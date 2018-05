Các biến chứng sản khoa thường gặp

Tai biến sản khoa là tất cả các rối loạn, bệnh lý mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn cho cả mẹ lẫn con trong thời kỳ mang thai, trong và sau khi chuyển dạ, trong và sau khi sinh. Chính vì thế, chị em nên biết về những tai biến nghiêm trọng có thể gặp phải trong quá trình sinh con cũng như dấu hiệu và hậu quả mà nó có thể dẫn đến để biết cách đề phòng và xử trí.

Những rối loạn, bệnh lý trong thai kỳ được xếp vào tai biến sản khoa gồm chửa ngoài tử cung, nhau bong non, nhau tiền đạo, tiền sản giật và sản giật, thuyên tắc ối, vỡ tử cung, nhau cài răng lược, ngôi ngang, sa dây rốn, vỡ ối sớm và chảy máu hậu sản. Trong đó, năm vấn đề cần đặc biệt lưu tâm là nhau bong non, sản giật, thuyên tắc ối, vỡ tử cung, chảy máu hậu sản vì khả năng tử vong của mẹ và con là rất cao nếu mắc phải những tai biến này. Đặc biệt, gần đây xuất hiện nhiều hơn trường hợp cả mẹ và con tử vong do thuyên tắc mạch ối - một trong những biến chứng rất khó xử lý, không chỉ ở Việt Nam mà đối với các nước phát triển khác.

Để vượt qua 9 tháng 10 ngày, các mẹ bầu cần được bác sĩ theo dõi và thăm khám trong suốt hành trình mang thai, đưa ra những phác đồ điều trị tiền sản hay những phương án sinh an toàn cho cả mẹ và bé.

Bệnh viện phụ sản quốc tế Hạnh Phúc tiêu chuẩn Singapore tại Việt Nam có tới 70% bác sĩ làm việc toàn thời gian là bác sĩ cao cấp, với nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện đầu ngành. Khoa sản của bệnh viện Hạnh Phúc có khả năng xử lý các ca sản nguy cơ cao như tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật… ở mẹ, và kiểm soát tốt những rủi ro bất thường ở thai nhi, thông qua các thiết bị, máy móc hiện đại cùng những kinh nghiệm chuyên sâu từ các bác sĩ. Nhờ vậy, các bác sĩ có thể chẩn đoán sàng lọc sớm những dị tật thai nhi như phát hiện hội chứng down do bất thường nhiễm sắc thể, bệnh lý hay dị tật bẩm sinh, từ đó đưa ra những tư vấn cũng như phương pháp điều trị phù hợp cho cả mẹ và bé.

Bệnh viện cũng có chuyên khoa Chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh (NICU) với hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại như máy Marquette theo dõi huyết áp, độ bão hòa oxy, máy thở rung tần số cao (HFO), máy thở Draeger, và giường sưởi ấm Matifas cho các bé sơ sinh giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ tử vong.

Bên cạnh chú trọng vào những kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư trang thiết bị hiện đại, bệnh viện còn quan tâm đến việc trang bị cho các mẹ những kiến thức cần thiết, chuẩn bị cho quá trình sinh con thông qua các dịch vụ cộng thêm. Tại đây, sản phụ được tạo điều kiện tốt để an dưỡng, từ việc không gian nghỉ ngơi nằm tách biệt sự ồn ào bên ngoài, tạo cảm giác thư giãn khi massage cho các mẹ, đến mọi tiện nghi được trang bị đầy đủ. Đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng luôn có mặt để chăm sóc và hướng dẫn gia đình cách chăm sóc bé. Là một trong những đơn vị tiên phong trong việc giới thiệu khái niệm mới về dịch vụ y tế chất lượng 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc hướng đến mô hình hiện đại, thân thiện.

Linh Hân