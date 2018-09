Cảnh giác chảy máu tiêu hóa khi đi ngoài phân đen

Khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, anh vẫn liên tục nôn ra máu bầm và đi cầu phân đen. Bệnh nhân được truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng, tương đương 3,5 lít máu để bồi hoàn lượng máu mất.

Sau khi hồi sức, bệnh nhân được chụp CT, phát hiện búi dị dạng mạch máu nằm trên thành ruột non đang có dấu hiệu chảy máu. Các bác sĩ khẩn cấp can thiệp mạch để nút búi dị dạng nhằm ngăn chặn chảy máu. Sau thủ thuật 24 giờ, bệnh nhân không còn chảy máu, sức khỏe dần phục hồi và vừa được xuất viện.

Búi dị dạng mạch máu trên phim CT của bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Phước Thuyết, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, người trực tiếp thủ thuật cho biết trước đây những trường hợp chảy máu ruột non ào ạt như thế này bác sĩ phải mổ cắt đoạn ruột đang chảy máu. Cuộc mổ thường khó khăn do không dễ tìm thấy vị trí chảy máu trong lòng ruột. Hiện nay kỹ thuật can thiệp mạch giúp người bệnh tránh được cuộc mổ lớn, không cần cắt bỏ đoạn ruột, thời gian phục hồi nhanh, nằm viện ít.

Bác sĩ khuyến cáo lưu ý, đi cầu phân đen là biểu hiện của chảy máu từ đường tiêu hóa. Không nên chủ quan với dấu hiệu này, cần đi khám sớm để tìm nguyên nhân. Thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để giúp phát hiện sớm các bất thường bẩm sinh nhằm tránh tình huống xấu diễn ra đột ngột.

Lê Phương