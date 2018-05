Chấm vàng ở lòng trắng mắt là gì

Nhiều người tiểu đường quên khám mắt / Bị bệnh mắt dai dẳng 14 năm nay

Nhưng 1-2 tuần gần đây cháu thấy chấm vàng đó to ra và rát. Cháu đi khám ngoài hiệu thuốc người ta bảo cháu bị mộng thịt. Nhưng cháu thấy chấm vàng đó rát và khi tỉnh dậy buổi sáng có nhử mắt. Cháu thấy mắt vẫn sáng bình thường không bị giảm thị lực chỉ bị rát và chấm vàng nổi to lên. Cho cháu hỏi đó là bệnh gì ạ? (Quân)

Ảnh minh họa: Blueyes.

Trả lời:

Chào cháu,

Với những mô tả của cháu, tôi nghĩ nó không giống bệnh mộng thịt lắm vì cháu còn trẻ tuổi, không phơi nhiễm với ánh sáng mặt trời quá nhiều, cũng không có yếu tố di truyền từ gia đình.

Mộng thịt ít khi đau rát, ra gỉ trừ khi bị viêm do gió, bụi, đi nắng quá mức. Nốt vàng trên lòng trắng, lúc to, lúc nhỏ tôi nghĩ nhiều đến viêm củng mạc hay thượng củng mạc dạng nốt.



Có thể do cháu dùng những thuốc chống viêm loại nhỏ mắt để điều trị nhưng bị tái phát sau đó. Cháu nên đi khám tại phòng khám Kết giác mạc tại các bệnh viện mắt để có phương thức điều trị thích hợp.

Chúc cháu có đôi mắt sáng, khỏe mạnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Cương

Bệnh viện mắt Trung ương