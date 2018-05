Các bệnh nhiễm khuẩn dễ bùng phát dịp đầu năm học

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế dự phòng, tình hình một số bệnh nhiễm khuẩn trong 7 tháng đầu năm 2013 có giảm so với cùng kỳ năm trước. Song bệnh tả có xu hướng tăng. Bệnh này do phẩy khuẩn tả Vibrio Cholerae gây ra. Chúng có khả năng tồn tại trong nước và trong thức ăn khoảng một tuần, do điều kiện vệ sinh kém, nhất là trong mùa mưa.

Trẻ bị mắc bệnh tả có những biểu hiện như nôn, đi ngoài nhiều lần, phân toàn nước màu trắng, đục, cơ thể mất nước và điện giải, dẫn đến mệt mỏi, xanh tái. Bệnh không có triệu chứng sốt, đau bụng nên nhiều phụ huynh khó phát hiện. Loại vi khuẩn gây bệnh này cũng xuất hiện trong mùa hè, sau thời gian lưu trú rải rác ở các khu vực dân cư. Vào mùa tựu trường, tốc độ lây lan bệnh càng nhanh do trẻ em tập trung, tiếp xúc gần với nhau. Do đó, các bậc phụ huynh cần thận trọng hơn trong vấn đề chủ động phòng bệnh cho trẻ.

Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải vì bệnh nhiễm khuẩn mùa mưa lũ. Ảnh minh họa.

Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa mà cụ thể là bệnh tả chỉ là một trong số những căn bệnh nhiễm khuẩn thường gặp mùa mưa. Bên cạnh đó, bệnh viêm da cũng rất thường gặp, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện vệ sinh môi trường kém, lũ lụt thường xuyên ghé thăm, nhiều trẻ phải lội nước đến trường. Biểu hiện của bệnh là viêm ở các kẽ ngón, thường là ở các kẽ hẹp như kẽ của các ngón chân giữa, ngón chân áp út, lớp da bên trên bị mủ trắng, có kẽ nứt, bên dưới là một nền da đỏ ướt, chảy dịch vàng. Nếu bệnh nhân vẫn tiếp xúc với môi trường bẩn thường xuyên thì rất khó khỏi. Bệnh đau mắt đỏ cũng rất đáng lo ngại, nhất là dịp tựu trường. Căn bệnh này dễ lây lan, gây đau đớn.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1, các bệnh nhiễm khuẩn tuy dễ lây nhưng cũng dễ phòng tránh. Người dân chỉ cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

- Tăng cường vệ sinh cá nhân bằng cách rửa tay, tắm rửa bằng sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn, nhất là khi trẻ từ trường về. Người dân nên chọn những sản phẩm vệ sinh diệt khuẩn tin cậy.

- Giữ vệ sinh nguồn nước và sử dụng nước sạch cho các hoạt động ăn uống, tắm giặt.

- Ăn chín uống sôi, hạn chế ăn rau sống, không uống nước lã, không ăn các thức ăn lề đường kém vệ sinh.

- Tăng cường bổ sung Vitamin C và chăm tập thể dục.

Tập cho bé thói quen giữ gìn vệ sinh tay chân và cơ thể là cách đơn giản mà hiệu quả để phòng các bệnh nhiễm khuẩn. Ảnh minh họa.

Rửa tay là một việc đơn giản nhưng để phòng bệnh, người cần thực hiện đầy đủ sáu bước:

1. Làm ướt tay bằng nước sạch, cho sữa rửa tay diệt khuẩn vào lòng bàn tay, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau.

2. Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từng ngón của bàn tay kia và ngược lại.

3. Dùng lòng bàn tay này chà xát chéo lên mu bàn tay kia và ngược lại.

4. Dùng đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón của bàn tay kia và ngược lại.

5. Chụm 5 đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi, xoay lại.

6. Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới nguồn nước sạch. Lau khô tay bằng khăn hoặc giấy sạch.

Ngọc Bích