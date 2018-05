Cậu bé 16 tuổi già như ông lão 90

Cô gái mắc bệnh lạ chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm / Những căn bệnh lạ đáng sợ nhất thế giới

Bộ xương của cậu bé bị lão hóa tương đương với ông cụ 90 tuổi. Ảnh: Jiankang.

Trang Jiankang đưa tin, cậu bé Tiểu Vũ năm nay 16 tuổi, là học sinh trường trung học huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 23/12 năm ngoái, khi đùa nghịch cùng các bạn trong giờ ra chơi, không may Tiểu Vũ vấp phải hòn đá to và ngã quỵ xuống. Mọi người đều nghĩ đó chỉ là một sự cố nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi chút là sẽ trở lại bình thường. Không ngờ cú ngã ấy đã khiến cậu bé phải nghỉ học 5 ngày liền do chân quá đau không thể đi lại.

Mẹ của Tiểu Vũ đưa con đến bệnh viện khám. Kết quả X-quang cho thấy bệnh nhân bị gãy xương hông. Bác sĩ rất ngạc nhiên bởi một thiếu niên 16 tuổi thường không thể dễ dàng bị gãy xương do va chạm nhẹ như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa khác.

Tiểu Vũ khám lại tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố để được chẩn đoán cụ thể hơn, chụp X-quang lần thứ hai. Xem phim X-quang, bác sĩ vô cùng sửng sốt khi phát hiện toàn bộ xương của Tiểu Vũ đều có những vết lốm đốm giống như bị côn trùng cắn. Ông nói rằng tình trạng loãng xương ở cậu bé này chẳng khác nào một ông lão 90 tuổi. Tiểu Vũ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng, tình hình bệnh đã khả quan hơn sau 2 lần phẫu thuật.

Bác sĩ phụ trách điều trị cho biết đây là trường hợp lão hóa xương kỳ lạ ông thấy lần đầu tiên. Theo bác sĩ, loãng xương ở Tiểu Vũ chỉ là biểu hiện bên ngoài của một loại bệnh nào đó. Vì thế, ông tiếp tục kiểm tra, chụp CT và làm điện giải đồ. Kết quả cho thấy, chất điện giải và hormone trong cơ thể Tiểu Vũ có cấu tạo bất thường. Điều lạ lùng là hàm lượng hormone tuyến giáp trạng của Tiểu Vũ lên đến gần 2.000, gấp 28 lần so với người bình thường.

Nguyên nhân cuối cùng đã được tìm ra: Tuyến giáp trạng của Tiểu Vũ có một khối u. Ở người bình thường u chỉ nhỏ bằng hạt đậu tương, còn khối u của Tiểu Vũ lại to gấp 28 lần. Khối u này chính là thủ phạm gây mất một lượng lớn canxi trong cơ thể dẫn đến bệnh loãng xương nghiêm trọng. Do vậy cần phải phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay.

Bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u tuyến giáp trạng thành công. Tuy nhiên do cơ thể Tiểu Vũ đã quen thích nghi với hàm lượng hormone tuyến giáp cao nên sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, lượng hormone này giảm thấp đột ngột, chỉ còn 2,5 (người bình thường là 70) khiến toàn thân mệt mỏi, chân tay run rẩy do thiếu canxi máu đột ngột. Một thời gian sau, tình trạng cải thiện dần, song có 10 chuyên gia túc trực 24/24h bên cạnh Tiểu Vũ đề phòng trường hợp bất trắc.

Một tuần sau phẫu thuật, hormone tuyến giáp của Tiểu Vũ đã tăng lên 53, xấp xỉ người bình thường. Phần xương hông bị gãy cũng được nối thành công. Em đang trong giai đoạn trưởng thành nên bác sĩ phán đoán chỉ khoảng một năm sau, xương cốt sẽ khôi phục dần và cứng cáp tương đương những thanh niên bình thường khác.

Bác sĩ cho biết trường hợp Tiểu Vũ rất may mắn phát hiện sớm căn nguyên bệnh và điều trị kịp thời. Nếu không, phần xương bị gãy sẽ dẫn đến hoại tử phải thay khớp xương, các phần xương khác cũng dễ bị gãy, bệnh nhân có nguy cơ liệt suốt quãng đời còn lại.

Linh Ngọc