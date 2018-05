Cách chọn sữa cho bé

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Viện phó viện dinh dưỡng quốc gia, sữa mẹ là là lựa chọn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà trẻ không thể bú sữa mẹ thì khi chọn sữa công thức cho con trẻ, các mẹ cần đảm bảo rằng loại sữa mà mình chọn không chỉ giúp bé phát triển tốt về thể chất, mà còn cần cho phát triển trí não và hệ miễn dịch cho con. Ngoài đạm, đường, chất béo và các vitamin, khoáng chất thiết yếu, chúng ta cần quan tâm đến một số dưỡng chất bổ sung đặc biệt như Choline, DHA, ARA, Beta-Glucan, Prebeotic... Theo đó, sữa không chỉ giúp trẻ có một cơ thể khỏe mạnh với sự tăng trưởng về chiều cao, cân nặng mà còn kích thích khả năng phát triển trí não, thị lực, cảm xúc, kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, hệ miễn dịch… của con.

Sữa chất lượng tốt được hiểu là sản phẩm giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, vì thế các mẹ nên lựa chọn những sản phẩm có kiểm chứng khoa học. Một số tiêu chuẩn của các tổ chức y tế, dinh dưỡng, thực phẩm có uy tín như JECFA (Ủy ban chuyên gia phối hợp về phụ gia thực phẩm của FAO/WHO - Tổ chức lương nông/Tổ chức Y tế Thế giới), CODEX (Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế), EFSA (Ủy ban an toàn thực phẩm châu Âu). Ngoài ra, loại sữa đó phải được công nhận về lợi ích đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ thông qua các nghiên cứu lâm sàng.

Chất lượng của sữa công thức phải được sản xuất dựa trên quy trình công nghệ hiện đại, được theo dõi kiểm tra, đánh giá một cách nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (GMP, ISO, ICE, HACCP). Tất cả thành phần trong sữa như dưỡng chất, mùi, vị, hàm lượng chất, vi sinh, kim loại nặng phải được đảm bảo ở giới hạn an toàn cho trẻ…

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, Trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng I TP HCM cho rằng mẹ chỉ nên cho bé bú bình khi không có sữa mẹ vì sữa mẹ chính là nguồn thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tiêu chuẩn chọn sữa cho trẻ trước hết phải theo độ tuổi, chức năng đường tiêu hóa của trẻ và xem có phù hợp khẩu vị của bé hay không. Sữa công thức cho trẻ phải chứa những thành phần dinh dưỡng cần thiết phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ như đạm, đường, béo… và đầy đủ những dưỡng chất có lợi cho trí não như DHA, ARA, Choline. Những nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh rằng, việc bổ sung DHA và ARA cho trẻ trong những năm đầu đời sẽ có tác động tích cực trong việc phát triển trí não, thị lực và hệ miễn dịch của trẻ, giúp tạo nền tảng phát triển vững chắc cho trẻ về sau.

Một sản phẩm sữa công thức tốt thường phải trải qua nhiều khâu kiểm tra vi sinh, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, hàm lượng của các chất được thêm vào… trước khi được đưa ra thị trường. Từ đó, những yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn quản lý chất lượng, sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm cũng được đảm bảo. Sản phẩm sữa công thức "đúng chuẩn" phải được chứng minh lợi ích nghiêm túc qua các công trình nghiên cứu khoa học, được các tổ chức y tế, dinh dưỡng nhi khoa uy tín như FAO/WHO (Tổ chức y tế thế giới), EFSA (Ủy ban an toàn thực phẩm châu Âu) công nhận. Để đạt được điều đó, công ty dinh dưỡng phải có một định hướng chuyên biệt, tâm huyết và đầu tư rất lớn cho khoa học. Do đó, các ông bố, bà mẹ nên chọn sản phẩm của các hãng có uy tín cũng như sự chuyên sâu trong lĩnh vực nhi khoa.

Đồng quan điểm, tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm dinh dưỡng TP HCM cho biết hầu hết các loại sữa được phép lưu hành trên thị trường hiện nay đều phải đạt tiêu chuẩn tối thiểu được quy định cho các loại sữa thay thế sữa mẹ và được công nhận bởi các tổ chức y tế, dinh dưỡng và nhi khoa uy tín hàng đầu thế giới như FAO, WHO (Tổ chức y tế thế giới), EFSA (Ủy ban an toàn thực phẩm châu Âu). Dựa vào các tiêu chuẩn này mà các cơ quan y tế của từng nước sẽ soạn thảo ra hệ tiêu chuẩn riêng cho nước sở tại. Do vậy, thành phần cơ bản của các loại sữa có thể giống nhau, nhưng cũng có một ít khác biệt giữa các sản phẩm trên thị trường khi nhà sản xuất bổ sung vi chất vào sữa.

Sữa công thức tốt phải là loại sữa được nghiên cứu bổ sung dưỡng chất dựa trên những bằng chứng khoa học cụ thể, được chứng minh an toàn và được các tổ chức nhi khoa có uy tín công nhận đạt chuẩn. Loại sữa đó cũng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Trẻ chỉ có thể phát triển toàn diện khi được phát triển cùng lúc cả thể chất, trí não và hệ miễn dịch. Do đó, việc nghiên cứu và ứng dụng những phát hiện mới trong dinh dưỡng phải được quan tâm thích đáng và được ưu tiên đối với các sản phẩm sữa công thức như bổ sung các chất DHA, ARA, Choline, các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe hô hấp…

Những phát minh khoa học mới trong ngành sản xuất sữa công thức thường tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cùng thiện chí cam kết đem lại sản phẩm tốt nhất của nhà sản xuất. Sự đầu tư ấy thường chỉ có được ở những công ty lớn và có uy tín lâu năm trên thị trường, kể cả những thị trường khó tính trên thế giới. Vậy một sản phẩm khi được nghiên cứu và chứng minh cụ thể thì các bà mẹ có thể an tâm sử dụng cho con trẻ.

(Nguồn: Công ty Nhận Thức)

SG003997