Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến phát triển trí não thế nào

Bạo hành thể chất ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em, dẫn đến những biến chứng kéo dài suốt đời, thậm chí tử vong. Mới đây, các nhà khoa học Mỹ chỉ ra bạo hành về mặt cảm xúc cũng gây ra hệ quả tương tự, đặc biệt đối với bộ não.

Theo NewYork Post, Viện Chấn thương Trẻ em Mỹ đã nghiên cứu não bộ của hai em bé ba tuổi và phát hiện tổn thương tình cảm kìm hãm sự tăng trưởng của não.

Não của trẻ bình thường (trái) và trẻ bị bỏ mặc. Ảnh: ChildTrauma Academy.

"Bức ảnh trên cho thấy cảm xúc tiêu cực do bị bỏ rơi tác động nghiêm trọng tới bộ não", giáo sư Bruce Perry, Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Texas lý giải. "Ở bên trái là bộ não bình thường của đứa trẻ khỏe mạnh còn bên phải là não của một em nhỏ thiếu thốn tình thương. Rõ ràng, bộ não bên phải nhỏ hơn so với bộ não bên trái đồng thời xuất hiện tình trạng não thất phình to, vỏ não teo". Như vậy, em bé bên phải chắc chắn gặp các vấn đề liên quan đến phát triển và trí nhớ.

Trước đây, công trình năm 2009 của Bệnh viện Nhi Stanford kết luận rối loạn sau sang chấn hoặc nồng độ hormone stress cortisol quá cao làm thu nhỏ kích thích hồi hải mã, khu vực chịu trách nhiệm xử lý trí nhớ cùng cảm xúc.

"Stress cần thiết để kích thích não bộ hoạt động bình thường song quá nhiều stress sẽ gây nguy hiểm", bác sĩ Victor Carrion, chuyên gia tâm thần học trẻ em từ Bệnh viện Nhi Stanford nói. "Trẻ bị tổn thương kéo dài về mặt cảm xúc sẽ cảm thấy như đang mắc kẹt giữa con phố đầy xe cộ lao tới".

Một nghiên cứu khác chỉ ra thường xuyên stress lúc nhỏ dẫn đến huyết áp cao, bệnh tim và béo phì khi trưởng thành. Bên cạnh đó, người thiếu thốn tình cảm sẽ rất khó khăn trong việc hình thành những mối quan hệ lành mạnh mà thường bám dính hoặc tự cô lập.

"Khả năng xã hội hóa và cảm xúc chỉ hoạt động tốt nếu não khỏe mạnh. Mà muốn não khỏe mạnh, trẻ cần được chăm sóc và có cơ hội hình thành mối quan hệ thân thiết với bạn đồng trang lứa cùng người lớn suốt thời ấu thơ", giáo sư Perry nhấn mạnh.

Minh Nguyên