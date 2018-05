Cặp song sinh nhờ mang thai hộ đầu tiên Việt Nam chào đời

2 ca mang thai hộ thành công đầu tiên tại TP HCM / Em bé được mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam chào đời

Chào đời ngày 16/3, một bé nặng 2,15 kg, bé còn lại cân 1,9 kg, đều khỏe mạnh, khóc to, thở tốt trong sự vui mừng của các y bác sĩ và người nhà.

Người mang thai hộ 34 tuổi, là chị họ của người mẹ năm nay 29 tuổi. Người mẹ bị dị tật bẩm sinh không có tử cung, bất sản một phần trên âm đạo; đến tuổi dậy thì, bộ phận sinh dục phát triển bình thường nhưng không có kinh nguyệt. Kết quả siêu âm cho thấy hai buồng trứng phát triển bình thường.

Cặp song sinh ca mang thai hộ đầu tiên miền Nam chào đời khỏe mạnh tại BV Từ Dũ. Ảnh: T.D

Khi pháp luật cho phép mang thai hộ hồi năm 2015, vợ chồng chị là những người đầu tiên nộp hồ sơ vào Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM). Sau khi hồ sơ được duyệt, các bác sĩ đã tiến hành chuyển phôi vào tử cung người mẹ và sau 4 tuần kết quả siêu âm cho thấy có hai em bé. Do mang đa thai, có nguy cơ sinh non nên từ tuần thai 29 thai phụ được tiêm thuốc hỗ trợ phổi. Đến tuần thứ 35, sản phụ vỡ ối và được mổ cấp cứu thành công. Hai bé trai chào đời khỏe mạnh, khóc to, thở tốt trong sự vui mừng của các y bác sĩ và người nhà.

Từ tháng 1/2016, Bệnh viện Từ Dũ đã nhận 33 hồ sơ xin được mang thai hộ, trong đó 20 trường hợp đã được duyệt. Hiện khoa Hiếm muộn bệnh viện đã chuyển phôi cho 11 người mẹ với 13 lượt, trong đó một ca đã sinh, 5 ca đã có thai, 4 ca đang chờ kết quả, một trường hợp thất bại.

Hồi cuối tháng 1, bé Đinh Quỳnh Anh ra đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, trở thành em bé đầu tiên ở Việt Nam chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.

Lê Phương