Cẩn trọng khi dùng hộp xốp đựng thức ăn nóng

Đồ ăn đựng trong hộp xốp có thể phá hủy gan / Không nên dùng hộp xốp ở nhiệt độ cao hơn 70 độ C

Đây là hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong sử dụng hộp xốp để chứa đựng, bảo quản thực phẩm, do Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa công bố. Theo đó, hộp xốp được sử dụng rộng rãi trên thế giới nhưng nếu dùng không đúng cách có thể gây ra những độc tố ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Người dân không nên dùng hộp xốp để đựng thức ăn nóng, chứa dầu mỡ, dưa muối... Ảnh: Thiên Chương.

Hộp xốp được sản xuất từ polystyrene (PS) với thành phần không khí chiếm 95% và PS 5% nên rất nhẹ, dùng đựng, bảo quản thực phẩm.