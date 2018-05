Chăm sóc sức khỏe từ chuỗi bệnh viện tư nhân

Là lĩnh vực được đánh giá tiềm năng nhưng mở và vận hành một bệnh viện, phòng khám tư nhân chưa bao giờ là miếng bánh dễ ăn. Trái lại còn là bài toán đau đầu của các nhà đầu tư bởi chịu sự tác động và thử thách từ nhiều phía.

Phòng khám Hoàn Mỹ Sài Gòn vừa được tái khai trương (đổi tên từ “Phòng khám Hoàn Mỹ Tân Bình).

Ông Huỳnh Lê Đức - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ: “Mở một bệnh viện tư nhân như làm dâu mười họ. Quan trọng là phải đảm bảo được sự hài hòa các nhu cầu, mong muốn, lợi ích và tính hợp pháp giữa các bên như bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, nhà cung cấp và cả nhân viên của mình".

Thực tế, tâm lý bệnh nhân khi chọn đến phòng khám hay bệnh viện tư là muốn được hưởng chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tốt, cơ sở vật chất tiện nghi. Tuy nhiên, theo ông Đức, chi phí vẫn còn cao, đôi khi vượt quá khả năng chi trả của bệnh nhân. Rõ ràng, đảm bảo cân bằng lợi ích tài chính giữa bên sử dụng dịch vụ (người bệnh) và bên cung cấp dịch vụ (cơ sở y tế tư nhân) là vấn đề còn nhiều trăn trở.

Sự khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao cũng khiến bài toán “làm dâu” gặp không ít khó khăn. Để thu hút một bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm về làm cho một bệnh viện tư đồng nghĩa bệnh viện cũng phải cam kết về môi trường làm việc, cơ hội để bác sĩ phát huy hết năng lực của mình và thu nhập thỏa đáng.

Về mặt quản lý nhà nước, mặc dù những năm qua, nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển y tế ngoài công lập. Thế nhưng, rào cản về chính sách và cơ chế, môi trường đầu tư trong lĩnh vực này vẫn còn gây khó khăn cho hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành.

Dù đối mặt với rất nhiều khó khăn như vậy nhưng việc hoạt động nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân theo một chuỗi hệ thống đang được xem là một hướng đi đột phá với ưu điểm giúp bao phủ thị trường tốt, gia tăng thị phần, tối ưu nguồn lực. Người bệnh được thụ hưởng một chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt và chuẩn hóa chung, tiện ích khi di chuyển, thay đổi nhờ hệ thống lưu trữ thông tin đồng bộ, tiết kiệm được chi phí đi lại.

Tại Hoàn Mỹ, khách hàng được thụ hưởng một chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt và chuẩn hóa.

Người dân được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao từ các bệnh viện độc lập như FV, An Sinh, Triều An đến các bệnh viện thuộc một hệ thống như Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Hoàn Mỹ Sài Gòn, Hoàn Mỹ Cửu Long (thuộc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ) hay Bệnh viện Vinmec tại Hà Nội, Phú Quốc. Cả xã hội đều mong đợi những đóng góp của khối y tế tư nhân. Do vậy, dù thách thức vẫn đang hiện hữu và rất nhiều khó khăn, nhưng các nhà đầu tư, nhà nước lẫn người bệnh đều mong muốn hệ thống y tế tư nhân có thể vượt qua, phát triển, tạo những bứt phá.

“Với hệ thống trải dài từ miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam và Đồng bằng sông Cửu Long, chúng tôi không chỉ phục vụ bệnh nhân, khách hàng ở khu vực địa lý khác nhau, văn hóa vùng miền khác nhau mà còn phải kết nối và quản trị những bệnh viện, phòng khám thành viên với các xuất phát điểm khác nhau. Điều này đòi hỏi nhà quản trị không chỉ giỏi chuyên môn, có năng lực quản lý mà còn phải biết thu phục nhân tâm. Tính ra, không khác gì làm dâu trăm họ”, ông Huỳnh Lê Đức - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ chia sẻ.

Tư Linh