Các bệnh dễ xảy ra khi trời nóng

Bệnh lý tiêu hóa

Ngộ độc thức ăn, tiêu chảy cấp rất dễ xảy ra khi nhiệt độ kéo dài 37-38 độ C. Ở điều kiện này, nấm mốc, vi khuẩn phát triển, khiến thức ăn mau hư hỏng và dễ bị hôi thiu hơn bình thường, nếu không cẩn thận sẽ bị ngộ độc thức ăn và tiêu chảy. Ngoài ra khi nóng, chúng ta sẽ tìm cách uống mọi loại nước nhằm thỏa cơn khát, do đó dễ uống phải các loại nước giải khát không rõ nguồn gốc đã bị nhiễm bẩn.

Ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa: Khi thời tiết quá nóng, hệ tiêu hóa kém hoạt động, ít bài tiết dịch tiêu hóa, khả năng hấp thu cũng kém đi nên ăn không ngon, chán ăn. Bạn cũng dễ bị đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài phân sống.

Các bệnh lý tiêu hóa, hô hấp dễ xảy ra với trẻ trong thời tiết nắng nóng kéo dài. Ảnh minh họa: Thiên Chương

Bệnh lý về tim mạch

Bệnh nhân có tiền sử tim mạch dễ trở nặng hơn hoặc không còn đáp ứng với điều trị thông thường. Các bệnh có thể gặp là cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực và tai biến mạch máu não.

Ở người lớn tuổi, nếu thay đổi nhiệt độ quá đột ngột từ nóng sang lạnh (do quá nóng, chạy nhanh vào phòng máy lạnh) sẽ làm các mạch máu co lại đột ngột, sẽ dẫn đến thiếu máu não, hoặc lên cơn nhồi máu cơ tim.

Trời quá nóng còn khiến đổ mồ hôi gây mất nước, nếu không uống đủ nước để bù lại, máu dễ bị cô đặc lại làm tăng gánh nặng cho tim và làm cho dòng máu lưu thông không lưu loát. Tình trạng này dễ khiến mạch máu bị ứ trệ và tắc nghẽn dòng máu gây nhiều biến chứng.

Bệnh lý hô hấp

Viêm mũi họng, viêm xoang, viêm phế quản cấp, viêm phổi là những bệnh thường thấy. Các bệnh nhân có tiền sử viêm phế quản mạn tính, hen suyễn dễ bị lên các cơn kịch phát vì dễ bị nhiễm trùng hô hấp. Nguyên nhân do khí hậu nóng nực làm khô và tổn thương niêm mạc đường hô hấp.

Ở nhiệt độ thông thường, vùng mũi họng sẽ có một chất nhầy với chức năng giống như chất sát khuẩn dùng để giữ vi khuẩn, virus và tống ra ngoài cơ thể. Với khí hậu khô nóng, cơ thể mất nước, niêm mạc vùng hầu họng khô lại và khi sử dụng máy lạnh, quạt máy liên tục sẽ khiến cho niêm mạc mũi họng càng bị khô, trầy xước nên vi khuẩn, virus dễ xâm nhập vào sâu bên trong gây bệnh.

Bệnh về hệ thần kinh trung ương

Trời nóng quá sẽ dễ làm chúng ta bị say nắng (say nóng) làm choáng váng, vã mồ hôi, ngất xỉu. Bệnh nhân bị tổn thương não bộ do quá nóng làm cơ thể mất hoàn toàn khả năng điều hòa thân nhiệt và làm suy đa cơ quan phủ tạng, rất dễ tử vong. Triệu chứng bao gồm sốt cao 41- 42 độ C không đáp ứng với thuốc hạ sốt, bệnh nhân bị co giật, nói sảng, thậm chí hôn mê, tim chậm hoặc loạn nhịp tim, huyết áp thấp...

Nắng nóng sẽ nguy hiểm cho trẻ sơ sinh khi mà hệ tim mạch, hô hấp và não bộ chưa hoàn chỉnh để ứng phó, điều hòa theo nhiệt độ môi trường. Với trẻ nhỏ, hệ da và hệ tuần hoàn cũng còn yếu. Trẻ nhỏ lại chưa ý thức được khi nào cần uống đủ nước, ăn uống giữ vệ sinh. Ngoài ra, người lớn trên 60 tuổi cũng là đối tượng dễ mắc bệnh mùa nóng do sức đề kháng giảm, các cơ quan đã lão hóa.

Cách phòng ngừa

Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng là uống đủ nước, đem theo khăn mát để lau cơ thể phụ giúp cơ thể thải bớt nhiệt ra bên ngoài.

Nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch nên đi khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn và điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp.

Khi sử dụng máy lạnh, các gia đình nên điều chỉnh ở nhiệt độ 27-28 độ C. Tránh việc thay đổi nhiệt độ quá đột ngột từ nóng sang lạnh mà phải có từng bước từ từ như từ ngoài nắng nóng bước vào nhà, rồi rửa mặt bằng nước, hoặc lau bằng khăn ướt rồi hãy từ từ bước vào phòng máy lạnh.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Ngọc Lưu Phương

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - TP HCM