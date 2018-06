Cậu bé 13 tuổi suýt chết do bệnh mạch máu hiếm gặp

Những bệnh hiếm gặp lần đầu xuất hiện ở Việt Nam / Tái sinh cho bé trai mắc bệnh hiếm gặp

Bệnh nhân tỉnh táo trao đổi với bác sĩ. Ảnh: Thi Trân.

Người nhà bệnh nhân cho biết cách đây hơn 2 tuần, Phúc bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, giập trán. Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Bình Dương 13 ngày mới xuất viện. 4 ngày sau, em đột ngột chảy máu mũi kèm nôn ra máu đỏ tươi. Bác sĩ chẩn đoán là dò động mạch cảnh xoang hang, chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân chảy máu mũi phải, không yếu liệt. Bác sĩ Trần Minh Trường, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết kết quả CT sọ não có cản quang cho thấy tình trạng tổn thương giảm đậm độ não trán hai bên, dày niêm mạc xoang mũi phải, xoang 2 bên cân xứng. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhân tiếp tục ói ra máu nên mất máu nhiều, phải truyền máu thường xuyên. Kết quả hội chẩn liên khoa gồm Ngoại thần kinh, Nội tiêu hóa, Chẩn đoán hình ảnh phát hiện nguyên nhân nhân gây chảy máu xuất phát từ một đoạn động mạch não bị phình.

Bác sĩ Lê Văn Phước, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết kích thước túi phình khoảng 3 mm, nếu không điều trị ngay bệnh nhân rất dễ tử vong. Để điều trị, có 2 phương pháp chính là phẫu thuật hoặc can thiệp nội mạch. Phẫu thuật tiềm ẩn nhiều tai biến có thể dẫn đến mù lòa, yếu liệt nửa người hoặc tử vong. Do đó, sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định áp dụng can thiệp làm tắc mạch phình bằng phương pháp ít xâm lấn là đặt vòng xoắn kim loại (coiles).

Đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, không còn chảy máu mũi hay nôn ra máu, tiếp xúc tốt, họng sạch, tiếp tục được theo dõi. Toàn bộ chi phí điều trị khoảng 80 triệu đồng, song hoàn cảnh bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả lại không có thẻ bảo hiểm y tế nên các bác sĩ đang kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Thi Trân