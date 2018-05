Can thiệp dinh dưỡng sớm tốt cho điều trị ung thư

Chia sẻ của tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Vũ - Trưởng khoa Nội I, Bệnh viện Ung bướu TP HCM sẽ giúp bệnh nhân ung thư hiểu rõ hơn về những nguy hiểm của hội chứng suy mòn.

Bệnh nhân ung thư rất cần được bổ sung dinh dưỡng chuyên biệt. Ảnh minh họa.

Hội chứng suy mòn là diễn tiến bất lợi trong quá trình chữa ung thư bởi nó làm bệnh nhân giảm khả năng đáp ứng với các phác đồ điều trị cũng như tỷ lệ sống còn. Ở giai đoạn đầu hay còn gọi là tiền suy mòn, bệnh nhân có ít dấu hiệu như chán ăn, sụt cân nhẹ (dưới 5% thể trọng ban đầu) nên nhiều người không để ý, coi đó là mệt mỏi bình thường. Sang giai đoạn tiếp theo - suy mòn thực sự, người bệnh thường xuyên giảm ăn, sụt cân nhiều (hơn 5% thể trọng), rối loạn chuyển hóa toàn thân. Đáng sợ nhất chính là giai đoạn cuối - suy mòn trơ, lúc này cơ thể suy kiệt, không đáp ứng được với các phương phápđiều trị, sự sống chỉ còn kéo dài không quá 3 tháng.

Người bệnh ung thư nên tầm soát dinh dưỡng sớm, trong vòng 24 giờ nhập viện dựa theo bảng gồm 2 câu hỏi đơn giản dưới đây:

Nếu người bệnh có điểm từ 0 đến một thì chưa có nguy cơ suy dinh dưỡng nhưng vẫn nên tầm soát lại hằng tuần. Nếu điểm từ 2 đến 5, người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng, cần tư vấn của nhân viên y tế để có đánh giá chi tiết hơn cũng như xác định liệu pháp hỗ trợ dinh dưỡng phù hợp.

Khi đã hiểu rõ các giai đoạn của suy mòn, bản thân bệnh nhân hoặc người thân cần chặn đứng suy mòn từ giai đoạn "trứng nước", nghĩa là giai đoạn tiền suy mòn. Nhu cầu dinh dưỡng của người bệnh ung thư cao hơn so với người bình thường, đơn cử với nhu cầu năng lượng, bệnh nhân ung thư cần đến 30kcal - 40kcal cho một kg thể trọng trong ngày so với 25kcal - 30kcal ở người bình thường; nhu cầu protein là 1,3g – 1,5g, thậm chí có thể lên đến 2g cho một kg cân nặng trong những trường hợp đặc biệt, so với 0,8g trên một kg ở người bình thường khỏe mạnh.

Ngoài ra, khoa học đã chứng minh: dưỡng chất EPA (Eicosapentaenoic acid, một loại acid béo omega 3) có tác dụng làm giảm sự sản xuất các chất gây viêm, giảm các xáo trộn chuyển hóa trong hội chứng suy mòn, giúp ổn định cân nặng, cải thiện tình trạng chán ăn. Liều EPA khuyến cáo của Hiệp hội Dinh dưỡng và Chuyển hóa Mỹ (ASPEN) là 2g mỗi ngày. Dưỡng chất này có nhiều trong các loài cá vùng biển sâu như cá ngừ, cá hồi, cá tuyết… Tuy nhiên, để có thể theo một chế độ dinh dưỡng hợp lý, lâu dài, giúp tiện lợi và giảm thời gian chăm sóc thì người bệnh có thể sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng được nghiên cứu chuyên biệt cho bệnh nhân ung thư.

Ngọc Bích