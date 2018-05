Cách đo thân nhiệt đơn giản khi trẻ nóng sốt

Dùng nhiệt kế hồng ngoại

Nhiệt kế hồng ngoại đo nhiệt độ ở lỗ tai hoặc vùng trán. Đây là cách đo nhanh nhất (không quá 3 giây), rất thuận tiện và ít xâm lấn vào cơ thể trẻ. Đo nhanh giúp bạn nắm được diễn biến nhiệt độ con một cách liên tục khi trẻ sốt cao hoặc mới vừa uống thuốc hạ sốt. Phụ huynh nên chọn thiết bị của các hãng nổi tiếng trên thế giới, hoặc các sản phẩm đã được kiểm nghiệm lâm sàng với độ tin cậy cao.

Với nhiệt kế đo tai, ưu điểm đo nhanh. Cách đo đơn giản, đặt đầu nhiệt kế tai hướng vào trong ống tai sau đó ấn nút, sau 1 giây sẽ báo kết quả thân nhiệt trên màn hình.

Còn với nhiệt kế đo ở trán, ưu điểm là bạn có thể đo thân nhiệt mà không cần chạm vào cơ thể. Vì vậy bạn không lo ngại phải làm bé thức giấc trong lúc đang ngủ. Cách đo, đơn giản chỉ cần đặt nhiệt kế vào vùng giữa trán khoảng cách 2 - 3 cm, di chuyển nhiệt kế chậm từ giữa trán sang vùng thái dương để thiết bị dò đỉnh nhiệt độ. Sau 3 giây, bạn sẽ có ngay nhiệt độ của đứa con yêu quý.

Nhiệt kế đo tai cho kết quả nhanh chỉ trong 1 giây.

Dùng nhiệt kế điện tử

Hiện nay các loại nhiệt kế điện tử cũng được sử dụng phổ biến vì sử dụng an toàn và thời gian đo nhanh trong vòng 1 phút, so với nhiệt kế thủy ngân phải chờ đến 5 phút. Đối với trẻ, thời gian càng lâu càng gây khó chịu cho bé và khó có được kết quả chính xác. Hầu hết các loại này đều cho kết quả sau 60 giây, riêng hãng nhiệt kế Microlife có loại cảm ứng mạ vàng cho kết quả trong 10 giây.

Bạn không phải lo làm phiền bé khi đo nhiệt độ nữa.

Bạn không nên nhầm lần giữa độ chính xác kỹ thuật của thiết bị với độ chính xác khi sử dụng. Độ chính xác kỹ thuật dao động 0,1 - 0,2 độ C. Nhiệt độ cơ thể con người dao động phụ thuộc vào vị trí đo, thời gian, sinh lý. Thông thường nếu đo nách thì kết quả cộng thêm (0,5 - 0,7 độ C). Đo ở miệng, lỗ tai, trán kết quả cộng thêm 0,1 – 0,3 độ C.

Một số dữ liệu thân nhiệt quan trọng:

Vị trí đo: Ngưỡng thấp Ngưỡng cao Lệch so với đo trực tràng Trực tràng (hậu môn) 36,6 38,0 - Miệng 35,5 37,5 Có thể đến 1,1 Nách 34,7 37,3 xấp xỉ 1,9 Tai 35,5 37,7 xấp xỉ 1,2 Trán không tiếp xúc 35,4 37,4 xấp xỉ 1,2

Tham khảo thông tin thêm về đo thân nhiệt tại www.microlifevn.com

Phương Thảo