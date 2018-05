Cậu bé mang khối máu to bằng nắm tay trên mặt

Tiến sĩ - bác sĩ Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết khối u máu to khoảng 7x7 cm, đẩy cơ làm mặt bệnh nhi biến dạng, mắt trái bị lé, nhìn một thành hai. Khi bé nhập viện thì khối u đã bị vỡ khiến máu chảy ồ ạt.

Trước khả năng bệnh nhân có thể tử vong do mất máu liên tục, sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật bóc khối u và dùng các biện pháp cầm máu. Dù tiên lượng xấu, ca phẫu thuật cũng thành công.

Bé Phước sau khi được cắt khối u máu. Ảnh: Thiên Chương

Theo bác sĩ Thanh Thanh, Phó khoa Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy, khối u phình to và bị vỡ, là trường hợp u mạch máu ở xương rất hiếm gặp.

"Nếu người bình thường có lẽ khối u không to đến vậy, nhưng ở đây do bệnh nhân mắc chứng máu không đông nên tụ lại thành một túi máu, lâu ngày bị mô bám vào tạo thành một khối to", bà Thanh nói.

Người nhà bệnh nhân cho biết, năm lên 2 tuổi, Phước được phát hiện bị bệnh Hemophilia A (máu không đông) và tim bẩm sinh. Cách đây ba năm khối u xuất hiện. Thời gian gần đây, bé Phước bị đau nhức vì khối máu lớn dần lấn hết mắt trái.

"Nếu không nhờ các bác sĩ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy xuống Tiền Giang khám mắt từ thiện và phát hiện mang về chữa trị, không biết con tôi sẽ ra sao", phụ huynh nói.

Theo bác sĩ Trường, bệnh nhi cần được theo dõi chặt chẽ bởi khối u có nguy cơ tái phát do bệnh nhi vẫn bị chảy máu. Ngoài ra, bé Phước cũng đang chờ để tiếp tục điều trị chứng tim bẩm sinh.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, kinh tế gia đình bệnh nhân rất khó khăn nên kinh phí điều trị của bé hoàn toàn được bệnh viện và các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ.

Thiên Chương