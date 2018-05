Cảnh báo một số thuốc giảm đau dễ gây sảy thai

Công trình nghiên cứu do tiến sĩ Anick Berard, từ Đại học Montreal (Canada) và các cộng sự người Pháp thực hiện. Theo đó, phụ nữ dùng bất kỳ thuốc giảm đau nào thuộc nhóm NSAID (thuốc kháng viêm không steroid) dù với lượng nhỏ trong giai đoạn đầu mang thai đều làm tăng hơn gấp đôi nguy cơ mất con. Báo cáo này đánh động các bác sĩ cần đưa ra lời khuyên cho các thai phụ tránh dùng nhóm thuốc nói trên, thay vào đó nên dùng paracetamol. Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu hơn 4.700 ca sảy thai, trong đó 352 ca (7,5%) từng dùng thuốc giảm đau nhóm NSAID. Nhóm phụ nữ này được so sánh với 47.000 phụ nữ khác ở cùng độ tuổi (từ 15 đến 45) chưa từng sảy thai, trong số đó có 2,6% từng sử dụng thuốc giảm đau NSAID. Trong nhóm thuốc nói trên, nguy hiểm nhất là Diclofenac, tiếp đó là naproxen, celecoxib, ibuprofen và rofecoxib, dù dùng đơn lẻ hoặc phối hợp. Một số chuyên gia khác cũng nhất trí rằng, paracetamol là thuốc giảm đau an toàn nhất để dùng cho bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. T. An