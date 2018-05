Cái giá phải trả khi là người chuyển giới nghèo

Lo lắng trở thành thói quen của Ballou. Anh, một người chuyển giới nam không thể phẫu thuật ngực để trở nên nam tính hơn. Chàng trai 23 tuổi ấp ủ ý định phẫu thuật từ 10 năm trước nhưng chi phí quá đắt đỏ và anh không nghĩ mình sẽ tích cóp đủ trong tương lai gần.

Theo CNN, ngoài Ballou, rất nhiều người chuyển giới không phẫu thuật. Vài người sợ lên bàn mổ, số khác chỉ muốn sử dụng thuốc. Thế nhưng, hầu hết thừa nhận không đủ khả năng trả tiền phẫu thuật, khoảng 100.000 USD (2,2 tỷ đồng). Tất nhiên, họ lo lắng về những rủi ro sức khỏe cũng như tâm lý.

Chi phí phẫu thuật chuyển giới khá đa dạng, thường không cố định. Eugene Schrang, một bác sĩ ở Wisconsin (Mỹ) chuyên phẫu thuật chuyển giới nay đã nghỉ hưu cho biết hầu hết bệnh nhân phải tự trang trải tiền phẫu thuật vì bảo hiểm rất ít khi hoàn trả. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí bao gồm số lượng ca phẫu thuật bệnh nhân mong muốn, địa điểm phẫu thuật và loại bảo hiểm họ mua. Người bệnh cũng phải tính đến các khoản phát sinh như tiền đi lại, ăn ở, đánh giá tâm lý.

Ở Pennsylvania, Trung tâm Phẫu thuật Chuyển giới Philadelphia đưa ra mức giá dự kiến khoảng 140.450 USD cho phẫu thuật từ nam sang nữ hoặc 124.400 USD cho phẫu thuật từ nữ sang nam, đã bao gồm phí gây mê, nằm viện và tư vấn các loại phẫu thuật tiềm năng người bệnh nên cân nhắc sau này.

Jo Avelyn Grey thừa nhận muốn chuyển giới với gia đình từ năm 11 tuổi rồi bắt đầu quá trình chuyển đổi 4 năm trước, ở độ tuổi 20. Bảo hiểm của Grey chấp nhận chi trả liệu trình hormone, một phần tái chỉnh hình bộ phận sinh dục và điện phân sinh dục trước phẫu thuật. Bảo hiểm không chịu trách nhiệm về triệt lông cơ thể bằng laser, phẫu thuật ngực hay thay đổi khuôn mặt cho nữ tính hơn, những thủ thuật mà theo Grey là rất cần thiết để trở thành phụ nữ theo đúng nghĩa.

Jo Avelyn Grey trước đây và hiện tại. Ảnh: People.

"Không ai coi tôi như một cô gái. Điều này khiến tôi cảm thấy lạc lõng và dễ bị phân biệt đối xử, quấy rối", Grey nói. "Tiêm hormone và phẫu thuật bộ phận sinh dục mới chỉ là nửa chặng đường, vẫn còn nhiều rủi ro phức tạp trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi".

Ước tính đến khi kết thúc quá trình chuyển đổi, Grey phải tự trả 70.000 - 80.000 USD. Tuy vậy cô vẫn còn may mắn. Những trường hợp như Ballou thậm chí bị các hãng bảo hiểm thẳng thừng từ chối bởi họ coi phẫu thuật chuyển giới thuộc phạm trù thẩm mỹ.

Kristen Lovell, một chuyển giới nữ tại New York chia sẻ xã hội đã thay đổi nhiều so với khi cô chuyển giới 15 năm trước đây. Tuy nhiên, tại nhà tình thương Sylvia's Place ở New York nơi cô làm việc, Lovell vẫn chứng kiến những người chuyển giới đối mặt với bạo lực, những ai không đủ khả năng phẫu thuật có xu hướng trầm cảm hoặc cố gắng tự tử.

Hội LGBTQ Task Force chỉ ra 1/4 người chuyển giới từng bị bạo hành. Hiệp hội Tâm lý học Mỹ nhận định sự kỳ thị của xã hội dẫn đến phân biệt đối xử và quấy rối, khiến cá nhân chuyển giới hình thành cảm giác tiêu cực. "Bạn dễ gây chú ý vì nhiều kẻ cho rằng bề ngoài của bạn không hấp dẫn. Nhân loại luôn chống lại cái mà họ không hiểu. Điều này khiến người mới chuyển giới gặp nguy hiểm", Lovell giải thích.

Như Ballou kể, anh luôn lo lắng và sẽ vẫn bó ngực mỗi ngày trong khi tiếp tục kiếm tiền phẫu thuật. "10 năm qua tôi chưa bao giờ bước ra khỏi nhà mà không bó ngực", chàng trai bộc bạch. "Thật sự quá khó khăn. Nỗi sợ cứ luôn ở đó".

Minh Nguyên