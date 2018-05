Cậu bé hồi sinh sau khi bố mẹ ký giấy hiến tạng của con

Theo CNN, hai tháng trước tại Alabama (Mỹ), Trenton McKinely đang ngồi thì bất ngờ bị một người bạn đẩy ngã đập đầu vào tấm sắt. "Sau đó, cháu chẳng nhớ gì nữa cả", cậu bé 13 tuổi kể.

Trenton hồi sinh sau khi bố mẹ ký giấy hiến tạng. Ảnh: CNN.

Trenton nhanh chóng được gia đình đưa tới bệnh viện. Các xét nghiệm cho thấy hộp sọ bệnh nhi bị vỡ bảy chỗ, tiên lượng rất xấu.

Vài ngày trôi qua, Trenton được bác sĩ xác nhận là chết não và gần như không còn thở nữa. Dù rất khó khăn, bố mẹ cậu bé quyết định hiến tạng của con. "Năm đứa trẻ khác đang cần nội tạng", mẹ Trenton là Jennifer nghẹn ngào nhớ lại. "Thật không công bằng nếu cứ giữ cơ thể của con bởi như vậy chỉ khiến thân xác ấy tổn hại thêm".

24 giờ trước khi bác sĩ rút ống thở của Trenton, điều kỳ diệu bất ngờ xảy ra. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bệnh nhi xuất hiện dấu hiệu sự sống rồi tỉnh lại dần.

Giờ đây, Trenton đã tỉnh táo trở lại và bước vào quá trình hồi phục. Mọi thứ chắc chắn không hề dễ dàng với bé bởi những tổn thương do tai nạn để lại vô cùng nghiêm trọng. Trenton sút hơn 22 kg và thường xuyên bị đau dây thần kinh kèm co giật, chỉ còn một nửa hộp sọ. Em đã trải qua ba ca phẫu thuật và sẽ tiếp tục được can thiệp y tế nhằm kết nối lại các phần sọ bị mất hiện được đông lạnh tại bệnh viện.

Dẫu vậy, Trenton vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cậu bé trêu đùa bố mẹ và vui vẻ chia sẻ về quãng thời gian "ở thế giới bên kia". "Cháu bước đi trên một cánh đồng. Đó chắc hẳn là thiên đường", Trenton nói.

Minh Nguyên