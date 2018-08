Cái kết viên mãn của người chồng bỏ tự ái đi chữa vô sinh

Cưới nhau năm 2014, cả hai vợ chồng đều còn rất trẻ, anh Tân không ngờ con đường sinh con lại khó đến vậy. Không dùng biện pháp tránh thai, sau nửa năm không thấy vợ có tin vui, cả hai quyết định đi khám. Anh đã rất sốc khi biết vợ hoàn toàn bình thường trong khi mình bị giãn tĩnh mạch thừng tinh, ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh.

"Tôi rất buồn, thấy áp lực, tự ái, ngại ngần ghê gớm. Ai nghĩ được rằng một người trẻ, khỏe mạnh, quan hệ tình dục bình thường lại bị bệnh khó nói khiến không thể có con. Ở quê tôi, mọi người thường nghĩ vô sinh do vợ, không ai biết cũng có thể do người chồng", anh Tân chia sẻ.

Vợ chồng anh Tân, chị Nguyệt thấy thật may mắn khi thành công ngay từ lần đầu làm thụ tinh trong ống nghiệm. Hai bé một trai một gái là trái ngọt của gia đình sau nhiều năm chữa vô sinh. Ảnh: N.P.

Buồn song anh vẫn cố gắng chạy chữa, ai mách chỗ nào chữa được anh đều đến. Anh từng vào TP HCM để mổ nhưng không có kết quả. Đến năm 2016, hai vợ chồng đến Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Bác sĩ tư vấn vợ chồng nên làm thụ tinh trong ống nghiệm.

May mắn thụ tinh được 13 phôi, lần đầu bác sĩ chuyển 3 phôi vào tử cung vợ thì đã có tin vui. "Chúng tôi không ngờ lại thành công ngay từ lần đầu tiên. Buổi sáng hôm đó biết tin, hai vợ chồng mừng lắm, niềm vui cứ thế nhân lên từng ngày", anh Tân cười nói.

Lần đầu siêu âm bác sĩ thông báo chỉ có một bào thai, hai vợ chồng đã mừng. Lần sau siêu âm kết quả hai bào thai là con gái, đến những lần siêu âm tiếp thì thành một trai một gái. Giờ đây "của để dành" của anh chị là hai bé 13 tháng tuổi, nặng 11 kg, đều rất ngoan. Số phôi còn lại vẫn được lưu trữ tại bệnh viện.

Những trường hợp bị vô sinh nam như anh Tân không phải hiếm gặp. Ước tính nguyên nhân vô sinh do người chồng chiếm 40%, do người vợ 40%, phần còn lại không rõ nguyên nhân. Song khi nói đến vô sinh nhiều người chỉ nghĩ đến nguyên nhân từ phía vợ. Nhiều nam giới không nghĩ mình có vấn đề nên đa phần chỉ có vợ đi khám.

Bác sĩ Vương Vũ Việt Hà, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), cho biết trở ngại lớn nhất của cánh mày râu chính là vấn đề tâm lý. Họ rất e dè khi chia sẻ vấn đề của mình, có thể do cái tôi của họ quá lớn. Nhiều trường hợp nam giới bị vô sinh nhưng không đi khám, người vợ đi gặp bác sĩ miêu tả lại các triệu chứng của chồng. Thậm chí có trường hợp đi cùng vợ bác sĩ yêu cầu khám thì người chồng từ chối với lý do "tôi không bị làm sao, vẫn quan hệ tình dục bình thường, chỉ cần khám vợ thôi".

Nhiều nam giới nghĩ mình khỏe mạnh và có tinh dịch thì nghĩ không thể có chuyện vô sinh được. Đây là quan niệm sai lầm, ngoại hình không liên quan đến việc có hay không có tinh trùng.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Thu Hà, Bệnh viện Bưu điện, có nhiều nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới như suy giảm chức năng sinh tinh của tinh hoàn (suy tinh hoàn do rối loạn sinh tinh bẩm sinh, bất thường nhiễm sắc thể...) hay do vô tinh, xuất tinh không có tinh trùng trong tinh dịch. Nguyên nhân vô tinh có thể là tắc ống dẫn tinh do viêm tinh hoàn, viêm mào tinh hoàn, chấn thương tinh hoàn; các bệnh lây qua đường tình dục như lậu, chlamydia...; xuất tinh ngược dòng, rối loạn cương dương; tinh hoàn lạc chỗ..

Với sự phát triển của khoa học rất nhiều trường hợp vô sinh nam đã có thể điều trị thành công. Trước đây, những trường hợp tinh trùng quá yếu thì phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm cổ điển không làm được. Song hiện nay chỉ cần có tinh trùng dù yếu, bất động cũng có thể thành công bằng cách tiêm trực tiếp vào bào tương trứng. Không tìm thấy tinh trùng ở tinh dịch, bác sĩ có thể chọc ở mào tinh hoàn, tinh hoàn, thậm chí mổ mô tinh hoàn.

Thời gian vô sinh càng dài thì tỷ lệ thành công càng thấp. Vì thế, sau 6 tháng đến một năm quan hệ tình dục đều, không dùng biện pháp tránh thai nào mà không có thai, hai vợ chồng nên đi khám, tìm nguyên nhân vô sinh từ đó có biện pháp điều trị phù hợp, cần thiết làm thụ tinh trong ống nghiệm.

Dương Vũ