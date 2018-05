Cha mẹ sống trên 70 tuổi, con sẽ kéo dài tuổi thọ

Theo Time, kết luận trên được đưa ra sau khi nhóm tác giả xem xét dữ liệu của 186.000 người Anh tuổi từ 55 đến 73 trong 8 năm. Các tình nguyện viên có bố mẹ sống lâu ít gặp những vấn đề liên quan đến tim mạch như suy tim, đột quỵ hay huyết áp, cholesterol cao. Bên cạnh đó, rủi ro mắc bệnh ung thư của họ cũng thấp đáng kể. Nhóm tác giả nhận định những người này đã được thừa hưởng một yếu tố nào đó từ bố mẹ để sống lâu hơn.

Tất nhiên, phát hiện này không có nghĩa bố mẹ sống dưới 70 tuổi sẽ khiến con cái tổn thọ. "Vẫn còn rất nhiều cách để người có bố mẹ không thọ kéo dài cuộc sống của mình", đồng tác giả công trình là Luke Pilling từ Đại học Y Exeter nói. "Chúng ta đủ khả năng để bảo vệ sức khỏe của mình".

Công trình được công bố trên tờ Journal of the American College of Cardiology.

Minh Nguyên