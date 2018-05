Cân bằng đạm hiệu quả nhờ tảo Spirulina

Thực phẩm từ động vật rất dồi dào chất đạm nhưng hấp thu chất đạm này nhiều dễ làm tăng nguy cơ mỡ trong máu. Còn đối với thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, tuy tránh được vấn đề cholesterol nhưng lại “khiêm tốn” về hàm lượng đạm cần thiết. Từ việc nghiên cứu tảo Spirulina giàu đạm, các nhà khoa học đã giải quyết hiệu quả vấn đề này.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tảo Spirulina là thực phẩm giàu đạm, chứa khoảng 70% là đạm thực vật. Hàm lượng này cao hơn so với những thực phẩm thông thường như sữa tươi, thực chất chỉ chỉ gồm 3 đến 4% chất đạm, trứng là 12%, thịt bò chứa 20 đến 25%. Bên cạnh đó, tảo Spirulina còn được cấu tạo từ hơn 17 loại acid amin cần thiết cho cơ thể con người. Trong đó, thành phần của tảo chứa các dưỡng chất giá trị khác nhau với hàm lượng cao như betacaroten, vitamin nhóm B, đặc biệt là B12 và vitamin E được chứng minh cao hơn so với dầu thực vật. So với sữa tươi hay các nguồn thực phẩm khác, Spirulina còn chứa nhiều hơn các thành phần về khoáng chất như kali, sắt, kẽm, crôm hay Omega-3 rất tốt cho mắt và hệ thần kinh.

Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, tảo đã được linh hoạt chế biến phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, việc nuôi trồng và khai thác giá trị dinh dưỡng của Spirulina đã được nhiều nước thực hiện, trong đó có Việt Nam. Tảo Spirulina được nuôi trồng ở khu vực Vĩnh Hảo, Bình Thuận. Đây là khu vực đã được khoa học công nhận có nguồn nước giàu khoáng chất và tinh khiết. Với nguồn nước dồi dào khoáng chất, tảo xoắn Spirulina Vĩnh Hảo có thể hấp thu tốt, mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Trong điều kiện khí hậu nắng và gió tại vùng đất Vĩnh Hảo, với khả năng tự quang hợp và tổng hợp chất dinh dưỡng, đây là nơi lý tưởng để tảo phát triển hiệu quả.

Sau đó, với công nghệ chế biến hiện đại, sản phẩm từ tảo xoắn Spirulina đã được nhiều nước triển khai thành công, góp phần đáng kể cho ngành khoa học dinh dưỡng. Tại Việt Nam, công ty Dược Hậu Giang là một trong những đơn vị tiên phong nghiên cứu về công nghệ nuôi trồng, chế biến tảo từ năm 2008. Sau 5 năm nghiên cứu, đơn vị này đã cho ra đời dòng sản phẩm Spivital với đa dạng chủng loại cho mọi người dùng.

Để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, tảo đã được linh hoạt chế biến phù hợp với nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau. Dòng Spivital Diet bổ sung tinh chất trà xanh, có tác dụng với người ăn kiêng. Dòng Spivital Kids bổ sung kẽm và canxi, là những khoáng chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao và tăng sức đề kháng cho cơ thể trẻ. Spivital Kids được bào chế dưới dạng cốm tảo, vị ngọt, nhiều màu sắc phù hợp với sở thích của trẻ, tăng sức đề kháng, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Spivital Mama phù hợp với phụ nữ đang mang thai và cho con bú hay Spivital Nutri giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng của người đang điều trị các chứng bệnh đặc biệt như tiểu đường, cao huyết áp, viêm loét dạ dày, ung thư… hay những người chế độ ăn uống không hợp lý, khả năng hấp thu dinh dưỡng kém. Ngoài ra, Spivital Nutri còn là sự lựa chọn phù hợp với người cao tuổi, hay gặp các vấn đề về sức khỏe và chế độ ăn uống hàng ngày.

Sản phẩm Spivital được chế biến dưới dạng viên nang, tiện lợi để sử dụng hàng ngày, phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tốn ít thời gian. Do đó, người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn phù hợp để chăm sóc sức khỏe, bảo vệ gia đình và người thân.

Diệp Trương