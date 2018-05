Cách loại bỏ mụn trứng cá

Hai tháng trở lại đây, chị Mai Thị Phụng (40 tuổi, quận Phú Nhuận) có nhiều nốt mụn đỏ nổi liên tiếp trên má và trán. Cô con gái mới 16 tuổi của chị cũng khổ sở vì mụn trứng cá. Đi khám da liễu, chị Phụng được bác sĩ giải thích mình bị mụn trứng cá do nội tiết tố.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hữu Doanh - Hội viên Hội Da liễu Việt Nam, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, một trong những nguyên nhân quan trọng của mụn trứng cá là do hiện tượng cường nội tiết tố nam androgen. Mụn trứng cá do cường androgen xảy ra phổ biến ở chị em trong độ tuổi sinh đẻ, từ dậy thì và có thể kéo dài đến hết 40 tuổi. Mụn thường nặng hơn khi gần đến kỳ hành kinh do cơ thể thay đổi hàm lượng nội tiết tố, và thường kèm theo các triệu chứng như kinh nguyệt thưa, không đều, rậm lông vùng trán...

Mụn trứng cá xuất hiện chủ yếu ở tuổi dậy thì.

Cơ thể phụ nữ sản sinh ra đồng thời nội tiết tố nữ estrogen, progesterone và cả nội tiết tố nam androgen. Estrogen làm cho da dẻ hồng hào, mịn màng và duy trì sự nữ tính. Trong khi đó, androgen lại có vai trò bảo vệ da nhờ cơ chế kích thích tuyến bã sản xuất chất nhờn, duy trì độ trơn láng, bóng mượt cho da. Khi androgen hoạt động quá mạnh, tuyến bã nhờn hoạt động mạnh khiến da nhờn, tế bào ống trong tuyến bã bị sừng hoá nhiều hơn, gây bít lỗ chân lông và tạo ra mụn trứng cá.

Nôn nóng tự trị mụn, nhiều chị em truyền tai nhau những phương pháp trị mụn phản khoa học, khiến tình trạng mụn nặng thêm. Bác sĩ Doanh cảnh báo, nhiều người vì mặc cảm nên không tìm đến bác sĩ tư vấn và tự ý sử dụng kem trộn, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, tự đắp mặt nạ… dẫn đến nhiều biến chứng trên da (mụn nhiều hơn, để lại vết thâm, sẹo lồi, sẹo lõm hoặc gây viêm da… ).

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hữu Doanh - Hội viên Hội Da liễu Việt Nam, Giảng viên Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ Doanh cũng tư vấn, tình trạng mụn trứng cá thường xuyên thay đổi, chị em nên tới thăm khám bác sĩ chuyên khoa da liễu để được điều trị đúng cách. Nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, tăng cường ăn rau xanh và trái cây, tập thể dục, ngủ đủ 8 tiếng, tránh stress và căng thẳng...

Chỉ nên rửa mặt 2 lần trong ngày, tắm rửa sạch sau khi vận động mạnh, lau chùi màn hình điện thoại, tẩy trang mặt và dụng cụ trang điểm... để hạn chế nguy cơ gây mụn và viêm da.

An San