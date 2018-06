Cha mẹ đau đớn quyết định rút ống thở con trai nhỏ

Em bé 23 ngày tuổi hiến nội tạng cứu người / Một trong hai bé song sinh người Guatemala đã tự thở được

Harley và anh em song sinh của mình là Harrison sinh non 13 tuần bằng phương pháp mổ. Harrison khỏe mạnh với cân nặng 825 g, trong khi đó Harley rất yếu và nặng chỉ 560 g. Sự sống của Harley luôn trong tình trạng “nghìn cân treo sợi tóc”. Sau 3 tháng chào đời, bác sĩ thông báo Harley không còn cơ hội sống. Thực tế này buộc cha mẹ cậu bé phải đưa ra quyết định đau đớn là rút máy hỗ trợ sự sống để bé được ra đi thanh thản.

Sinh non nên cơ thể Harley nhỏ bé, chưa hoàn chỉnh, xương rất yếu và giòn, vì vậy cha mẹ cậu bé chưa một lần nào được ôm trọn con trai vào lòng. Tuy nhiên, trước nỗi đau khi mất Harley, vợ chồng Demi và May được an ủi phần nào khi chỉ vài giờ sau bác sĩ thông báo Harrison vừa đủ sức khỏe để có thể trở về nhà.

Demi và May bên Harley trong những giây phút cuối cùng khi bác sĩ thông báo cậu bé không có cơ hội sống. Ảnh: SWNS

Chồng May 32 tuổi, làm việc trong quân đội, trước đó đã vui mừng đến mức bỏ mọi việc để chạy về với vợ khi nghe cô báo sẽ sinh đôi 2 bé trai vào cuối tháng 7. Niềm vui ấy chẳng tày gang, khi bác sĩ thông báo thai nhi bị hạn chế tăng trưởng trong tử cung, một bệnh lý hiếm gặp có nguy cơ gây tử vong. Tình trạng thiếu dinh dưỡng xảy ra với bào thai, do đó em bé nhỏ hơn bình thường. May buộc phải sinh non trong ca mổ khẩn cấp khi phải 13 tuần nữa mới đến ngày sinh chính thức. Hai đứa bé vừa chào đời đã lập tức được chuyển vào phòng săn sóc đặc biệt.

Harrison bị xuất huyết phổi và trải qua ca phẫu thuật van tim khi mới được 10 ngày tuổi. Trong khi Harrison dần dần hồi phục thì Harley phải chịu một loạt các bệnh, bao gồm chứng thoát vị và võng mạc bị tách rời. Xương của cậu bé quá giòn. 6 tiếng đồng hồ sau khi rút ống thở, Harley nhẹ nhàng ra đi.

Harley (phải) cùng người anh sinh đôi khi chào đời. Ảnh: SWNS

May nói: “Tôi luôn cảm thấy tội lỗi và không tha thứ cho bản thân về quyết định này, nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác. Giờ đây khi ôm Harrison vào lòng, tôi không thể không nhớ đến Harley. Nó thật sự là một cảm giác khó tả, cảm giác vui buồn lẫn lộn".

“Tôi mong muốn những đứa trẻ được khỏe mạnh và hưởng trọn hạnh phúc nhưng không thể. Tôi mất Harley nhưng may mắn Harrison vẫn ở bên tôi. Tôi chỉ mới 20 tuổi và sẽ không để mất ai nữa bởi mất đi con trai của mình là điều quá khủng khiếp”, người mẹ nói.

Linh Nga (Theo Live - Press)