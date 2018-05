Cậu bé Down hát nhạc Whitney Houston chạm tới triệu trái tim

Cô bé 13 tuổi 'Got Talent' nghẹn ngào hát tặng người cha bị ung thư

Trong vòng 2 phút, Dane Miller, một cậu bé mắc hội chứng Down đã chạm tới tấm lòng hàng chục triệu người bằng giai điệu, tâm hồn và đam mê của mình. Yêu thích danh ca Whitney Houston, Dane tự tin thể hiện lại ca khúc "I have Nothing" khiến không chỉ gia đình mà cả thế giới xúc động.

Video em bé Down hát nhạc Whitney Houston chạm tới trái tim chục triệu người

Chia sẻ với Today, mẹ Dane là Danna cho biết cậu bé 9 tuổi đam mê âm nhạc và thường biểu diễn cho gia đình xem. "Con hoạt bát và thông minh hơn chúng tôi từng nghĩ", Danna giải thích. "Âm nhạc khiến con xúc động".

Tháng trước, Dane xem một bộ phim tài liệu về Whitney Houston và từ đó gắn bó với các ca khúc của nữ danh ca huyền thoại. Trong lần đi mua sắm với gia đình, bắt gặp bản hit "I have Nothing" trên đài, Dane lập tức hát theo.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, video cậu bé Down hát nhạc Whitney Houston nhanh chóng thu hút hơn 22 triệu lượt xem. "Những thước phim ấy vô cùng đáng yêu và quý giá", Danna bày tỏ. "Chúng tôi rất vui được chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của Dane với mọi người".

Dane bên bố mẹ và anh trai. Ảnh: Danna Miller.

Danna cùng gia đình dự định tiếp tục đưa các video Dane biểu diễn lên Internet với mục đích "đem những điều tốt đẹp đến thế giới". "Chúng tôi không cố gắng biến con thành ngôi sao ca nhạc", bà mẹ khẳng định. "Chỉ cần thắp sáng cuộc sống của ai đó là đủ rồi".

Minh Nguyên