhớ đến điều kiện bảo hành một năm. Điều kiện bảo hành này sẽ tự động bị hủy nếu chiếc máy được sử dụng trên hai người.

Phương Thảo