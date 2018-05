'Cha mẹ không nên ép trẻ ăn quá nhiều'

- Con tôi hiện nay được 2 tuổi, cháu nặng 12kg. Và cũng khó ăn, nhờ bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho cháu và kích thích cháu ham an (Huyen Trang, 24 tuổi, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé 2 tuổi nặng 12kg là đạt chuẩn. Tình trạng biếng ăn do nhiều nguyên nhân như chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, tâm lý sợ ăn do bị ép ăn những thực phẩm bé không thích. Ngoài ra, có thể bé biếng ăn do bệnh lý tiềm ẩn nào đó hoặc do bé không tiêu hóa hết thức ăn. Để tránh tình trạng biếng ăn của bé hiện nay, em nên tạo tâm lý thoải mái cho bé khi ăn, chế biến những thức ăn bé ưa thích (lưu ý tới màu sắc, mùi vị thức ăn). Với tình trạng như bé nhà em hiện nay là đang khỏe mạnh, do đó không nên quá lo lắng.

Em có thể giúp bé ngon miệng bằng cách bổ sung một số loại men vi sinh từ thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng. Việc sử dụng hàng ngày giúp bé tăng cường hấp thu dưỡng chất, kích thích ngon miệng và tiêu hóa hoàn toàn thức ăn.

- Bé gái nhà em được 7 tháng 20 ngày, cân nặng 6,9kg, dài 64cm. Lúc sinh bé sinh non 35,5 tuần nặng 2,2kg (sinh thường, không nằm lồng kính). Hiện tại bé đang uống sữa ngoài hoàn toàn (từ lúc hơn 6tháng), mỗi lần uống từ 80ml đến 100ml, ăn dặm thêm cháo 2lần/ngày. Bé uống sữa thời gian trên nữa tiếng đồng hồ mới xong bình sữa. Ban đêm ngủ thì hay trở mình, khó chịu. Mong Bác Sĩ tư vấn giúp: Bé như vậy có bị suy dinh dưỡng không ạ? và cho bé chế độ dinh dưỡng như thế nào để bé phát triền tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn Bác Sĩ. (Ưng Thị Bích Phương, 27 tuổi, Đồng Xoài-Bình Phước)

- Bác sĩ Lê Thị Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn Dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng Quốc Gia: So với chuẩn, bé nhà bạn thiếu một kg và thiếu 4,7cm, như vậy bé đã bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân.

Về chế độ ăn, con bạn ăn như vậy là quá ít. Ở tuổi của bé, mỗi ngày cần 3 bát bột hoặc cháo và 500-600ml sữa mỗi ngày. Với những biểu hiện mà bạn mô tả thì có khả năng bé bị mắc bệnh còi xương. Vì vậy, bạn nên cho con đi khám và tư vấn bác sĩ dinh dưỡng để được bổ sung các vi chất dinh dưỡng giúp bé ăn ngon miệng và phát triển chiều cao tốt hơn. Nếu chưa thể cho con đi khám được, bạn cũng có thể cho bé dùng thêm men tiêu hóa vi sinh để hỗ trợ khả năng tiêu hóa, hấp thụ, ví dụ như Enterogermina, Lactomin plus, Golden lap...

- Con tôi chỉ ăn được cháo gói, cháo nấu từ thịt, củ và rau cháo đều ăn rất ít. Mong bác sĩ cho lời khuyên để bé có chế độ dinh dưỡng đủ chất? (Hà Dung, 25 tuổi, HCM)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! Cháo gói có vị riêng, nghiêng về độ ngọt và nhuyễn do đó em có thể cho bé ăn các sản phẩm này để cung cấp tinh bột. Đồng thời, em cũng nên bổ sung dần đạm, dầu ăn, rau, củ quả theo khẩu vị bé ưa thích

- Có nên để trẻ phát triển tự nhiên khi bé khá ốm so với bạn bè cùng trang lứa? Tôi muốn con phát triển tự nhiên nhưng gia đình hay chỉ trích tôi không thương bé... Xin cảm ơn. (Như, 25 tuổi, Hồ Chí Minh)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Bạn không nói rõ tháng tuổi cũng như cân nặng, chiều cao của trẻ nên tôi không biết hiện tại bé có bị suy dinh dưỡng hay không. Nếu cháu chỉ nhẹ cân một chút so với chuẩn và vẫn ăn uống, tiêu hóa tốt, không mắc bệnh gì thì bạn nên để bé phát triển tự nhiên. Nhưng trường hợp nếu bé đã bị suy dinh dưỡng thì bạn cần quan tâm đến bé, cho đi khám bác sĩ, tìm hiểu nguyên nhân gây suy dinh dưỡng để điều trị kịp thời. Vì nếu để trẻ bị suy dinh dưỡng thì điều đó sẽ ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ cũng như tầm vóc của trẻ sau này.

- Con em là con gái, hiện được 11kg/31 tháng tuổi, Trẻ tăng cân rất chậm, mặc dù bé cũng ăn uống bình thường như thịt cá, củ, quả, đặc biệt là hải sản (tôm, cua). Bé đang uống sữa khoảng 400ml/ngày. Xin bác sĩ cho lời khuyên, trân trọng cám ơn! (huynhluan, 30 tuổi)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé gái 31 tháng cần đạt cân nặng trên 12,9kg, chiều cao trên 91,4cm. Với cân nặng hiện nay bé nhà em hơi thiếu cân đồng thời tăng cân chậm. Chế độ ăn hiện nay em không nêu rõ nhưng theo tôi lượng sữa mỗi ngày cần khoảng 500-600ml, em có thể thay thế sữa bằng sữa chua, pho mát để tăng khẩu vị cho bé. Bé cần ăn mỗi ngày 2-3 bát cơm nhão hoặc cháo với cân đối lượng đạm (200 gram), dầu ăn, rau củ quả, bổ sung thêm trái cây tươi. Để khắc phục tình trạng thiếu cân và chậm lên cân của bé ngoài việc chú ý chế độ dinh dưỡng, em nên chú ý cho bé vận động và ngủ đủ (trên 12 giờ mỗi ngày). Ngoài ra, em cũng có thể bổ sung thêm men vi sinh giúp bé ăn ngon miệng, hấp thu hoàn toàn dưỡng chất và tăng cân. Đồng thời, việc bổ sung thuốc bổ chứa sắt, kẽm, lysin, canxi... thành từng đợt sẽ giúp bé phát triển chiều cao, trí não, cân nặng tốt nhất

- Chào bác sĩ. Con trai em hiện được 24 tháng mà chỉ cao có 80cm nặng 10,8kg, cháu rắt lười ăn em phải dỗ dành mãi cháu mới ăn được một bát con cháo, mỗi lần uống sữa chỉ được 150ml. Cháu kém hấp thu hay bị nóng trong và đi táo. Em cho cháu ăn ngày 3 bữa cháo và 3 bữa sữa ngoài ra ăn thêm sữa chua, váng sữa và hoa quả nhưng cháu vẫn còi lắm. Em rất lo lắng và mong được sự tư vấn của bác sĩ. Cháu đã 2 tuổi mà chưa nói được nhiều có làm sao không ạ? (Lê Thị Duyên, 26 tuổi, Trần Cung - Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn, con bạn thiếu 1,4kg cân nặng và 7,8cm chiều cao, bé bị suy dinh dưỡng thể thấp còi. Nếu không được chăm sóc tốt, khi lớn lên, tối đa bé chỉ cao được 1m60. Nguyên nhân cháu bị thấp còi là táo bón, không hấp thụ được dinh dưỡng. Hơn nữa, lượng thực phẩm hiện tại mà cháu ăn là quá ít. Ở tuổi của cháu, bạn có thể cho con ăn cơm, mì, bún, phở nếu như cháu đã chán cháo. Bạn cần cho con ăn 4 bữa có tinh bột, có chất một ngày, uống 500ml sữa và ăn thêm hoa quả, trái cây.

Bạn cũng nên cho con nên đi khám bác sĩ để xem cháu có bị thiếu canxi, kẽm hay không, bởi chiều cao của cháu hiện quá thấp. Thiếu kẽm cũng là một trong những nguyên nhân gây biếng ăn ở trẻ. Để cháu không bị táo bón, bạn cần cho bé ăn nhiều rau quả có tính chất nhuận tràng như rau mồng tơi, rau lang, rau dền... Các loại quả chín như đu đủ, chuối tiêu... Bên cạnh đó bạn cần cho con uống nhiều nước mỗi ngày (1,5l bao gồm cả sữa). Bạn cũng có thể cho con dùng thêm các loại men vi sinh để cải thiện hệ vi khuẩn đường ruột. Bạn nên chọn loại men có chứa cả men vi sinh và chất xơ hòa tan để cải thiện tình trạng táo bón và giúp trẻ hấp thụ thức ăn tốt hơn.

Bác sĩ Lê Thị Hải

- Con tôi 6 tuổi, có chế độ dinh dưỡng giông như người em sinh đôi của bé nhưng chỉ nặng 15kg, nhẹ hơn em sinh đôi 5kg và thấp hơn 12cm. Mong bác sĩ tư vấn (Khanh Linh)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! Bé trai 6 tuổi cần chiều cao trên 110cm, cân nặng trên 18,3kg, như vậy bé nhà em thiếu 3,3kg và có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Nếu chế độ dinh dưỡng đã phù hợp thì vấn đề là bé hấp thu không hết dưỡng chất từ thực phẩm. Để giúp bé ngon miệng, tiêu hóa hết thức ăn, tăng cường hấp thu dinh dưỡng đặc biệt là canxi, em nên bổ sung men vi sinh và thuốc bổ chứa vitamin, sắt, kẽm... Em nên lựa chọn men vi sinh có nguồn gốc từ tự nhiên bào chế theo công nghệ duolac TM chứa probiotic và prebiotic và bổ sung hàng ngày. Điều này sẽ giúp bé tăng cân sau khoảng 2-4 tuần sử dụng.

- Kính chào bác sĩ

Bé nhà em nay được 8 tháng 20 ngày, bé trai, cân nặng 8,6kg chiều dài 74cm.

Ngày ăn 3 cữ cháo đặc khoảng 2.5 chén, hôm nào có nắng thì phơi nắng, không hiểu sao bé vẫn chưa mọc răng, chưa tự ngồi được tối thì rất khó ngủ hay trằn trọc, em xin hỏi bs là có phải bé thiếu vitamin hay canxi không và cần bổ sung những gì, nhờ bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.

(Nguyễn Thị Hạnh, 30 tuổi, 1/4B1 Đường số 20, P6, Quận Gò Vấp, TPHCM)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn thì con bạn phát triển hoàn toàn bình thường, thậm chí chiều cao còn vượt chuẩn 2cm. Theo các dấu hiệu bạn miêu tả thì có khả năng bé đã bị mắc bệnh còi xương do thiếu vitamin D và canxi. Vì vitamin D có rất ít trong thức ăn, chỉ có tắm nắng mới giúp cơ thể bé tự tổng hợp được vitamin D. Nhưng do không được phơi nắng thường xuyên nên khả năng là con bạn vẫn bị thiếu dưỡng chất này. Bạn cần bổ sung chất này cho con dưới dạng thuốc uống (Aquadertrim) ngày 2-4 giọt, bổ sung thêm canxi 5ml mỗi ngày. Nếu các triệu chứng không cải thiện, bạn cần đưa con đi khám bác sĩ để được chẩn đoán chính xác và điều trị với liều vitamin D cao hơn.

- Cháu đc 9 tháng 9kg dài 70cm, một tháng nay cháu ăn rất hay ngậm nhờ bác sĩ tư vấn giúp xem nên bổ sung thực phẩm gì để cháu hết biếng ăn (Phan bảo Anh)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé 9 tháng đạt cân nặng 9kg và dài 70cm là ở mức trung bình. Tình trạng bé hay ngậm có thể do tâm lý hoặc thức ăn bé không thích. Em nên thay đổi khẩu vị thức ăn, không gian giúp bé có tâm lý vui vẻ khi ăn. Nếu bé vẫn ngậm, em có thể hỗ trợ bằng men vi sinh, mỗi đợt khoảng 3 tháng giúp bé tăng cảm giác ngon miệng, thèm ăn và tăng cân tốt hơn.

- Cô cho cháu hỏi: Con cháu ngủ không ngon giấc hay vật vã và ra mồ hôi về đêm, hiện giờ cháu được 8,7kg, cháu đã ăn bột và uống sữa dialacapha của VN. Cháu đã mọc 2 cái răng cửa dưới rồi, thi thoảng lưỡi của cháu bị trợt màu trắng, rồi lại lặn. hàng ngày cháu cho bé uống 2 giọt vitamin D3. Xin hỏi bác sĩ liệu con cháu có bị bệnh gì không? Cám ơn bác sĩ. (Ngô Đình Như)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! em không nói rõ bé được bao nhiêu tháng, là trai hay gái nên chúng tôi chưa thể xác định bé có bị nhẹ cân hay không. Tuy nhiên, tình trạng bé ngủ không ngon giấc, vật vã, ra mồ hôi về đêm như hiện nay có thể bé đã bị còi xương, suy dinh dưỡng. Tình trạng lưỡi bị trợt màu trắng có thể do bé đã bị nấm lưỡi, hiện tượng này khiến bé lười ăn, giảm hấp thu.

Em nên đưa bé đi khám dinh dưỡng để được tư vấn và điều trị kịp thời.

- Chào cô, cháu có một vấn số vấn đề, xin cô tư vấn giúp cháu. Bé của cháu được 15 tháng tuổi, là bé gái, cân nặng 10kg; Từ khi mới sinh đến khoản 10 tháng, bé phát triển rất đều, những khoảng 5 tháng gần đây bé rất chậm phát triển. Từ lúc mới sinh, cháu chỉ cho bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, Đến khoản tháng thứ 7, cháu có tập cho bé ăn bột ăn dặm. Tháng thứ 8, cháu ăn cháu gạo tự nấu, cùng các lọa cá, thị, rau… nhưng ba ăn rất ít. Theo sự theo dõi của cháu thời gian gần đây bé rất chậm phát triển. Thời gian gần đây cháu có cho bé uống thử sữa bột nhưng bé không chịu uống (hiện bé vẫn còn bú mẹ). (Trần Thanh Trung)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! Bé gái 15 tháng đạt 10kg là bình thường, và bé cần chiều cao trên 77cm. Sau một tuổi, các bé thường tăng cân chậm vì vậy em không nên quá lo lắng. Với tuổi của bé hiện nay, chế độ dinh dưỡng phù hợp là 3 bữa bột đặc hoặc cháo (600ml mỗi ngày), 3 bữa sữa (600ml bao gồm cả sữa mẹ và sữa công thức), 2 bữa phụ là trái cây hoặc sữa chua, pho mát. Ngoài ra, em nên chú ý cho bé ngủ đủ giấc (khoảng 12-13 giờ mỗi ngày). Để hỗ trợ bé tăng cân tốt hơn em có thể bổ sung men vi sinh chứa thêm chất xơ hòa tan.

Dược sĩ Lê Phương

- Chào Bác sĩ, Con tôi 6,5 tuổi, bắt đầu vào lớp 1. Cháu cao 120cm, cân nặng 18.5kg, theo chuẩn thì con tôi đang suy dinh dưỡng độ 1. Cháu ăn khỏe, mỗi bữa 2 bát cơm canh và ít thức ăn, có ăn thêm hoa quả, sữa tươi thanh trùng và cả sữa công thức. Tôi cũng thường bổ sung cho cháu vitamin qua dạng siro hoặc thực phẩm chức năng, cháu đã vào viện Nhi TW test kiểm tra các chức năng gan, thận, máu... nhưng chưa phát hiện có vấn đề gì. Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên phải làm gì để cháu tăng cân, đủ sức khỏe để vui chơi và học tập. Xin cảm ơn! (Thanh Mai, 32 tuổi, Nha Trang)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Con bạn chỉ nhẹ cân so với lứa tuổi chứ chưa bị suy dinh dưỡng. Chiều cao của cháu phát triển bình thường. Muốn bé tăng cân, bạn cần tăng lượng dầu mỡ trong bữa ăn hằng ngày. Với tuổi của cháu, mỗi ngày cần ăn 200gr thịt (cá, tôm, thịt lớn), 40g dầu mỡ. Bạn không nói rõ tình trạng tiêu hóa của cháu thế nào, cháu có bị táo bón hoặc đi ngoài phân sống hay không. Nhiều cháu ăn được nhưng do hấp thụ kém nên cũng không lên cân. Bạn có thể bổ sung thêm cho cháu sữa chua hoặc các loại men tiêu hóa vi sinh để giúp bé hấp thụ thức ăn tốt hơn.

- Con trai tôi bị dị ứng sữa, chỉ nặng 8,5 kg, không tăng cân, đi phân sệt, soi phân có hồng cầu. Tôi cho bé uống sữa dành cho trẻ dị ứng (sữa có đạm đậu nành) được 3 tháng, mấy ngày gần đây tôi có tập cho bé uống lại loại sữa bình thường, 1 ngày tôi chỉ mới tập cho bé uống ở 2 cữ cuối, tăng cữ bú và giảm bữa ăn (2 bữa cháo nhuyễn hơi loãng đủ 4 nhóm khoảng 1/2 chén và 900 ml sữa), sau 5 ngày bé tăng được 100gam, đi phân chặt, nhưng đến khoảng ngày thứ 10 bé đi phân hơi sệt. Xin bác sĩ tư vấn (Trương Huỳnh Yến Như)

- Dược sĩ Lê Phương: Em không nói rõ tuổi của bé, nên chúng tôi không tư vấn cụ thể cân nặng, chiều cao và chế độ dinh dưỡng có phù hợp với bé hay không. Tuy nhiên, nếu đã được bác sĩ hướng dẫn em nên tuân thủ. Việc bé đi phân không lành có thể do bé không tiêu hóa được sữa và không hấp thu hết dưỡng chất từ thực phẩm, sữa. Để hỗ trợ em nên bổ sung men vi sinh chứa kèm chất xơ hòa tan giúp bé giảm dị ứng sữa, tiêu hóa hoàn toàn thức ăn, hấp thu hết dưỡng chất từ thực phẩm và tăng cân.

- Hiện tại em có một bé trai, bé sinh thường được 3,9kg, bay giờ đã được 8 tháng tuổi, cân nặng 9 kg, chiều cao 69 cm. 3 tháng gần đây, bé tăng cân chậm, chỉ tăng được 800 gram sau 3 tháng. Hiện tại, bé vẫn bú mẹ, ăn cháo ngày 2 bữa, mỗi bữa 1/2 chén cháo. mong bác sĩ tư vấn giúp về chế độ dinh dưỡng cho bé. Xin cảm ơn bác sĩ và chương trình. (Phuong Thao, 29 tuổi, Hung Vuong, Can Tho)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn, cân nặng và chiều cao của con bạn là bình thường. Từ 6 tháng cho đến một tuổi, bé chỉ tăng khoảng 300-400g mỗi tháng, như vậy, trong 3 tháng qua, con bạn tăng 800g vẫn là bình thường.

Về chế độ ăn, bạn cần tăng lên 3 bữa cháo mỗi ngày, mỗi bữa là một bát con ăn cơm khoảng 200ml. Thành phần mỗi bát cháo bao gồm: gạo (20g), thịt cá/tôm (20-25g), dầu mỡ (5ml), rau xanh (20g). Bạn có nhiều sữa thì chỉ cần cho con bú mẹ. Bạn có thể cho bé ăn thêm 100-200ml sữa chua mỗi ngày, trái cây tươi xay nhuyễn và nước quả ép sau mỗi bữa ăn.

- Con gái tôi nay 12 tháng tuổi nặng 8,5 kg, bé rất biếng ăn, hầu như chỉ ăn khoản 5 đến 7 muỗn thức ăn cho một lần ăn và bé ngậm, bé không chịu bú sữa, chỉ ngủ mới bú được khoảng 120ml/lần. Ngày bé chỉ ngủ lúc 9h, 13h và 20h30, bé hiện được chuẩn đoán là nhẹ cân. Tôi đã cho con đi phòng khám dinh dưỡng nhi đồng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Xin Bác sĩ hướng dẫn để cải thiện được tình hình. Chân thành cảm ơn. (Huỳnh Thị Tường Vi)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé gái 12 tháng tuổi cần nặng trên 9kg. Theo mô tả bé ăn hơi ít so với độ tuổi. Ở độ tuổi của bé mỗi ngày cần bổ sung 3 bữa cháo (600ml), 3 bữa sữa (600ml), 2 bữa ăn phụ với trái cây, sữa chua, pho mát... Để khắc phục tình trạng biếng ăn và nhẹ cân em nên bổ sung thuốc bổ chứa sắt, kẽm, lysin... và men vi sinh hàng ngày. Em cần tăng dần lượng thức ăn từ ít đến nhiều, từ loãng đến đặc và chú ý tới khẩu vị của bé.

- Chào bác sĩ! Con trai tôi năm nay 6 tuổi, cháu nặng 20kg, cháu rất biếng ăn, mỗi bữa ăn cháu ăn rất lâu, nhìn cháu rất gầy (ốm), nhờ bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho cháu để cháu ăn nhanh hơn và nhiều hơn. Cảm ơn bác sĩ. (Đõ Quang Dương, 30 tuổi, Dĩ An, Bình Dươn,)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé trai 6 tuổi đạt 20kg là đạt chuẩn. Tình trạng biếng ăn có thể do chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, tâm lý sợ ăn hoặc bé không hấp thu hết dinh dưỡng từ thức ăn hàng ngày. Để khắc phục tình trạng này, em nên thay đổi môi trường ăn, khẩu vị của thức ăn, giúp bé tiêu hóa hoàn toàn thức ăn bằng cách bổ sung men vi sinh thành từng đợt: 3 tháng hoặc dùng thường xuyên.

- Xin chào tòa soạn và Bác sĩ Lê Thị Hải. Tôi sinh được một cháu gái đủ tháng và cân nặng bằng phương pháp sinh mổ (ngày sinh 25/08/2012). Trong tháng đầu thì cháu có bù sữa mẹ, từ tháng thứ hai trở đi cháu toàn bú sữa công thức ( sữa friso lac) do mẹ mất sữa. Hiện cháu đã được 12 tháng tuổi, có cân nặng là 10kg và chiều cao là 76cm. Ở tháng thứ 11 cháu mới bắt đầu mọc răng (4 cây), hiện đang chập chững tập đi. Tuy nhiên vấn đề làm cho tôi và gia đình rất đau đầu là hiện nay cháu rất làm biếng ăn và bú sữa, ngày bú 8 lần, mỗi lần bú 150ml mặc dù hàng ngày chúng tôi đều thay đổi thực đơn cháo (vẫn đảm bảo bốn nhóm chất cần thiết), cứ thấy cháo và sữa đưa đến là khóc thét lên, đưa nước bao nhiêu thì cháu cũng uống, ăn trái cây cũng rất thích, hàng ngày cháu vẫn uống bổ sung canxi. Vậy xin Bác sĩ tư vấn giúp xem liệu cháu có bị suy dinh dưỡng không và chúng tôi cần phải làm gì để kích thích cháu ăn uống tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn. (Giang Bích Hà, 30 tuổi, HN)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn, con bạn đang thừa một kg cân nặng và vượt chuẩn 2cm về chiều cao. Như vậy, bé phát triển về thể chất rất tốt. Cháu biếng ăn là do gia đình ép ăn quá nhiều. Vì ở lứa tuổi này, cháu chỉ cần 3 chén cháo và 500-600ml sữa mỗi ngày. Bạn ăn cho con uống 1,2l sữa mỗi ngày thì làm sao bé có thể ăn được những thứ khác nữa.

Gia đình bạn không nên ép con ăn mà hãy để trẻ ăn theo nhu cầu của bản thân. Nếu cháu không thích ăn cháo thì mẹ có thể chuyển sang cơm nát, mỳ, bún, phở; không thích uống sữa thì có thể ăn thêm sữa chua, phomai, váng sữa... Tóm lại, bạn hãy cho bé ăn những gì mà bé thích.

- Con em lúc sinh cháu bị uống nước ối của mẹ, lúc hơn 1 tuổi cháu bị tiểu chảy cấp phải nằm viện 1 tuần. Cháu hiện nay được 4 tuổi cao 105cm nặng 16kg rất biếng ăn và ăn rất chậm. Hiện em cho cháu uống thuốc nam như siro ăn ngon và thuốc ra mồ hôi trộm... Cháu ăn cũng tạm (bữa ăn chén cơm và thức ăn) mà không thấy tăng căn có phải hệ tiêu hóa của cháu hấp thu kém không thưa bác sĩ? (Phuong Dinh)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! Tình trạng bé uống phải nước ối lúc sinh dễ gây rối loạn tiêu hóa trong quá trình nuôi dưỡng bé. Tuy nhiên, cân nặng và chiều cao hiện nay của bé vẫn tốt. Vấn đề của bé là ăn nhiều nhưng chậm tăng cân, nguyên nhân có thể do rối loạn tiêu hóa và có thể điều trị bằng men vi sinh hàng ngày đến khi bé hấp thu tốt và đạt chuẩn về cân nặng, chiều cao.

- Chào bác sĩ

Con trai em 4 tháng 20 ngày, cháu bú mẹ hoàn toàn, nhưng do em đi làm sớm nên khi đi làm em vắt sữa để tủ lạnh, ở nhà bà nội cháu cho cháu bú bình (hâm nóng trước khi bú). Tuy nhiên, cháu bú rất ít, lượng và lần sữa cháu bú 1 ngày như sau:

- Sáng bú mẹ khoảng 120ml

- 9h bú bình 50-70ml

- trưa bú mẹ 120ml

- chiều 3h bú bình 50-70ml

- 5h chiều bú mẹ 120ml

- tối bú mẹ liên tục đến khi ngủ, khoảng 3 lần, mỗi lần 100ml

- Khuya bú 1 lần, rạng sáng bú 1 lần, tổng khoảng 100ml

Tổng lượng bú 1 ngày của cháu là khoảng 900ml, cân nặng của bé là 8.4kg.

Như vậy lượng sữa bé bú hàng ngày thiếu khoảng 350ml vì bé rất lười bú bình

Nước tiểu của bé màu vàng đậm và tiểu rất ít.

Xin bác sĩ cho hỏi:

1. Cách khắc phục bệnh lười bú bình của bé và hiện tượng nước tiểu như trên là bệnh lý hay do thiếu nước.

2. Bé chưa ăn dặm em có thể bổ sung nước cam và nước trái cây cho bé hàng ngày được không?

3. Tháng này bé tăng cân rất ít (0,3kg) trong lúc đó các tháng trước bé tăng 1.2kg (bé sinh ra 4.2kg), như vậy tôi có nên cho bé ăn dặm mỗi ngày 1 bữa bằng bột ngọt không

Rất mong nhận được phản hồi của bác sĩ. (Nguyễn Thị Thanh Tâm, 28 tuổi, Bạch Đằng, Đà Nẵng)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Hiện tại, cân nặng của bé nhà bạn đã vượt một kg so với chuẩn. Lượng sữa 900ml một ngày là đã đủ, vì vậy, bạn cũng không cần ép bé ăn thêm. Từ tháng thứ 6, bé cũng chỉ tăng khoảng 300g một tháng, chứ không thể tăng nhanh như những tháng đầu mới sinh. Tuy nhiên, hiện tượng bé đi tiểu ít và nước tiểu vàng đậm cũng là những dấu hiệu của thiếu nước, vì vậy bạn có thể bổ sung thêm nước đun sôi để nguội hoặc nước trái cây pha loãng cho bé uống. Bạn nên chờ khi con 6 tháng mới cho ăn dặm, bởi con bạn vẫn đang thừa cân so với chuẩn.

- Bé gái nhà em 27 tháng tuổi, cao 86cm, nặng 11kg. 10 tháng nay kể từ lúc đi nhà trẻ cháu không tăng cân và sức đề kháng rất kém, hay ốm vặt. Khi đón cháu về và cho ăn tối thì cháu có thể ăn được 1,5 bát con cháo, 150ml nước quýt và 200ml sữa vào bữa tối trước khi ngủ. Em có thể chăm sóc và bổ sung dưỡng chất cho cháu theo thực đơn thế nào? (bich ngoc)

- Dược sĩ Lê Phương: Bé 27 tháng cao 86cm, nặng 11kg là hơi thiếu so với chuẩn. Chế độ dinh dưỡng phù hợp cho bé là cơm nát (2-3 bát mỗi ngày) với đầy đủ 4 nhóm gạo, đạm, chất béo và vitamin; 2-3 bữa sữa tương đương 600ml; 2 bữa phụ với trái cây, bánh ngọt hoặc sữa chua. Nếu bé không tăng cân có thể do cháu không tiêu hóa hết thức ăn và sữa. Bạn cần hỗ trợ bằng cách chế biến thức ăn dễ tiêu hóa và men vi sinh hàng ngày.

- Chào Bác sĩ, con gái em được 11 tháng, nặng 8kg, chỉ bú mẹ. Ngày ăn 3 bữa cháo tự nấu, 04 ngày nay bé lên ban sởi đỏ khắp người, khi lặn nốt ban nhưng đầu bé vẫn còn hầm hầm nóng, chảy nước mũi. Bác sĩ tư vấn và chế độ dinh dưỡng cho bé? (Trần thị Phương Tâm, 26 tuổi, Khánh Hòa)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Con bạn chỉ thiếu 0,7kg cân nặng so với chuẩn nhưng cháu cũng chưa bị suy dinh dưỡng. Hiện tượng mọc ban đỏ khắp người có thể do sốt phát ban do virus nếu những nốt ban bay đi không để lại vết thâm trên da. Hiện nay, bé vẫn đang sốt, chảy nước mũi là do viêm đường hô hấp do virus. Bạn chỉ cần cho bé nhỏ mũi bằng nước muối 0,9%. Nếu bé sốt trên 38,5 độ C thì bạn cần cho con uống thuốc hạ sốt, còn không thì chỉ cần chườm bằng nước ấm, cho bé nằm nơi thoáng mát, mặc quần áo thấm mồ hôi, mặc ít quần áo.

Về chế độ ăn, lúc này, bé vẫn đang sốt thì chỉ nên ăn cháo, nấu nhừ, lỏng, mềm, cho ăn 4-5 bữa một ngày, cho bé bú mẹ càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, bạn nên bổ sung cho con các loại nước quả như cam, quít, nước ép dưa hấu, cà chua... Mẹ cũng có thể bổ sung cho bé kẽm, vitamin nhóm B để giúp bé ăn ngon miệng hơn.

Bác sĩ Lê Thị Hải

- Con nhà em được 12 tháng tuổi, là bé trai mà chưa đầy 9kg Bé biết đi lúc 11 tháng tuổi, mới có 4 cái răng, khá hiếu động, tuy nhiên rất hay ốm vặt, sổ mũi, thi thoảng đi ngoài có bọt. Chế độ ăn của bé là: 3 bữa chính là cháo hoặc bột, mỗi bữa 1 bát con đầy. Em cho ăn đổi bữa trứng, thịt,cá, tôm, lươn... tùy vào tiện chợ, có rau xanh hoặc củ, quả đi kèm; 1 lần uống sữa công thức, 1 lần sữa chua hoặc hoa quả, trưa và tối bú mẹ. Em đã cho con uống nhiều loại thuốc bổ, thuốc bổ chứa kẽm và cả enzym tiêu hóa. Tuy nhiên bé nhà em vẫn rất chậm tăng cân, cứ khoảng 3 tháng mới được 1kg. Mong nhận được lời khuyên của bác sĩ. (Đặng Thị Nga)

- Dược sĩ Lê Phương: Bé nhà em như vậy là hơi thiếu cân. Bé cần đạt tới cân nặng trên 9,6kg. Chế độ dinh dưỡng hiện nay là phù hợp. Vấn đề của bé là kém hấp thu và chậm tăng cân. Nguyên nhân có thể do rối loạn tiêu hóa (đi ngoài có bọt) cần điều trị nguyên nhân này càng sớm càng tốt bằng cách bổ sung men vi sinh chứa kèm chất xơ hòa tan. Có thể bổ sung hàng ngày sẽ giúp bé tăng cân đều, ít ốm vặt, phân lành.

- Con tôi hiện nay được 9 tháng 5 ngày tuổi. Cháu dài 74cm nặng 9kg, mỗi ngày bé uống khoảng 350ml, ăn từ 2 đến 3 bữa mỗi ngày, mỗi bữa khoảng nửa chén cháo đặc, nhưng bé hơi biếng ăn, bé hay đổ mồ hôi, đi tiêu từ 2 đến 3 lần mỗi ngày. Như vậy là bé có bị bệnh gì không bác sĩ? (Lê thị khánh linh, 26 tuổi)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Về cân nặng và chiều cao, con bạn phát triển bình thường. Ở trẻ 9 tháng, ngày đi tiêu 2-3 lần cũng là bình thường nếu phân không có nước và nhày mũi. Muốn biết bé có bị bệnh gì không, bạn cần đưa bé đi khám bác sĩ, vì những thông tin bạn đưa ra không đủ để chẩn đoán xem bé mắc bệnh gì.

- Con trai tôi được 03 tuổi nặng 15kg, cao 98cm, cháu rất lười ăn và đặc biết là rất lười nhai. Hầu hết mọi loại thức ăn như thịt, cá... đều phải băm hoặc nhá nhỏ thì cháu mới chịu ăn và nhai. Nhiều hôm khi bón cơm cho cháu cháu chỉ nhai cơm còn thức ăn thì chọn lọc để trong miệng và đòi nhè ra. Vợ chồng tôi rất lo lắng không biết cháu ăn như vậy có đủ chất dinh dưỡng không. Hàng ngày cháu vấn đi học và ăn trưa ở lớp, còn bữa sáng và bữa tối ăn ở nhà. Ngoài 2 bữa ăn như vậy vợ chồng tôi còn cho cháu uống sữa bột và sữa tươi, mối ngày 3 - 4 lần vào buổi chiều đi học về và tối trước khi đi ngủ. Mong bác sỹ tư vấn giúp cải thiện tình trạng biếng ăn của con tôi. Xin cảm ơn! (Nguyễn Danh Bình)

- Dược sĩ Lê Phương:: Bé trai 3 tuổi nặng 15kg, cao 98cm là đạt chuẩn. Như vậy tình trạng biếng ăn của bé có thể do tâm lý hoặc thức ăn không hợp khẩu vị. Bạn nên thay đổi thường xuyên khẩu phần ăn của bé, tạo môi trường mới lúc ăn. Vấn đề lười nhai bạn nên tập từ từ, bắt đầu từ những thực phẩm bé thích như vậy là được.

- Xin chào Bác Sĩ! Con em năm nay đã vào lớp 1 nhưng cao 115cm và cân nặng chỉ 16kg. Mỗi bữa cháu ăn 1 chén cơm và 1 chén canh, ngoài ra cháu uống 600ml sữa mỗi ngày nhưng không hiểu sao cháu không tăng cân và châm lớn. Khoảng 2 năm nay cháu không tăng cân được lạng nào mà chỉ có tăng chút ít chiều cao. Em đã đổi nhiều loại sữa cho bé nhưng vẫn không có kết quả gì. Xin bác sĩ tư vấn dùm e xem cháu bị thiếu chất gì và phải chữa trị ra sao? Ở đâu? Xin chân thành cảm ơn. (Ngụy Thị Tuyết Nhung)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Ở trẻ 6 tháng, nếu là bé trai thì nặng 20,5kg và cao 116cm. Còn bé gái nặng 20,2kg và 115cm. Như vậy, dù là trai hay gái thì vẫn thiếu cân so với tuổi và bị đe dọa suy dinh dưỡng. Về chế độ ăn, cháu còn ăn thiếu lượng tinh bột trong ngày. Với tuổi của cháu, mỗi bữa cần ăn 2 chén cơm, ngày ăn 3 bữa, lượng thịt, cá, tôm mỗi ngày 200-250g, rau quả khoảng 200g, dầu mỡ 40-50g. Lượng sữa cháu uống như vậy là đã đủ, nhưng nguyên nhân không tăng cân là do ăn cơm quá ít. Muốn con tăng cân, bạn cần tăng lượng ăn. Cháu không ăn cơm thì có thể thay bằng cháo, mỳ, bún, phở... để cung cấp đủ năng lượng hằng ngày. Ngoài ra, để bé hấp thụ thức ăn tốt hơn, bạn có thể bổ sung thêm men vi sinh, ngày 2-3 gói, uống trongg 2-3 tuần.

- Dạ chào bác sĩ, con em được 9 tháng nặng 8kg3,bé ngày uống 400ml sữa,1 cữ váng sữa, 1 cữ yaourt 2 cữ cháo (mỗi cữ 2/3 chén). Em thấy bé lên cân rất chậm. Xin bác sĩ tư vấn thêm cho em anh? (luc trung kim loan, 24 tuổi, 169/89 ngo tat to p22 qbinh thanh)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Nếu con bạn là bé gái thì cân nặng như vậy là bình thường, còn nếu là bé trai thì chỉ thiếu 0,6kg so với chuẩn, như vậy cũng không có gì đáng phải lo cả. Tuy nhiên, ở tuổi này, muốn bé lên cân, bạn cho con ăn 3 bữa cháo mỗi ngày,m 500-600ml sữa. Ngoài ra, bạn cần cho con ăn thêm sữa chua, váng sữa, hoa quả sau các bữa ăn.

- Con gái tôi được 8 tháng tuổi, hiện nay cháu được 9kg, chiều dài được 71cm. Hiện nay cháu ăn 2 cử bột/ngày, mỗi lần pha bột với 60ml nước. Bú sữa ngoài hoàn toàn, cách 2,5 den 3h bú một lần, mỗi lần bú được 130ml nước pha sữa. Gần đây cháu rất biếng ăn, không thích bú ngay cả khi cháu ngủ. Ban đêm có hôm từ 21h đến 5h sáng hôm sau cháu không bú tí nào mặc dù khoảng 3h sáng trở đi là thức dậy khóc, từ 3h sáng đến 5h sáng thức dậy nhiều lần nhưng không bú. Xin hỏi bác sĩ tình trạng của cháu như vậy có gi không ổn không? Có cách nào đề cháu ăn, bú tốt hơn? Cháu vẫn được tắm nằng đều và vui chơi bình thường. Xin cám ơn Bác sĩ. (Loc Nguyen, 40 tuổi, Q2, TPHCM)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn, hiện, con bạn thừa một cân và vượt chuẩn 2cm chiều cao. Vì vậy, bạn không cần phải ép con ăn khi trẻ không muốn ăn. Vì bé thừa cân, béo phì thì cũng không tốt cho sức khỏe.

Tình trạng bé ngủ không ngon giấc cũng có thể do thiếu một số vi chất dinh dưỡng như canxi, kẽm, magie... Bạn cần cho con đi khám bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị.

- Con trai đầu lòng của em sinh ngày 2/8/2012. Đợt bé được 6,5 tháng bé có bị tiêu chảy kéo dài đến gần 20 ngày, em bế bé đi khám nhiều nơi không thấy khỏi xong gia đình chở bé lên bệnh viện Nhi 2 trên Sài Gòn, thấy bé hết bệnh sau khi uống 5 ngày thuốc. Sau thời gian đó bé có bị tiêu chảy lại e cho bé uống men tiêu hóa thì bé hết. Khoảng thời gian gần đây bé bị viêm đường hô hấp trên e chở bé lên BV nhi 2 thì bé hết bệnh, nhưng hiện tại bé biếng ăn vô cùng, cháo ngày bé ăn khoảng mấy muỗng e dỗ dành mãi bé cũng không chịu ăn. (Mặc dù món cháo của bé được làm mới liên tục không lặp đi lặp lại một món). Em rất buồn khi nhìn con như thế mà đã hết cách để giúp con. (Ngô Thị Ngọc Hà)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! Theo mô tả rất có thể bé bị rối loạn tiêu hóa gây tình trạng biếng ăn, kém hấp thu, suy giảm sức đề kháng. Tình trạng này cần được giải quyết triệt để bằng men vi sinh và chất xơ hòa tan, dùng liên tục từ 3 đến 6 tháng. Chế độ dinh dưỡng cần dễ tiêu hóa, không quá đặc, cứng. Em cần kiên trì và nên lưu ý nhiều hơn khi bé bệnh và phải dùng kháng sinh.

Dược sĩ Lê Phương

- Xin Bác vui lòng cho lời khuyên về định lượng gia vị nêm món cháo cho bé 11- 12 tháng tuổi trong 1 ngày? (muối, đường, hạt nêm, nước mắm…) Nếu dùng đơn vị “gam” thì em khó cân được, bác sĩ có thể quy ra “muỗng”, … để em dễ hình dung. Em xin cảm ơn! (Duyen, 29 tuổi, Ben Tre)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Với trẻ dưới một tuổi thì không cần cho thêm gia vị vào các bữa ăn, vì lượng muối trong các thực phẩm đã đủ cung cấp cho bé. Từ một tuổi trở lên, bé cũng chỉ cần một lượng rất ít gia vị trong các bữa ăn. Khi nấu, bạn nếm thấy khẩu vị nhạt hơn của người lớn ăn là được. Một bán cháo thì có thể 1/2 muỗng cafe nước mắm hoặc 1/3 muỗng bột nêm.

- Thưa bác sĩ, có nên ép trẻ ăn bằng đòn roi như thời bố mẹ mình không? (Ngọc, 25 tuổi, HCM)

- Dược sĩ Lê Phương: Việc ép trẻ ăn bằng đòn, roi sẽ gây tâm lý ức chế và sợ ăn. Việc này ảnh hưởng tới sự hấp thu. Bé sẽ ngày càng lười ăn. Bạn nên áp dụng phương pháp khoa học hơn: tạo tâm lý thoải mái khi ăn cho bé, chế biến những loại thức ăn bé thích và bổ sung dần những loại thực phẩm bổ dưỡng, tuyệt đối không nên dùng đòn roi để ép bé ăn.

- Con cháu 27 tháng, nặng 11,5kg và cao 85cm, như vậy có bị suy dinh dưỡng lắm không? Cháu đã thay đổi rất nhiều loại sữa cho bé nhưng cũng không tăng ký mỗi lần uống từ 200-250ml, ngày 2 lần, do bé đi nhà trẻ, nên bữa trưa ở trường bé uống sữa tươi hộp 110ml, mong bác sĩ tư vấn dùm cháu.

(leduyen)

- Dược sĩ Lê Phương: Bé nhà em như vậy là hơi thếu cân nặng và chiều cao so với chuẩn nhưng chưa đến mức suy dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng phù hợp với tuổi của bé là mỗi ngày 3 bữa cháo hoặc cơm nhão với đầy đủ 4 nhóm dinh dưỡng, 3 bữa sữa tương đương 500-600ml kèm thêm 2 bữa ăn phụ với trái cây, sữa chua, chè... Theo tôi, hiện nay bé đã được cung cấp đủ dinh dưỡng nhưng do kém hấp thu dưỡng chất dẫn tới thiếu cân nặng và chiều cao. Ngoài việc bổ sung thuốc bổ chứa canxi và sắt... em nên bổ sung thêm men vi sinh hàng ngày giúp bé tiêu hóa hoàn toàn thức ăn và dinh dưỡng được cung cấp.

- Xin hỏi bác sĩ Hải,

Bé gái nhà tôi được 14 tháng nặng 9kg, cao 77cm, đi nhanh và gọi được mẹ, bà. Ngày tôi cho cháu ăn 3 bát con cháo nhưng cháu rất lười ăn cháo (cháo đủ 4 thành phần), khi ăn hay ngậm, sữa ngày uống được 500ml, 1 hộp sữa chua, 3 ngày cháu đi ị một lần. Ngày bé cháu bị viêm phế quản phổi nên cháu hay bị viêm đường hô hấp (khoảng 1 tháng bị 1 lần) nên cháu hay phải dùng kháng sinh. Do cháu uống được sữa nên tôi hay trộn cháo với sữa. Xin bác sĩ tư vẫn tôi có nên làm như thế không? Và tôi nên thay đổi cho cháu thế nào để cháu ăn ngon miệng hơn! Tôi muốn đăng ký khám bắc sĩ tôi đăng ký ở đâu ạ? Tôi xin xảm ơn! (THANH HUONG, 52 LLQ)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Theo chuẩn thì bé gái 14 tháng tuổi có cân nặng trung bình là 9,4kg và cao 76,4cm, như vậy, con bạn chỉ hơi nhẹ cân, còn chiều cao thì bình thường. Vấn đề cần giải quyết ở bé là tình trạng táo bón vì đó cũng chính là nguyên nhân khiến bé lười ăn, biếng ăn.

Để điều trị tình trạng táo bón cho bé, bạn cần cho con ăn những loại thực phẩm có tính nhuận tràng như khoai lang, rau mồng tơi, rau dền, ăn các loại quả như đu đủ, chuối, thanh long, cam, bưởi và uống đủ nước hằng ngày. Vì cháu hay phải dùng kháng sinh dẫn đến loạn khuẩn đườngg ruột, đó cũng là nguyên nhân gây táo bón. Do đó, bên cạnh chế độ ăn, bạn nên cho con bổ sung thêm men vi sinh (nên chọn loại có cả bổ sung chất xơ hòa tan), mỗi ngày 2-3 gói, dùng trong 3-4 tuần.

Bạn có thể đưa con đến Viện Dinh dưỡng Quốc gia số 2 Yesin để khám vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả sáng thứ 7 và chủ nhật.

- Con gái em năm nay 5 tuổi, nặng 17kg, cao 150cm, cháu biếng ăn và thường ăn chậm, có cảm giác không hứng khởi mỗi bữa ăn. Tôi thường mua sữa dành cho trẻ biếng ăn cho cháu nhưng chưa có tác dụng. Với chiều cao và cân nặng như cháu như vậy có bị suy dinh dưỡng không? (PHAM THI NA, 35 tuổi, BARIA VUNG TAU)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! cân nặng và chiều cao của bé như vậy là hơi thiếu so với chuẩn nhưng chưa tới mức suy dinh dưỡng. Nguyên nhân có thể do bé biếng ăn. Cách khắc phục trước mắt là thay đổi khẩu vị món ăn giúp bé thích ăn hơn. Sữa dành cho trẻ biếng ăn thường chứa nhiều dưỡng chất, nếu bé không hấp thu được cũng sẽ không mang lại tác dụng như mong muốn. Để giúp bé hấp thu tốt dưỡng chất từ thức ăn, sữa và hết biếng ăn, em nên bổ sung một đợt men vi sinh từ 3 đến 6 tháng. Em nên chọn loại men chứa kèm chất xơ hòa tan, bào chế theo công nghệ hiện đại giúp men phát huy tác dụng nhanh và hiệu quả nhất.

- Chào bác sĩ, Con gái cháu được gần 9 tháng, nặng 8kg. Em bé ăn ngày 6 bữa sữa, mỗi bữa 150ml; bột ăn 2 lần nhưng không được nhiều, mỗi lần chỉ vài thìa. Cháu không muốn ăn dặm chút nào, thỉnh thoảng thích lắm thì được nửa bát con. Ngoài ra cháu nhất định không ăn thêm bất kỳ loại thức ăn nào khác như sữa chua, nước hoa quả, quả chín... Thưa bác sĩ, cháu ăn như vậy đã đủ chưa, có cách nào để cháu ăn nhiều hơn không ạ? Cảm ơn bác sĩ. (Hồng Hạnh)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: So với chuẩn thì hiện nay con bạn phát triển bình thường. Có lẽ do ăn quá nhiều sữa nên bé không thể ăn được những loại thực phẩm khác nữa. Ở tuổi của bé chỉ cần 500ml sữa mỗi ngày, 2-3 bữa bột hoặc cháo. Nếu bé không chịu ăn bột, mẹ có thể cho con mỳ, súp, cháo hạt, cơm nát... và thường xuyên thay đổi các món ăn để kích thích khẩu vị, giúp bé ăn ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bổ sung thêm cho bé vitamin nhóm B, kẽm, men tiêu hóa vi sinh theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ Lê Thị Hải

- Chào bác sĩ con gái em nay được 10 tháng rưỡi, bé chỉ cân nặng 7,5kg, dài 74cm. Ngày cháu ăn 3 bữa cháo xay, uống được 400ml sữa công thức, đêm bú mẹ nhưng mấy tháng nay cháu ít tăng cân và rất hay ra mồ hôi trộm, đêm ngủ không yên giấc. Được cái bé rất hiếu động. Bé đã mọc được 4 cái răng, đã có thể vịn vào thành giường đứng và đi qua lại. Xin bác sĩ cho biết bé phát triển có bình thường không, để bé hấp thu tốt chất dinh dưỡng thì có cần cho bé uống thêm thuốc gì không? để bé ngủ yên giấc thì làm thế nào? Xin cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Thị Hiền)

- Dược sĩ Lê Phương: Chào em! bé nhà em như vậy là hơi thiếu cân nặng và chiều cao. Bé cần đạt tới cân nặng 8,5kg và chiều cao trên 75cm. Chế độ dinh dưỡng hiện nay là phù hợp với tuổi của bé. Nếu bé ít tăng cân, ra mồ hôi trộm, ngủ không yên giấc có thể do thiếu canxi và kém hấp thu dinh dưỡng. Đặc biệt việc bé quá hiếu động ban ngày cũng gây khó ngủ buổi tối. Vì vậy ngoài việc cung cấp đủ dinh dưỡng em nên chú ý cho bé vận động vừa đủ, ngủ đủ giấc (14 giờ mỗi ngày), bổ sung thêm canxi và men vi sinh giúp hấp thu dưỡng chất, đặc biệt là canxi.

- Con tôi 22 tháng tuổi chỉ được hơn 9kg, dài 82cm, cháu ăn bình thường, lúc nhỏ hay bị nôn ói, cháu rất nhanh nhẹn nhưng không hiểu sao cháu không tăng cân, nhờ bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng cho cháu để cháu tăng cân. (đặng thị mai hương, 30 tuổi, gia nghĩa - đăk nông)

- Bác sĩ Lê Thị Hải: Ở giai đoạn 22 tháng tuổi, nếu con bạn là bé trai thì cân nặng trung bình phải là 11,8kg và cao 86cm, còn bé gái là 11,1kg và 84,6cm. Như vậy dù là bé trai hay bé gái thì con của bạn cũng đã bị suy dinh dưỡng. Bạn không nói cụ thể thực đơn ăn của bé trong ngày nên tôi không biết cháu ăn bình thường là như thế nào. Với tuổi của cháu, mỗi ngày cần 4 bữa cháo (hoặc cơm nát, mỳ, bún, phở) và 500ml sữa mỗi ngày nếu đã cai sữa mẹ, một bữa ăn cần có đủ 4 nhóm thực phẩm (gạo 30g, thịt cá/tôm 30-40g, 10g dầu mỡ và 30g rau xanh). Nếu đã ăn đủ như vậy mà vẫn không tăng cân thì bạn cần đưa con đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân không tăng cân ở trẻ.

- Xin hỏi bác sĩ tôi hỏi tôi nên cho cháu uống men vi sinh nào và tôi có nên tiếp tục trộn sữa vào cháo không? Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều! (THANH HUONG, 52 LLQ)

- Dược sĩ Lê Phương: Tiêu chí lựa chọn men vi sinh là:

- Nên chứa đồng thời hai thành phần men (probiotic) và chất xơ hòa tan (prebiotic)

- Có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ giúp phát huy tác dụng tốt nhất

- Bào chế theo công nghệ Duolac TM giúp men được bao vệ an toàn trong quá trình bảo quản và qua trình di chuyển qua dạ dày, dịch mật. Vì vậy chúng được hấp thu hoàn toàn và phát huy tác dụng mạnh nhất.

Hiện nay, Golden Lab là men vi sinh được phân lập từ kim chi Hàn Quốc đáp ứng được các tiêu chí trên, giúp bé ngon miệng, tăng cân và cao lớn nhanh. Men vi sinh Golden Lab có thể uống trực tiếp, trộn với sữa, sữa chua hoặc cháo, nước

- Thưa bác sĩ, trẻ phát triển như thế nào thì được coi là bình thường? Dấu hiệu của trẻ suy dinh dưỡng là gì? Nếu bé có cân nặng, chiều cao bình thường nhưng ăn ít thì có cần ép trẻ ăn không? Xin cảm ơn (Lê Phương Lan, Hà Nội)

- Bác sĩ Lê Thị Hải:

Trẻ bình thường là trẻ tăng cân và chiều cao đúng theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới năm 2007. Bạn có thể tham khảo bảng chuẩn này tại website của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Nếu cháu có cân nặng và chiều cao dưới -2SD thì mới bị coi là suy dinh dưỡng, còn trên +2SD thì là thừa cân, béo phì. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tính cân nặng và chiều cao của trẻ một cách cân đối như sau:

Trẻ sơ sinh có cân nặng bình thường là 2.800-3.000g, dài 48-50cm. Trong 3 tháng đầu, trẻ tăng trung bình 1.000-1.200g mỗi tháng, chiều cao tăng 3,5-4cm. Từ 3 đến 6 tháng thì trẻ tăng trung bình một tháng tăng 500-600g và chiều cao tăng 2,5-3cm.

Từ 6 tháng đến một tuổi, bé chỉ tăng 300-400g một tháng và chiều cao tăng 1,5-2cm mỗi tháng. Mức tối thiểu trẻ cần đạt được là cân nặng lúc 6 tháng lúc gấp đôi lúc sinh và cân nặng lúc một tuổi gấp 3 lần lúc sinh.

Con từ một tuổi trở lên thì bạn có thể tính theo công thức như sau:

Cân nặng (kg) = 9+2 x (N-1)

Trong đó, 9 là cân nặng chuẩn lúc một tuổi, 2 là số kg trẻ tăng trong một năm. Như vậy, nếu con bạn từ một tuổi trở lên thì mỗi năm chỉ tăng 2kg. N là số tuổi của trẻ.

Còn chiều cao lúc một tuổi cần đạt được là 75cm. Từ một đến 10 tuổi, chiều cao của trẻ có thể tính theo công thức như sau:

Chiều cao (cm) = 75+7 x (N-1)

Trong đó, 75 là chiều cao lúc một tuổi, 7 là số cm trẻ tăng trong một năm. N là số tuổi.

Khi nuôi trẻ chỉ cần trẻ phát triển bình thường, không cần tăng quá mức. Vì thừa cân, béo phì hiện có xu hướng gia tăng, là một mối nguy cơ lớn đe dọa đến sức khỏe, bệnh tật của trẻ sau này. Nếu trẻ có cân nặng, chiều cao bình thường mà nếu trẻ có ăn ít thì các bà mẹ không nên ép trẻ ăn, hãy để bé ăn theo nhu cầu và ăn những gì bé thích. Vì càng ép trẻ ăn thì tình trạng biếng ăn của trẻ càng nặng hơn. Còn trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng thì cần cho con đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị. Chúc các bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, thông minh, cao lớn chứ không cần to béo.

- Dược sĩ Lê Phương:

Chào em! trẻ phát triển bình thường khi có cân nặng và chiều cao chuẩn, khỏe mạnh, ít ốm. Cân nặng và chiều cao tăng đều đặn theo thời gian. Nếu bé đã đạt cân nặng, chiều cao bình thường, không cần thiết phải ép bé ăn theo yêu cầu của bố mẹ mà nên tôn trọng sở thích của bé. Tuy nhiên, chế độ dinh dưỡng luôn luôn phải chú ý đủ 4 nhóm: đạm, bột, béo, vitamin và khoáng chất, đồng thời lượng dinh dưỡng cung cấp hàng ngày phải phù hợp với lứa tuổi và nhu cầu thực tế của bé. Khi phát hiện bé có dấu hiệu thiếu cân nặng, chiều cao em nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc về chế độ dinh dưỡng và các chất bổ sung.

