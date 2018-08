Cách bảo vệ lá gan trong những ngày hè

Trong những ngày hè nóng nực, địa điểm nghỉ mát được nhiều gia đình và các công ty lựa chọn là khu du lịch, bãi biển, khu resort gần biển. Trong đó, bữa tiệc hải sản thường không thể thiếu, đây cũng là món nhậu hấp dẫn dành cho các quý ông. Điều đó cùng không gian giao lưu thoải mái khiến lá gan của nhiều người "ngập" trong rượu bia.

Với quan niệm bia nhẹ độ hơn và không hại gan như rượu nên nhiều người vô tư uống bia. Họ không biết rằng nếu uống bia với số lượng lớn thì lượng etanol vào cơ thể cũng tương đương như rượu. Kết quả sau những ngày "thả ga" ở các kỳ nghỉ, nhiều đấng mày râu trở về với lá gan nhiễm mỡ, nặng hơn là viêm gan, xơ gan với những người đã có tiền sử gan nhiễm mỡ.

Uống nhiều bia rượu có hại cho sức khỏe. Ảnh minh họa.

Rượu bia gây độc trực tiếp cho gan, khi uống vào cơ thể, chúng được chuyển hóa ngay tại gan thành những hạt mỡ, chiếm chỗ tế bào gan bình thường gây nên gan nhiễm mỡ. Quá trình tích lũy mỡ trong gan là do rượu làm giảm quá trình oxy hóa acid béo ở gan, tăng vận chuyển và este hóa acid béo tạo thành trigliceride. Ngoài ra rượu còn làm giảm tổng hợp và bài tiết lipoprotein ở gan.

Viêm gan do rượu là tình trạng bệnh lý tổn thương lan tỏa ở gan do rượu gây nên, biểu hiện bởi tình trạng thâm nhiễm tế bào viêm ở gan và hoại tử tế bào gan, lâu dài sẽ dẫn đến xơ gan. Theo thống kê, số bệnh nhân bị xơ gan do bia rượu tăng nhanh và đứng thứ 2 trong các bệnh lý về gan. Ung thư gan là một loại ung thư phát triển từ các tế bào gan. Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên quan lớn giữa ung thư gan và xơ gan.

Để có thể vừa tận hưởng những giờ phút thư giãn thoải mái khi đi du lịch, vừa đảm bảo sức khỏe, người dân nên chuẩn bị các sản phẩm bảo vệ gan và đường tiêu hóa. Trong đó, những chế phẩm có nguồn gốc thảo dược được nhiều người lựa chọn vì tính an toàn, hiệu quả, tiện lợi. Tốt hơn, người dân nên cố gắng hạn chế tối đa lượng bia rượu vào cơ thể. Nếu vì lý do bất khả kháng không thể chối thì quý ông có thể lựa chọn các loại thảo dược Cardus marianus (Silymarin), diệp hạ châu (chó đẻ răng cưa), bồ công anh, nhọ nồi, Actiso, bìm bìm… để bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, làm mát gan, giải độc gan.

Trong đó, một trong những thảo dược bảo vệ lá gan hiệu quả là cây kế sữa, tên khoa học là Cardus marianus, được dùng làm thuốc trong y học cổ đại từ hơn 2.000 năm nay, phần lớn được dùng để chữa trị bệnh gan và mật. Cardus marianus (Silymarin) có tác dụng ổn định màng tế bào, ngăn cản quá trình xâm nhập của chất độc vào bên trong tế bào gan; ức chế sự biến đổi gan thành các tổ chức xơ, giảm sự hình thành và lắng đọng của các sợi collagen dẫn đến xơ gan; kích thích phục hồi các tế bào gan đã bị hủy hoại; chống peroxyd hóa lipid...

Thảo dược Cardus marianus (Silymarin).

Diệp hạ châu (hay còn gọi là chó đẻ răng cưa), tên khoa học Phyllanthus urinaria L., thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae, có tác dụng lợi tiểu, tiêu độc, sát trùng, hạ nhiệt... Thảo dược này thường được dùng làm thuốc chữa các bệnh đau gan, thận, đường tiết niệu, đường ruột, bệnh chứng ở ngoài da. Theo các nghiên cứu hiện đại, diệp hạ châu có chứa các hoạt chất phyllanthin, hypophyllanthin, triacontanal có tác dụng ức chế men DNA polymerase của virus viêm gan B.

Cây diệp hạ châu (chó đẻ răng cưa).

Bồ công anh là loại cây nhỏ, có tác dụng giải độc, thanh nhiệt, lương huyết tán kết. Theo y học hiện đại, bồ công anh có tác dụng ức chế các men oxy hoá khử peroxidase, catalase, ức chế sự nhân lên của virus HBV gây viêm gan B do đó có tác dụng bảo vệ gan. Các thử nghiệm với dịch chiết cỏ nhọ nồi cho thấy khả năng sống sót của tế bào gan tăng rõ rệt khi tiếp xúc với các hóa chất gây độc gan. Nhiều loại thảo dược khác theo dân gian cũng có tác dụng bổ gan, tuy nhiên người tiêu dùng không nên sử dụng tuỳ ý, vì nhiều khi dùng không đúng cách có thể lợi bất cập hại.

Ngọc Bích