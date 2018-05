Cảnh giác khi trẻ đột ngột đau bụng, ói liên tục

Xoắn ruột dễ khiến bệnh nhân bị sốc dẫn đến tử vong. Ảnh minh họa.

Triệu chứng hiếm gặp khiến 2 trong 3 bệnh nhi buộc phải cắt bỏ bớt ruột vì phần ruột xoắn bị hoại tử.

Trường hợp thứ nhất, bé trai 2 tháng tuổi, ở quận 1, TP HCM, được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốc nặng, nôn liên tục ra dịch màu vàng, kèm tiêu ra máu đỏ.

Qua siêu âm, các bác sĩ xác định do hầu hết ruột non bị xoắn, trong đó có đoạn ruột xoay 2 vòng theo chiều kim đồng hồ. Bằng phương pháp tháo xoắn, sau 3 giờ nhập viện, toàn bộ đoạn ruột xoắn của bé may mắn đã được đưa về tư thế ổn định mà không phải cắt bỏ.



Trường hợp thứ hai là bé trai 5 tuổi, được đến từ Bệnh viện đa khoa Tây Ninh. Bệnh nhân bị nôn liên tục ra dịch màu xanh kèm chướng bụng. Kết quả siêu âm sau đó cũng xác định bé bị xoắn ruột.

“Khi chúng tôi tiến hành tháo xoắn thì một đoạn ruột xoắn được phát hiện có dấu hiệu bị hoại tử. Đoạn ruột này sau đó phải bị cắt bỏ”, một bác sĩ cho biết.

Nhập viện cuối tuần qua là bệnh nhân 12 tuổi quê ở Bến Tre bị đau bụng dữ dội kèm nôn ói, uống thuốc không khỏi. Căn cứ vào triệu chứng, nghi ngờ xoắn ruột, các bác sĩ tiến hành siêu âm và kết quả như dự đoán, khoảng 60 cm ruột bị xoắn và đã hoại tử.

Đến sáng nay, cả ba bệnh nhân đều đã dần bình phục sức khỏe, có thể uống sữa, tuy nhiên các em vẫn phải nằm viện để được các bác sĩ chuyên khoa hồi sức theo dõi.



Xoắn ruột là do một một số nguyên nhân như chứng quay ruột bất thường xuất hiện ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ; người từng phẫu thuật trong ổ bụng hoặc có khối u ruột. Biểu hiện thường là đau bụng dữ dội, ói dịch xanh, bụng chướng, tiêu máu đỏ. Riêng xoắn ruột bẩm sinh xảy ra trong quá trình thai nhi xoay và cố định ruột trong giai đoạn cuối thai kỳ. Cứ 500 trẻ sơ sinh thì có một trường hợp bị xoắn ruột.



Theo các bác sĩ chuyên khoa Ngoại, xoắn ruột gây tắc nghẽn mạch máu khiến ruột bị hoại tử, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nặng nếu không được phẫu thuật kịp thời.

“Thời gian có thể cứu đoạn ruột bị xoắn là 6 giờ kể từ khi có triệu chứng. Sau khoảng thời gian này, khả năng phải cắt bỏ ruột cũng như tử vong do sốc nhiễm trùng nhiễm độc là rất cao. Chính vì thế, khi thấy trẻ có triệu chứng như trên, phụ huynh nên nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện”, bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1, nói.

