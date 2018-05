Các phản ứng nguy hiểm sau khi tập thể dục

1. Đau đầu

Bình thường: Đau đầu nhẹ.

Bất thường: Đau đầu và đau cơ trong khi luyện tập.

Hiện tượng đau đầu có thể xảy ra vì cơ thể thiếu ôxy. Vì thế bạn nên thở đúng trong quá trình luyện tập. Nên thở chậm ra khi bạn đang nâng tạ sau đó hít hơi vào khi hạ xuống. Nhưng nếu kèm theo đau đầu và đau cơ khắp cơ thể sau khi luyện tập thì có thể bạn đang có vấn đề về sức khỏe và nên đi khám bác sĩ ngay.

Nên thở ra chậm khi bạn đang nâng tạ, sau đó hít hơi vào khi hạ xuống. Ảnh: Youtube.

2. Buồn nôn

Bình thường: Cảm thấy hơi buồn nôn.

Bất thường: Nôn liên tục sau khi luyện tập.

Buồn nôn có thể xảy ra trong và sau quá trình luyện tập. Tình trạng này thường là do cơ thể bị mất nước. Cũng có thể là do bạn ăn quá no trước khi luyện tập. Do đó, trước khi luyện tập bạn nên ăn nhẹ và luôn luôn mang theo chai nước tới nơi tập. Nếu bị nôn liên tục, bạn nên đi khám bác sĩ ngay.

3. Đau quặn

Bình thường: Đau quặn dạ dày.

Bất thường: Đau quặn trong thời gian dài.

Đau quặn cơ thường xảy ra sau khi luyện tập. Tình trạng này có thể là do cơ phải làm việc khá nhiều. Để phòng tránh thì bạn nên giữ cơ thể đủ ấm và khi bị đau quặn thì có thể giảm đau bằng cách uống nước. Nhưng nếu đau quặn kéo dài thì có thể là do bạn đang bị thiếu máu.

4. Ban đỏ

Bình thường: Đỏ da.

Không bình thường: Sưng.

Chắc chắn bạn sẽ bị nóng và vã mồ hôi trong khi luyện tập. Điều này là nguyên nhân chính gây đỏ da, song cũng có thể là do chất liệu quần áo bạn mặc trong khi luyện tập không thể thấm mồ hôi tốt gây ra kích ứng, đỏ và ngứa da. Để phòng tránh tình trạng này thì bạn nên mặc quần áo thoải mái khi luyện tập. Nếu sau đó thấy sưng và khó thở, có thể là bạn đang bị quá mẫn cảm do luyện tập và nên đi khám bác sĩ ngay.

