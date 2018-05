Cách thoát khỏi chứng đầy hơi

Dấu hiệu của ung thư dạ dày giai đoạn đầu / Các loại rau thơm có tác dụng chữa bệnh

Tình trạng đầy hơi xảy ra rất phổ biến. Nó xuất hiện sau khi bạn ăn quá nhiều thức ăn hoặc thậm chí ăn rất ít (thực phẩm không tiêu hóa được). Nó khiến cơ thể khó chịu, đau đớn. Dưới đây là những cách đơn giản giúp bạn khắc phục.

1. Uống nước

Đó tưởng như là chuyện hoang đường vì dạ dày có xu hướng phồng lên hơn. Nhưng trong thực tế, nước uống sẽ giúp duy trì sự cân bằng natri, khai trừ chất lỏng ra khỏi cơ thể. Nó cũng giúp loại bỏ độc tố ra khỏi những tế bào và giữ cho đường tiêu hóa của bạn sạch sẽ. Tuy nhiên, bạn nên tránh đồ uống có gas, vì nó sẽ kích hoạt sự hình thành khí trong cơ thể.

2. Uống trà thảo mộc

Một trong những biện pháp khắc phục tốt nhất được biết đến là sử dụng thảo dược bạc hà. Nó là phương thuốc tuyệt vời cho đau bụng và đầy hơi do khí. Tinh dầu bạc hà có tác dụng chống co thắt trên đường tiêu hóa, do đó giúp làm giải phóng khí khỏi dạ dày nhanh chóng. Trà đinh hương cũng là lựa chọn tốt.

3. Thử hạt cây thì là

Nước ép từ hạt cây thì là giúp làm giảm các vấn đề đầy hơi một cách nhanh chóng. Bạn có thể nhai trực tiếp hạt thì là hoặc sử dụng nó bằng cách nghiền và hòa với nước nóng.

4. Sử dụng những loại thực phẩm giàu kali

Kali giúp cân đối tỷ lệ chất lỏng trong cơ thể, ngăn ngừa đầy hơi. Vì vậy, bạn nên ăn những thực phẩm giàu kali như chuối, xoài, rau cải bó xôi (rau bina), cà chua và măng tây. Ngoài ra, măng tây có chứa asparagin, một loại axit amin giúp xả những chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể.

5. Tạo áp lực lên dạ dày

Đây là điều cuối cùng mà bạn muốn làm, nhưng hãy thử tạo áp lực lên dạ dày của bạn để loại bỏ khí. Bạn có thể massage bụng nhẹ nhàng theo một chuyển động tròn, và sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

6. Nói "không" với thực phẩm giàu tinh bột

Thực phẩm chứa nhiều tinh bột sẽ kích hoạt dạ dày của bạn chướng lên, vì vậy nên tránh những thực phẩm này. Các loại thực phẩm giàu tinh bột thông thường như gạo, khoai tây, yến mạch, ngô và lúa mì. Bạn cũng không nên ăn một số loại rau củ khi chưa được nấu chín, vì chúng sẽ không được tiêu hóa đúng cách.

Ngoài những mẹo vặt xử trí nhanh khi bị đầy hơi trên, một số bài tập như nằm ngửa, nâng cao chân một góc chín mươi độ cũng sẽ giúp chống lại cảm giác đầy hơi. Và nếu bạn gặp phải vấn đề đầy hơi, chướng bụng, không cần phải vội vàng đến gặp bác sĩ, chỉ cần sử dụng những thứ thuốc sẵn có trong nhà bếp và áp dụng những cách đơn giản trên, bạn sẽ nhanh chóng dễ chịu.

Lan Lan (Theo MagforWomen)