Cảnh báo nguy cơ cho sức khỏe từ ốp điện thoại kim tuyến

Những chiếc ốp điện thoại hai lớp chứa dung dịch nước kim tuyến lấp lánh được giới trẻ thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ưa thích. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Ốp điện thoại kim tuyến dễ gây bỏng và kích ứng da.

Theo Cosmopolitan, chính phủ Mỹ mới đây đã thu hồi 275.000 ốp điện thoại kim tuyến dành cho iPhone 6, 6s và 7 do MixBin Electronics (Trung Quốc) sản xuất, sau khi phát hiện chúng có thể rò rỉ chất lỏng dẫn tới bỏng và kích ứng da. Đã 24 trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe do loại vỏ này được ghi nhận, trong đó 19 ca xảy ra ở Mỹ. Ủy ban Giám sát An toàn Sản phẩm Mỹ cho biết do bỏng hóa chất, một người dùng ốp điện thoại kim tuyến đã bị sẹo vĩnh viễn và sưng nhiều vùng cơ thể.

Tại Việt Nam, ốp điện thoại kim tuyến được bày bán rộng rãi tại các cửa tiệm phụ kiện điện thoại. Các chuyên gia Mỹ khuyến cáo nếu đang sử dụng loại ốp này, bạn nên bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe.

Minh Nguyên