Cách xử lý khi trẻ tiêu chảy do virus rota

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn - Phó chủ nhiệm Bộ môn nhi, Đại học Y Dược TP HCM cho biết, nhiều cha mẹ vẫn nhầm lẫn tiêu chảy do virus rota với tiêu chảy thông thường. Việc phân biệt rõ các triệu chứng sẽ giúp cha mẹ có biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả nhất cho con.

Bác sĩ Tuấn cho biết, nếu trẻ tiêu chảy (phân lỏng, toàn nước) kèm nôn ói dữ dội, tần suất đến 20 lần một ngày thì khả năng cao nhiễm virus rota. Khi thấy các dấu hiện trên, cha mẹ cần cho trẻ nhập viện truyền dịch để tránh mất nước và chất điện giải. Thông thường, bệnh sẽ kéo dài 5-7 ngày, tự khỏi nhưng nguy cơ tái phát lại cao.

Chuyên gia cũng lưu ý, cha mẹ không nên tự chữa trị cho con bằng kháng sinh hay các phương pháp dân gian như dùng lá ổi non, lá hồng xiêm... có vị chát để cầm tiêu chảy. Nhiều nghiên cứu cho thấy, các loại lá này chứa chất tanin làm săn niêm mạc ruột giúp giảm tiêu chảy tức thời, song các triệu chứng lâm sàng thuyên giảm chỉ là giả tạo và bệnh của bé ngày càng trầm trọng hơn.

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn phân tích các số liệu cho thấy trẻ dễ nhiễm virus rota ở giai đoạn 6-24 tháng.

Tiêu chảy cấp do virus rota là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ, có nguy cơ dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm trên thế giới có hơn 500.000 trẻ dưới 5 tuổi tử vong và gần 2 triệu người bệnh nặng do nhiễm virus rota. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 122-144 nghìn trẻ nhập viện do virus rota, chiếm hơn 50% số trường hợp tiêu chảy.

"Bệnh tiêu chảy cấp do virus rota hiện chưa có thuốc đặc trị và dễ lây lan từ người sang người, chủ yếu qua đường phân - miệng. Điều đáng lo ngại là virus này có khả năng đề kháng với các chất tẩy rửa thông thường như cồn, nước javel… và tồn tại lâu trong môi trường. Do đó, việc cải thiện chất lượng nguồn nước và điều kiện vệ sinh đơn thuần không thể kiểm soát được dịch bệnh", bác sĩ Tuấn nói.

Tại buổi hội thảo “Dữ liệu thực tế 10 năm về vắcxin ngũ giá ngừa virus rota” do Tập đoàn MSD tổ chức ngày 23-24/4 tại Hà Nội và TP HCM, bác sĩ Tuấn cho biết, cách phòng bệnh do virus rota hiệu quả nhất hiện nay vẫn là sử dụng vắcxin.

Bác sĩ Michelle Goveia cho biết, vắcxin ngừa virus rota đã được sử dụng 10 năm trên thế giới.

Theo bác sĩ Michelle Goveia - Giám đốc y khoa MSD toàn cầu cho biết, vắcxin ngũ giá có chứa 5 chủng virus rota gây bệnh phổ biến (G1, G2, G3, G4 và P1A). Nghiên cứu cho thấy vắcxin có khả năng bảo vệ trẻ trong suốt 7 năm kể từ khi chủng ngừa. Trong 6 năm (2006-2012), vắcxin được nhiều quốc gia ghi nhận giúp giảm 50-94% số trẻ nhập viện; giảm 16-64% tỷ lệ tử vong do virus rota.

Để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ nhiễm bệnh do virus rota, cha mẹ cần cho con uống vắcxin đúng lịch. Liều uống đầu tiên cho trẻ từ 7,5 đến 12 tuần tuổi. Các liều tiếp theo dùng cách nhau tối thiểu 4 tuần. Liều thứ ba cần được hoàn thành trước khi trẻ được 32 tuần tuổi.

Trẻ nên uống vắcxin ngũ giá ngừa virus rota liều đầu tiên trước 12 tuần tuổi.

An San