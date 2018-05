Cầu thủ bóng bầu dục vừa khóc vừa hát trước khi mất trí nhớ

Do hàng loạt chấn thương ở đầu, Ben Utecht, cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp người Mỹ đã đột ngột kết thúc sự nghiệp chơi bóng ở Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ. Trước khi bị mất trí nhớ vĩnh viễn như lời bác sĩ tiên lượng, anh viết một bài hát để lưu giữ lại những ký ức cùng tình yêu vô hạn của mình với vợ và con gái.

Với sự giúp đỡ của gia đình, video ca nhạc của Utecht đã được hoàn thành, trong đó anh chính là người thể hiện ca khúc. Lời bài hát đầy cảm xúc được thể hiện bởi giọng ca ấm áp của Utecht cùng diễn xuất tự nhiên của vợ và con gái khiến video thu hút hàng nghìn lượt xem trên Youtube. Anh Utecht cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc anh sớm vượt qua bệnh tật từ cộng đồng mạng trên khắp thế giới.

Bài hát mở đầu đầy cảm động như sau:

“Anh đang ở đây đếm từng ngày

Khi trí nhớ của mình đang dần mất đi

Nhưng anh vẫn cố gắng giữ chúng khi còn có thể

Anh có thể sẽ không nhớ tên em, tên con chúng ta

Hay mùi cơn mưa mùa hè mát mẻ

Tất cả mọi thứ hay bất cứ điều gì sẽ thay đổi

Và anh sẽ nhớ nụ cười của em, tiếng cười của con chúng ta

Dù mãi mãi về sau, ký ức này biến mất

Hãy nhớ rằng, em và con luôn là những cô gái của anh

Là vẻ đẹp trong thế giới của anh

Và dù ngày mai có ra sao

Thì em và con sẽ mãi là những cô gái của anh...”.

Chia sẻ trên tờ CBS, Utecht kể: “Trên máy bay, tôi đã phải kéo mũ xuống để che đi những giọt nước mắt khi viết lá thư cũng là bài hát You will always be my girls. Thực sự đó là điều khó khăn nhất mà tôi làm từ trước đến nay”.

Anh cho biết thêm: “Một trong những điều đáng sợ nhất là khi trí nhớ của tôi chết đi, vây quanh tôi là những người tôi yêu nhưng tôi lại không nhận ra họ là ai hay vai trò của họ trong cuộc đời mình”.

Sự nghiệp của Utecht ở NFL kéo dài qua 6 mùa giải. Anh đã được nhận một nhẫn Super Bowl khi chơi cho vị trí hộ công của đội Indianapolis Colts. Năm 2009, khi đang chơi cho đội Cincinnati Bengals, anh bị chấn thương đến bất tỉnh ở tuổi 29. Sau các cuộc điều trị, bác sĩ cho biết anh có vấn đề về não và nguy cơ mất trí nhớ rất cao.

Với khả năng ca hát và viết nhạc từ khi còn trẻ, Utecht đã lên kế hoạch khởi động sự nghiệp ca hát khi anh không còn thi đấu. Anh không ngờ rằng kế hoạch ấy lại đến với anh quá sớm. Nhưng anh cũng chia sẻ rằng âm nhạc thực sự đã cứu sống mình trong những ngày tháng ảm đạm.

Anh nói: “Ta phải lựa chọn một cách để tiếp cận với những lúc khó khăn trong cuộc sống. Lựa chọn ấy giúp tôi biết trân trọng và yêu mến những người xung quanh mình hơn. Nó giúp tôi làm việc chăm chỉ hơn với những gì tôi được nhận và quan trọng hơn cả là giúp tôi trở thành một người tốt hơn”.

Video ca nhạc được sản xuất với mục đích gây quỹ nghiên cứu các phương pháp chữa trị cho những căn bệnh liên quan đến não. Ben Utecht còn là người đại diện cho American Brain Foundation và American Academy of Neurology để giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về các căn bệnh cũng như những rối loạn và tổn thương liên quan đến não.

