Chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Chương trình được thực hiện tại Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM bởi các cán bộ y tế thuộc Công ty cổ phần Armephaco (Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Quân đội).

Qua đó, những người cao tuổi được tư vấn, đo đường huyết, huyết áp và đặc biệt được trải nghiệm các liệu pháp chăm sóc sức khỏe bằng máy vật lý trị liệu Doctor Home DH14, một trong những sản phẩm của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự - Viện điện tử trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Chăm sóc sức khỏe bằng máy trị liệu được nhiều người hưởng ứng.

Chị Lê Thị Ngọc Lan ở phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM chia sẻ, trước đây mỗi khi đau nhức xương khớp, chị phải uống thuốc giảm đau thường xuyên nên bị đau bao tử do tác dụng phụ của thuốc. Sau 2 tuần được chăm sóc điều trị bằng máy, chị giảm hẳn những cơn đau nhức bấy lâu của mình mà không cần sử dụng bất kỳ viên thuốc giảm đau nào. Chị cảm thấy khỏe hơn, ăn ngon, giấc ngủ sâu, căn bệnh mất ngủ không còn là nỗi lo âu của chị.

Ông Trần Văn Phiến, tổ trưởng tổ bảo vệ KP3A, phường Thạnh Lộc, TP HCM cho biết: “Tôi bị mất ngủ lâu năm. Sau thời gian sử dụng máy, tôi cảm nhận ngủ được, máu huyết lưu thông, đi lại dễ dàng, bệnh đau nhức giảm bớt hẳn”.

Nhiều người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Cũng có phản hồi tương tự như ông Minh, ông Phiến và bà Lan, sau 2 tuần sử dụng máy vật lý trị liệu những cơn đau do thoái hóa đốt sống lưng của ông Nguyễn Thị Phước Vĩnh ở số nhà 16/24 Cư Xá, Lữ Gia cũng giảm rõ rệt.

Ông Nguyễn Tấn Minh ở 1/112, Lữ Gia, quận 11 cũng tâm sự: “Tôi bị bệnh gai cột sống, tiểu đêm, sau 2 tuần điều trị, cơn đau giảm, giấc ngủ sâu hơn”.

Máy vật lý trị liệu có 6 chức năng chính để chăm sóc sức khỏe.

Là một trong những nghiên cứu thành công của Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, máy vật lý trị liệu Doctor Home DH 14 có 6 chức năng, ion, lase, điện xung, từ trường, siêu âm, nhiệt hồng ngoại và thẩm thấu thảo dược giúp cơ thể cân bằng âm dương, thải độc tăng sức để kháng, nâng cao miễn dịch giúp cơ thể khỏe mạnh, ngăn ngừa bệnh tật có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp, thần kinh, các bệnh mãn tính, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, phòng và hỗ trợ điều trị sau tai biến.

Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự là nơi tập trung hơn 2.000 nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia đầu ngành nghiên cứu và chế tạo ra các loại khí tài hiện đại để bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình bệnh tật diễn biến ngày một phức tạp do biến đổi khí hậu toàn cầu, do ô nhiễm môi trường, do thực phẩm ăn uống hàng ngày, Viện đã tập trung nghiên cứu một số thiết bị để chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân.

Tư Linh