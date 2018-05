Cách chọn tăm bông an toàn

Việc dùng tăm bông kém chất lượng để ngoáy tai gây ra nhiều hậu quá như mẩu bông tụt vào trong, gây ù tai, đau nhức và rối loạn thính giác. Nếu không được gắp bỏ mẩu bông kịp thời, bệnh nhân có thể bị viêm tai do nấm ống tai.

Thường các loại tăm bông không đảm bảo chất lượng được sản xuất từ các nguyên liệu chất lượng kém nhập khẩu từ Trung Quốc, thậm chí được tái chế từ các loại nguyên liệu nhựa và bông phế phẩm trong nước.

Lựa chọn sản phẩm tăm bông đủ tiêu chuẩn để đảm bảo chăm sóc tốt cho sức khỏe.

Các sự cố về tai có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Nhiều bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em và trẻ sơ sinh, phải gắp bông ra khỏi tai, do đầu bông tụt ra khỏi que. Thậm chí, sau khi được gắp ra khỏi tai, nhiều mẩu tăm bông còn dính cả bụi và kiến do chất lượng của bông rất kém. Lý do vì, tăm bông được đóng gói trong các túi nilon mỏng, không được đóng gói chân không hay không hàn kín và dễ thủng, khiến kiến có thể dễ dàng lọt vào và thậm chí làm tổ trong đó.

Ngoài ra, que tăm kém chất lượng còn rất sắc nhọn do sản xuất rất cẩu thả. Nhiều bệnh nhân, chủ yếu là trẻ nhỏ, dùng tăm bông làm đồ chơi đã ngoáy vào tai, bị trượt ngã, làm ống tai thương tổn. Các bác sĩ khuyến cáo nhiều cháu bị thủng màng nhĩ, chảy máu tai và thậm chí còn có mủ, vậy nên các bố mẹ cần chú ý đến điều này.

Nhiều người Việt Nam hiện nay không quan tâm đúng mức tới chất lượng của tăm bông khi mua về sử dụng. Họ nghĩ rằng chỉ cần bông thấm nước trong tai tốt là đủ, nhưng chất lượng của que và bông lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vệ sinh đôi tai và chất lượng thính giác.

Tăm bông chất lượng kém thường có ít bông ở hai đầu, bông không bám chặt vào đầu que, khi sờ vào bông, có cảm giác dính, xơ và không mịn màng, bông thường có màu trắng bệch do được tẩy trắng thay vì có màu trắng sữa như bông tự nhiên. Trong khi đó, que tăm lại thường nhỏ hoặc to quá cỡ, mềm oặt hoặc là rất cứng. Đặc biệt kích cỡ của các que, cũng như các đầu bông không đều nhau.

Theo các chuyên gia y tế, để chọn lựa được gói, hộp tăm bông đảm bảo chất lượng, người tiêu dùng nên chú ý trước hết đến bao bì sản phẩm. Bao bì phải được đóng gói kín, chặt với nilon, hộp nhựa dày, nguồn gốc, xuất xứ và địa chỉ rõ ràng của nhà sản xuất và của nguyên liệu được sử dụng. Đồng thời, trên bao bì cũng cần ghi rõ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Sau đó, cần chú ý đến chất lượng que tăm. Các que phải đều nhau. Hai đầu tăm bông phải có lượng bông vừa đủ, mịn, trắng và bám chặt vào đầu que. Đồng thời, que tăm phải có độ đàn hồi tốt, không quá cứng. Để cẩn thận hơn, người tiêu dùng cũng có thể tụt đầu bông ra để kiểm tra chất lượng đầu que xem nó có sắc nhọn hay không. Ngoài ra, đối với các loại tăm bông nhập khẩu, bắt buộc phải có tem kiểm định và chứng nhận của Bộ Y tế.

